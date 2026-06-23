ATV'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşan dizisi Altı Üstü İstanbul, yayınlanan son bölümüyle dikkat çekti. Hikayedeki gelişmelerin ardından izleyiciler yeni bölüm tarihini, yayın gününü ve 2. bölümde yaşananları araştırıyor.

Başrolleri ve mahalle hikayesiyle kısa sürede izleyicinin ilgisini çeken Altı Üstü İstanbul dizisinde gözler yeni bölüme çevrildi. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan sırlar sonrası dizinin takipçileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü, yayın takviminde herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde pazartesi günleri ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümde Emir'in aldığı kararların sonuçları, Uzay'ın planları ve ortaya çıkacak yeni gerçeklerin hikayeye yön vermesi bekleniyor. İzleyiciler, Emir ve Naz'ın karşı karşıya kaldığı tehlikenin nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Aynı zamanda geçmişten gelen sırların da yeni bölümde hikayenin merkezinde yer alması tahmin ediliyor.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Altı Üstü İstanbul, ATV ekranlarında her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Dizinin ilk bölümlerinin ardından yayın gününde herhangi bir değişiklik açıklanmadı.

Pazartesi akşamları ekranlara gelen yapım, yeni sezonda yayınlanan yerli diziler arasında yer alıyor. Diziyi kaçıran izleyiciler ise bölümleri ATV'nin dijital platformları ve resmi internet sitesi üzerinden takip edebiliyor.

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