İhlas Haber Ajansı
Eski belediye başkanının kullandığı otomobil takla attı! Yaralılar var
Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir dönem belde olan Sağmalı'nın eski belediye başkanının kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi Tepecik mevkisinde, eski belediye başkanı Zeki Erbulun yönetimindeki otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
- Kaza, Sağmalı'nın eski belediye başkanı Zeki Erbulun yönetimindeki otomobilin kontrolünden çıkarak takla atmasıyla meydana geldi.
- Kaza, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi Tepecik mevkisinde gerçekleşti.
- Takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
- Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yaralıların tedavileri sürdüğü öğrenildi.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi Tepecik mevkisinde, bir dönem belde statüsünde bulunan Sağmalı'nın eski belediye başkanı Zeki Erbulun yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta bulunan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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