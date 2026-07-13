Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez paylaştı. Abdest alıp çocuklarıyla vedalaşarak evden ayrıldığını belirten Uraloğlu, "O gece 'Öleceksek adam gibi öleceğiz' dedik" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anma etkinlikleri kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIMLA VEDALAŞTIM"

O dönem İzmir Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını anımsatan Uraloğlu, "O gece çok ciddi bir askeri hareketlilik vardı ve bu gece mutlaka bize de iş düşeceği noktasında bir kanaatim oldu. Hemen bölge müdür yardımcısı arkadaşa derhal ekibi toplaması gerektiğini bu gece bizim de bazı görevlerimizin olabileceğini söyledim ve kızımı da yine o arkadaşın evine bıraktım. Abdest aldım, çocuklarla vedalaştım." ifadesini kullandı.

"TRABZON'DAKİ YAKINLARIMA HABER VERDİM"

Trabzon'daki yakınlarını da arayarak durumdan haberdar ettiğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon'u aradım telefonuma ulaşılamayabileceğinin bilgisini verdim ve bir kalkışma olduğu noktasında kanaatimi ilettim. Trabzon'daki akrabalarım da bu bilgiyi alınca birbiriyle haberleşerek Trabzon meydanında toplanma kararı almışlar. 'Madem abimiz gidiyor, demek ki biz de sahada olmalıyız.' diye düşünmüşler ve gerekli hazırlıkları yaparak meydana gitmişler. Ben sokağa çıktığımda vatandaşların bir kısmı da çıkmaya başlamıştı."

Uraloğlu, o gece 29 iş makinesini askeri birliklerin önüne yerleştirdiklerini ve kritik bir adım attıklarını kaydetti.

"ÖLECEKSEK ADAM GİBİ ÖLECEĞİZ' DEDİK"

Valilikte kurulan koordinasyon merkezinin hedef alınması ihtimaline karşı kimsenin görev yerini terk etmediğini belirten Uraloğlu, "Vatandaş buradaysa biz de burada olacağız. Hani 'Öleceksek adam gibi öleceğiz.' dedik ve olduğumuz yerde kalmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Olası tehditlere karşı balıkçı teknelerinden de yardım aldıklarını aktaran Uraloğlu, herkesin elinden geleni ortaya koyduğunu dile getirdi.

Uraloğlu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı: Öleceksek adam gibi öleceğiz dedik

"MİLLETİMİZ TARİH YAZDI"

15 Temmuz gecesinde milletin birlik ve beraberliğinin maneviyatıyla birleştiğini ifade eden Uraloğlu, şunları aktardı:

"Bence o gecenin en önemli özelliği 'İman varsa imkan vardır.' gerçeğinin en somut tezahürü olmasıdır. Silahsız, tanksız, topsuz, uçaksız, helikoptersiz sadece imanı, bayrağı, vatan sevgisi ve 'Bu vatan bizim' diye haykıran yürekle donanmış bir millet, hain darbe teşebbüsünü durdurmuştur. Bu sadece bir darbe karşıtı direniş değil, inancın teknolojiyi, azmin kudreti, ruhun maddeyi yendiği bir destandır. O gece yazılan destan Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yazılan destanların 21'inci yüzyıldaki devamıdır. Tankın önüne yatan, kurşunların önüne siper olan aziz milletimiz tarih yazmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete yaptığı çağrının darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini belirten Uraloğlu, "Bu çağrı, insanlara net bir şekilde saf belirleme imkanı sunan ve adeta bir dönüm noktası olan çok kıymetli bir çağrıydı. Süreci bundan sonra çok daha kararlı ve heyecanlı bir şekilde yürütmeye gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, milletin 15 Temmuz'da yazdığı destanı nesilden nesile aktarmanın vatan borcu ve gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miras olduğunu da vurguladı.

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