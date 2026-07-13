Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir dönem belde olan Sağmalı'nın eski belediye başkanının kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi Tepecik mevkisinde, bir dönem belde statüsünde bulunan Sağmalı'nın eski belediye başkanı Zeki Erbulun yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta bulunan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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