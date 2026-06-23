Mauro Icardi'nin, eski eşi Wanda Nara'nın avukatlarının yaptığı başvurunun mahkeme tarafından kabul edilmesi nedeniyle Arjantin'de mahsur kaldığı iddia edildi. Söz konusu başvuru ve kararın nafaka ödemeleriyle ilgili olduğu ve Icardi'nin mahkeme kararı nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldığı belirtildi.

Galatasaray'ın yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreçte yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

ÜLKE DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Arjantin'de bulunan Icardi hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkışını engelleyen bir karar alındı. Söz konusu kararın, Wanda Nara'nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği ve futbolcunun kızları Francesca ile Isabella'ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Mauro Icardi

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Kızlarıyla vakit geçirmek için Arjantin'e giden Icardi'nin, sarı kırmızılı takımla sözleşme yenileme konularını görüşmek üzere Türkiye'ye dönmeyi planladığı ancak alınan karar nedeniyle şu an için geri dönemediği belirtildi. Haberde, yıldız futbolcunun bu gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ve karara itiraz ettiği ifade edildi. Icardi'nin avukatının, kararın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu ve uzun süredir devam eden mali ve ailevi anlaşmazlıkların ele alınacağı kaydedildi.

SUZAREZ'İN KISKANÇLIK KRİZİ YAŞADIĞI İDDİASI

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Icardi ile birlikte olduğu bilinen China Suarez'in, Buenos Aires'teki bir eğlence mekanında kıskançlık krizine girdiği ve Icardi ile tartışma yaşadığı belirtildi.

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