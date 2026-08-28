İngiltere'de 'sarhoş arı’ alarmı! Uzmanlardan kritik çağrı: Çürüyen meyveler...

İngiltere’nin bazı bölgelerinde yaban arılarının çürüyen ve fermente olmuş meyvelerle beslendiği, bunun da hayvanların sarhoş ve daha saldırgan hale gelmesine yol açtığı bildirildi. Uzmanlar, özellikle yuvaların bulunduğu alanlarda dikkatli olunması konusunda uyardı.

Yaz mevsiminde sona gelinmesiyle birlikte İngiltere’de yaban arılarının davranışlarında dikkat çeken bir değişiklik yaşanıyor. İngiliz Haşere Kontrol Birliği’ne (BPCA) göre, yaban arıları bu dönemde fermente olmuş meyvelere yöneliyor. Bu durum da hayvanların sersemlemesine neden oluyor.

SOKMA İHTİMALLERİ DAHA YÜKSEK

Uzmanlar, sarhoş hale gelen yaban arılarının sokma ihtimalinin artabileceğini belirterek halkı özellikle yuvaların yakınında dikkatli olmaya çağırdı.

‘RAHATSIZ ETMEYİN’ UYARISI

BPCA yetkilisi Natalie Bungay, yaban arılarının doğadaki zararlı böceklerin kontrolünde önemli bir rol oynadığını ve mümkün olduğunca rahatsız edilmemeleri gerektiğini söyledi. Ancak yuvanın insanların yoğun olarak kullandığı bir yerde bulunması durumunda, uzman bir haşere kontrol görevlisinden yardım alınması gerektiğini belirtti.

İngilterede sarhoş arı’ alarmı! Uzmanlardan kritik çağrı: Çürüyen meyveler...

Yaban arısı sokmaları bazı kişilerde, hayati tehlikeye yol açabilen ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Öte yandan yetkililer, böcek sokmalarına karşı yanınızda bir kredi kartı bulundurmanızı öneriyor. Yetkililer, deride kalan iğnenin cımbız yerine kredi kartının kenarıyla kazınarak çıkarılmasının daha güvenli olduğunu, cımbız kullanımının iğnedeki zehir kesesini patlatarak zehrin vücuda yayılmasına neden olabileceğini hatırlatıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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