Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İngiltere'de 'sarhoş arı’ alarmı! Uzmanlardan kritik çağrı: Çürüyen meyveler...

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İngiltere'de 'sarhoş arı’ alarmı! Uzmanlardan kritik çağrı: Çürüyen meyveler...
Fotoğraf Başlığı ‘Sarhoş arılar’ kontrolden çıktı! Uzmanlardan kritik çağrı: Çürüyen meyveler...

İngiltere’nin bazı bölgelerinde yaban arılarının çürüyen ve fermente olmuş meyvelerle beslendiği, bunun da hayvanların sarhoş ve daha saldırgan hale gelmesine yol açtığı bildirildi. Uzmanlar, özellikle yuvaların bulunduğu alanlarda dikkatli olunması konusunda uyardı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Yaz mevsiminde sona gelinmesiyle birlikte İngiltere’de yaban arılarının davranışlarında dikkat çeken bir değişiklik yaşanıyor. İngiliz Haşere Kontrol Birliği’ne (BPCA) göre, yaban arıları bu dönemde fermente olmuş meyvelere yöneliyor. Bu durum da hayvanların sersemlemesine neden oluyor.

SOKMA İHTİMALLERİ DAHA YÜKSEK

Uzmanlar, sarhoş hale gelen yaban arılarının sokma ihtimalinin artabileceğini belirterek halkı özellikle yuvaların yakınında dikkatli olmaya çağırdı.

‘RAHATSIZ ETMEYİN’ UYARISI

BPCA yetkilisi Natalie Bungay, yaban arılarının doğadaki zararlı böceklerin kontrolünde önemli bir rol oynadığını ve mümkün olduğunca rahatsız edilmemeleri gerektiğini söyledi. Ancak yuvanın insanların yoğun olarak kullandığı bir yerde bulunması durumunda, uzman bir haşere kontrol görevlisinden yardım alınması gerektiğini belirtti.

İngilterede sarhoş arı’ alarmı! Uzmanlardan kritik çağrı: Çürüyen meyveler...
Başlık Resmiİngilterede sarhoş arı’ alarmı! Uzmanlardan kritik çağrı: Çürüyen meyveler...

Yaban arısı sokmaları bazı kişilerde, hayati tehlikeye yol açabilen ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Öte yandan yetkililer, böcek sokmalarına karşı yanınızda bir kredi kartı bulundurmanızı öneriyor. Yetkililer, deride kalan iğnenin cımbız yerine kredi kartının kenarıyla kazınarak çıkarılmasının daha güvenli olduğunu, cımbız kullanımının iğnedeki zehir kesesini patlatarak zehrin vücuda yayılmasına neden olabileceğini hatırlatıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Hürmüz
DÜNYA

Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğini açıklamıştı! İran'dan Trump'a 'şizofreni' cevabı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına yanıt
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş'ın zorlu rakipleri belli oldu
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
'Bosna Kasabı'na devlet töreni yapacaklar
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
Cezaevindeki Haluk Levent'in eşi kararını açıkladı
PARMAĞI KOPTU
PARMAĞI KOPTU
Sokak ortasında pitbull dehşeti!
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
UEFA'dan yıldız oyuncuya ceza ihtimali!
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Temeli 1 Eylül'de atılacak, 4 yılda bitecek
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
Hürmüz paylaşımı Tahran'ı ayağa kaldırdı!
YARGITAY’DAN KRİTİK 'RT' KARARI
YARGITAY’DAN KRİTİK 'RT' KARARI
Paylaştığınız görüntü başınızı yakabilir
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
G.Saray'da tarihi Devler Ligi maçının kahramanları
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
Kiralara tayin ve üniversite ayarı
1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT!
1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT!
Türk dizileri dünyanın her yerinde
300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
Taşıt finansmanında son oranlar!
PROTEZ BACAKTA UYUŞTURUCU!
PROTEZ BACAKTA UYUŞTURUCU!
Polislerin dikkati ilginç yöntemi ortaya çıkardı
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
Videoyu vermemek için direndiler
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
‘Gri metal’de şampiyon fonlar belli oldu
İLAN VERİP BAŞKAN ARADILAR
İLAN VERİP BAŞKAN ARADILAR
Yapılan başvuru sayısı dikkat çekti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
AK Parti’den Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir
AK Parti’den Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir
Kaydet
ÖZEL │ Galatasaray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı: Dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
Kaydet
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı: Güneyde görmek istemiyorum
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.