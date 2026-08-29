Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray Başkanı Özbek çıtayı yükseğe koydu: En büyük hayalim kupa

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray Başkanı Özbek çıtayı yükseğe koydu: En büyük hayalim kupa

Rus basınına konuşan Özbek "Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon son 16 turunu hedefliyoruz ama uzun vadede hayalim, oyuncularımın o kupayı kaldırdığını görmek." dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rus basınından Sport-Express’e dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

BATRAKOV’A DEĞER

Sarı kırmızılıların Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov’u değerlendiren Özbek, Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerini de anlattı. “Böylesine kritik bir pozisyon için neden Batrakov’u tercih ettiniz?” sorusuna Özbek, “Onu uzun zamandır takip ediyorduk. Aleksey’in Galatasaray’da uzun yıllar forma giymesini ve kulübümüze zaferler kazandırmasını umuyoruz. Çok parlak bir geleceği var. Bonservisine 25 milyon avro verirken hiç tereddüt etmedik” dedi.

Galatasaray Başkanı Özbek çıtayı yükseğe koydu: En büyük hayalim kupa
Başlık ResmiGalatasaray Başkanı Özbek çıtayı yükseğe koydu: En büyük hayalim kupa

BU İMKÂNSIZ DEĞİL

Kadroda Osimhen, Sane ve İlkay gibi önemli futbolcular bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, “Evet, kadromuzda birçok harika oyuncu var ve daha fazlası da olacak” diye konuştu. Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon son 32 turuna kaldıklarını, bu sezon ise son 16 turunu hedeflediklerini anlatan Özbek, “Uzun vadedeki hedefimiz ise Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak. Galatasaraylı oyuncuların o kupayı kaldırdığı günü hayal ediyorum. Bunun imkânsız olduğunu düşünmüyorum. Bir gün mutlaka gerçekleşecek. Biz de buna göre adımlarımızı atıyoruz” sözlerini kullandı.

GÖZTEPE KARŞISINDA: ALEKSEY BATRAKOV GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Ligde sahasında Çorum’la 2-2 berabere kalıp deplasmanda Erzurum’u 4-0 mağlup eden Galatasaray, üçüncü haftada Göztepe’yi ağırlayacak. Sarı kırmızılıların 25 milyon avroya Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, bu maçta ilk defa taraftarların karşısına çıkacak.

7’SİNDEN 2’Sİ DÜŞTÜ: MİLYARLIK RAKİPLER

Transfermarkt verilerine göre; bugün itibarıyla kadro değeri 1 milyar avronun üzerinde olan sadece yedi takım var. Galatasaray bunların ikisiyle Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak. Sarı kırmızılıların rakiplerinden PSG, 1,48 milyar avro ile en pahalı takım. Barcelona ise 1,29 milyar avro ile altıncı sırada.

DAMAC FC İSTİYOR: SİNGO’YA KANCA

Galatasaray’ın Fildişili savunmacısı Wilfried Singo’ya Suudi Arabistan’dan teklif var. Afrika basınında yer alan haberde Damac FC’nin Singo için sarı kırmızılı kulüple iletişime geçtiği belirtildi. Moncao’da 30 milyon avroya alınan 25 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlıklar sebebiyle geçen sezon beklenen katkıyı veremedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Rafael Leao, Galatasaray
SPOR

Rafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu

ANLAŞMA TAMAM: SON ASLAN LEAO

Galatasaray, Rafael Leao transferi için son hamlesini yaptı. Milan’la 45 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, Portekizli yıldızla da bir ay önce 12+3 milyon avroya el sıkışmıştı. Ancak Aston Villa’nın devreye girmesiyle rotayı Ada’ya kıran Leao’ya son olarak 15+2 milyon avroluk teklife “Evet” dedi. Sarı kırmızılı yöneticiler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Leao’yu bugün İstanbul’a getirebilmek için özel uçak ayarlamaya başladı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
20 yılda büyük dönüşüm
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'te
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
Türkiye-Suriye ilişkileri tarihin en iyi döneminde
EVLER ALEVLERE TESLİM
EVLER ALEVLERE TESLİM
Fethiye'de korkutan yangın! Huzurevi tahliye edildi
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi belli oldu, ayrılığını duyurdu
ZEYTİNBURNU'NDA FELAKET GÜNÜ
ZEYTİNBURNU'NDA FELAKET GÜNÜ
Önce otobüs şimdi de tramvay kazası! Yaralılar var
"İTTİFAKLARI BÜYÜTMELİYİZ"
Erdoğan'dan bölgesel aktörlere siyonizm uyarısı
TALİSCA'DAN OLAY PAYLAŞIM!
TALİSCA'DAN OLAY PAYLAŞIM!
Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi
19 YIL SONRA HAREKETE GEÇTİLER
19 YIL SONRA HAREKETE GEÇTİLER
İki çocukları da yüzde yüz engelli doğdu!
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi böyle yakalandı!
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
31 kişinin banka hesapları didik didik edilecek
"ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI"
Tekke'den istifa kararı sonrası ilk sözler
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
"FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR"
Oppong'un eski teknik direktörü Erol Ateş iddialı
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
Dünyanın en genç kralı hayatını kaybetti
ÖNCELİK BELLİ OLDU
ÖNCELİK BELLİ OLDU
Warsh’dan Fed’in yol haritasına ilişkin kritik mesaj!
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İETT otobüsü site duvarına çarptı!
O ÜCRET ALINMAYACAK
O ÜCRET ALINMAYACAK
Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı!
İSTANBULKART VURGUNU!
İSTANBULKART VURGUNU!
25 TL ödeyeceklerdi, hesaplarından servet çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi
Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi
Kaydet
Sağlık Bakanlığının başarısı: 100 bebekten 99'u hastanede dünyaya geliyor! Evde doğum sıfırlandı
Evde doğum sıfırlandı
Kaydet
CHP kendisini arıyor!..
CHP kendisini arıyor!..
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.