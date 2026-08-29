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İstanbul'da akrep alarmı! İki ilçe diken üstünde

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İstanbul'da akrep alarmı! İki ilçe diken üstünde

İstanbul'da dev çekirgelerden sonra şimdi de akrep alarmı verildi. Akreplerin özellikle Üsküdar ve Kağıthane ilçelerinde sık görüldüğü ifade edilirken, uzmanlar endişelenecek bir durumun olmadığını söylüyor.

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Geçtiğimiz ay özellikle Marmara Bölgesi'nde görülen dev çekirgeler panik yaşanmasına sebep olmuştu. Şimdi de İstanbul'da akrep alarmı verildi.

YÜKSEK KATLI EVLERE KADAR ÇIKIYORLAR

Doğal hayat alanı Marmara Bölgesi ve İstanbul olan bu akrepler, yaz aylarında popülasyon olarak artış gösteriyor. Nemli ve karanlık bölgeleri seven akreplerin yüksek katlara çıkıp evlere kadar girmesi, İstanbulluları korkuttu.

'ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK'

NTV'de yer alan habere göre akreplerin daha çok kot farkının çok olduğu semtlerde ya da ilçelerde görüldüğü bilinirken uzmanlardan yeni bir uyarı geldi. Endişe edecek bir durum olmadığını ifade eden Yaban Hayatı Uzmanı Entomolog Prof. Dr. Zeynel Arslan Gündoğdu, İstanbul'da akreplerin birkaç türü olduğunu söyledi.

Akreplerin genellikle çok büyük boyutlu olmadığına dikkat çeken Gündoğdu, "Endişeye kapılmaya gerek yok. Sonuçta böcek ısırığından farklı bir şey değil." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da akrep alarmı! İki ilçe diken üstünde
Başlık Resmiİstanbul'da akrep alarmı! İki ilçe diken üstünde

SAKIN ÖLDÜRMEYİN

Akreplerin öldürülmemesi gerektiğine de işaret eden Gündoğdu, "Çünkü faydalı hayvanlar. Böceklerle besleniyorlar, dolayısıyla her canlının bir faydası var diye düşünmek gerekir." dedi.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Gündoğdu, akreplerin dikkatli bir şekilde uzaklaştırılması gerektiğine dikkat çekip şunları söyledi:

"Bir kağıt parçasını üzerine bırakıp kap yardımıyla onu hapsedebilirsiniz."

Önlemlere ilişkin de örnekler veren Gündoğdu, "Nane yağı gibi bitkisel uzaklaştırıcılarla hayat alanlarınızı koruyabilirsiniz." diye konuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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