Konya’da "Kırmızılı Kadın" olarak tanınan ve anlattıklarıyla hafızalarda yer edinen Sultan Özcan (74), tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirdi. Hayat hikayesi belgesellere ve dizilere konu olan Özcan'ın cenazesine binlerce kişi katıldı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde dünyaya gelen Sultan Özcan, 15 yaşında aşık olduğu öğretmeniyle evlendi.

Eşinin görevi nedeniyle bir süre Hakkari ve Giresun'da yaşayan Özcan'ın 25 yıllık evliliği, ilerleyen yıllarda yaşanan sıkıntılar ve çocuk sahibi olamaması nedeniyle bitti.

Memleketi Aksaray'daki annesinin yanına dönen Özcan, psikolojik tedavi gördü. Bir süre sonra annesini kaybeden Özcan, Konya'daki ağabeyinin yanına taşındı. Psikolojik sorunları devam eden Sultan Özcan, 2006 yılında "Duygu durumu bozukluğu" teşhisiyle, yüzde 80 engelli raporu aldı.



Konya Kırmızılı kadın Sultana veda etti! Kırmızılı kadının hayat hikayesi

NEDEN KIRMIZIYI SEÇTİ?

Özcan'ın kırmızıya olan tutkusu, eşinin kırmızı elbiseli bir kadını beğendiğini düşündüğü bir olayın ardından başladı. Hayatını anlattığı bir röportajda o günü şu sözlerle anlatmıştı:

Hakkari'de bulunduğumuz zamanlarda kırmızı elbiseli bir kız gördük. O kız da çok güzeldi. Eşim bana 'Kız çok güzelmiş, görüyor musun?' dedi. Ben de ona imrenmesin diye mağazaya gidip kırmızı bir elbise aldım. Aynı o kız gibi giyindim. Eşim başkasına bakmasın, hep beni sevsin diye o günden sonra kırmızı giymeye başladım."

Boşanmasının ardından kırmızıyı adeta hayatının parçası haline getiren Özcan, yıllarca kırmızı elbisesi, ayakkabıları, çantası ve makyajıyla Konya sokaklarında dolaştı.

Kent merkezinde hemen her gün görülen Özcan, vatandaşların "Kırmızılı Kadın" ya da "Sultan Abla" diye seslendiği, güler yüzü ve kendine özgü hayat tarzıyla Konya'nın en tanınan simalarından biri olarak hafızalarda yer edindi.

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