Arda Turan'dan Fenerbahçe için ilk açıklama: Birbirimizin elinden kupalar aldık

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, temsilcimiz Fenerbahçe ile Avrupa futbolunun en büyük külüp turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında karşılaşacak olmaları hakkında konuştu. Turan, rakipleri arasında yer alan Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e ayrı parantez açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi dün akşam gerçekleştirildi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in 8 rakibinden biri Fenerbahçe oldu. Ukrayna temsilcisi, lig aşamasında Real Madrid, Sporting, AEK ve Fenerbahçe ile sahasında; Inter, PSV, Leipzig ve Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaşacak.

"FENERBAHÇE VE REAL MADRİD MAÇLARI BENİM İÇİN ÖZEL"

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, Real Madrid ve Fenerbahçe maçlarının kendisi açısından özel bir anlam taşıdığını söyledi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Kesinlikle benim için duygusal anlamı olan birkaç karşılaşma var. Futbolculuk kariyerimde Real Madrid'e karşı büyük bir rekabetin parçası olarak birçok defa oynadım. Elbette Fenerbahçe'yle de benzer bir rekabet yaşadım" dedi.

Shakhtar Donetsk'in başına geçen 2025 yılında Arda Turan'ın, Ukrayna kulübü ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"FENERBAHÇE ÜST DÜZEY KADROYA SAHİP"

Galatasaray forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye karşı birçok derbiye çıkan Turan, "Fenerbahçe, ülkemizin en büyük kulüplerinden biri. Büyük bir kültüre ve çok sayıda üst düzey oyuncudan oluşan bir kadroya sahip. Birbirimizin elinden kupalar aldık, kupa mücadelelerinde birbirimize kaybettik. Bu nedenle rekabeti büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Bunlar zaten kendi hikâyesi olan maçlar. Umarım futbolun güzelliğiyle insanların hatırlayacağı yeni anlara sahne olurlar" ifadelerini kullandı.

"HAKAN NEREDEYSE KARDEŞİM GİBİ"

Shakhtar Donetsk'in lig aşamasındaki rakiplerinden biri de Inter oldu. Arda Turan, İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile karşı karşıya gelecek olmasına ilişkin duygularını da paylaştı: Çok kişisel bazı bağlarım da var. Inter'de Hakan Çalhanoğlu oynuyor. O benim için yalnızca eski bir takım arkadaşı değil, neredeyse kardeşim gibi. Milli takımımızın kaptanı ve şimdi birbirimize karşı oynayacağız.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Genç teknik adam, Shakhtar Donetsk'in bir diğer rakibi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için, "Real Madrid'de Arda Güler var. Ülkemizin en parlak yeteneklerinden biri. Türk futbolunun umudunu ve geleceğini temsil eden, hepimizin gurur duyduğu bir isim" sözlerini sarf etti.

Arda Güler

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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