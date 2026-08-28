Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin Avrupa'ya dönüşü sınır kapılarında yoğunluğa yol açtı. Sezonun son haftalarında Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında hareketlilik tavan yaptı. Memleketlerinde sevdikleriyle hasret gideren vatandaşlar, yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznüyle yolculuklarını sürdürüyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu sürüyor.

Gurbetçi sezonunun sona ermesine haftalar kala Türkiye'den çıkış yönünde sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Kapıkule'nin ardından gurbetçi trafiğinin en yoğun olduğu İpsala Sınır Kapısı da hareketli günlerinden birini geçiriyor.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı: İpsala ve Kapıkule Sınır Kapıları'nda yoğunluk oluştu

"HER YIL MUTLAKA MEMLEKETİME GELİRİM"

İpsala Sınır Kapısı'nda çıkış için bekleyen Hayati Demircan, tatilini memleketi Sinop'ta geçirdiğini, şimdi de Almanya'ya döndüğünü söyledi. Tatil süresince akrabalarını ziyaret ederek hasret giderdiğini belirten Demircan, "59 yaşındayım, 55 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Her yıl mutlaka memleketime gelirim." dedi.

Demircan, Türkiye'ye sevinçle geldiklerini ancak dönüş yolunda hüzün yaşadıklarını dile getirdi.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı: İpsala ve Kapıkule Sınır Kapıları'nda yoğunluk oluştu

"AYRILMAK HÜZÜN VERİYOR"

Fransa'ya dönen Yusuf Bağcı da tatilini memleketi Karaman'da geçirdiğini anlattı. İzin süresince akrabalarını ziyaret ettiğini ifade eden Bağcı, "Şimdi dönüş yolundayız. Aileden, eşten, dosttan ve akrabalardan ayrılmak hüzün veriyor." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Edirne Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIEdirne

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