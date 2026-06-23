Icardi, Arjantin'de mahsur kaldı: Türkiye'ye dönemiyor
Mauro Icardi'nin, eski eşi Wanda Nara'nın avukatlarının yaptığı başvurunun mahkeme tarafından kabul edilmesi nedeniyle Arjantin'de mahsur kaldığı iddia edildi. Söz konusu başvuru ve kararın nafaka ödemeleriyle ilgili olduğu ve Icardi'nin mahkeme kararı nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldığı belirtildi.
- Arjantin'de bulunan Icardi hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkışını engelleyen bir karar alındı.
- Kararın Wanda Nara'nın avukatlarının başvurusunun ardından, kızları Francesca ve Isabella'ya yönelik mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.
- Icardi'nin sözleşme yenileme görüşmeleri için Türkiye'ye dönmesi planlanırken, alınan karar nedeniyle şu an için geri dönemediği belirtildi.
- Yıldız futbolcunun karara şaşırdığı ve itiraz ettiği, avukatının ise kararın kaldırılması için acil duruşma talep ettiği kaydedildi.
- Ayrıca, Icardi ile birlikte olduğu bilinen China Suarez'in, Buenos Aires'te bir eğlence mekanında kıskançlık krizi yaşadığı iddia edildi.
Galatasaray'ın yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreçte yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.
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ÜLKE DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Corriere dello Sport'un haberine göre; Arjantin'de bulunan Icardi hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkışını engelleyen bir karar alındı. Söz konusu kararın, Wanda Nara'nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği ve futbolcunun kızları Francesca ile Isabella'ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Kızlarıyla vakit geçirmek için Arjantin'e giden Icardi'nin, sarı kırmızılı takımla sözleşme yenileme konularını görüşmek üzere Türkiye'ye dönmeyi planladığı ancak alınan karar nedeniyle şu an için geri dönemediği belirtildi. Haberde, yıldız futbolcunun bu gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ve karara itiraz ettiği ifade edildi. Icardi'nin avukatının, kararın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu ve uzun süredir devam eden mali ve ailevi anlaşmazlıkların ele alınacağı kaydedildi.
SUZAREZ'İN KISKANÇLIK KRİZİ YAŞADIĞI İDDİASI
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Icardi ile birlikte olduğu bilinen China Suarez'in, Buenos Aires'teki bir eğlence mekanında kıskançlık krizine girdiği ve Icardi ile tartışma yaşadığı belirtildi.