Kastamonu açıklarında ticari gemi batma tehlikesi geçirdi: Mürettebat tahliye edildi

Kastamonu açıklarında seyir halindeki bir ticari gemi su alarak batma tehlikesi geçirdi. Geminin yardım talebi üzerine gemideki 13 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Karadeniz'de seyir halinde olan ve ismi henüz öğrenilemeyen ticari yük gemisi, saat 03.00 sıralarında gövdesinden makine dairesine su almaya başladı.

13 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Batma tehlikesi geçiren gemiden gelen yardım talebi üzerine bölgeye Kastamonu İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. TCSG-96 botuyla gemiye ulaşan ekipler, 11'i Azerbaycanlı, 1'i Türk ve 1'i Rus olmak üzere 13 mürettebatı tahliye etti.

İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen mürettebat, burada ambulanslara bindirilerek kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Öte yandan, su alan geminin sürüklendiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kastamonu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKastamonu

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