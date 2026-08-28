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2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ne zaman, saat kaçta?

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2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ne zaman, saat kaçta?
Fotoğraf Başlığı 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ne zaman, saat kaçta?

2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanması ardından KPSS lisans oturumu bilgileri bir kez daha gündeme geldi. Peki,2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geri sayım sürüyor. Artık son kontrollerini yapan adaylar, KPSS sınavının tarihini ve saatini merak ediyor.

6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Oturum 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ne zaman, saat kaçta?
Başlık Resmi2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ne zaman, saat kaçta?


DİĞER KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARININ TARİHLERİ VE SAATLERİ

KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günlerinde yapılacak. 12 Eylül'deki ilk oturum saat 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te başlayacak. 13 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi oturumu ise saat 10.15'te başlayacak.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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