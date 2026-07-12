Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Alimpijevic ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Özetle DinleBeşiktaş, Alimpijevic ile sözleşme yeniledi
Kaydet
Spor 2 dk önce
Beşiktaş Kulübü, Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.
- Başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
- Alimpijevic, 2023/24 sezonunda takıma katıldı.
- Kulüp, Alimpijevic ile birlikte önemli başarılar kazanılacağına inanıyor.
0:00 0:00
1x
Beşiktaş Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam! 2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana Camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic’e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş'tan ayrılıp BAE'ye transfer oldu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR