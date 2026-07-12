Beşiktaş, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam! 2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana Camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic’e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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