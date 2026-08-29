Rus basınına konuşan Özbek "Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon son 16 turunu hedefliyoruz ama uzun vadede hayalim, oyuncularımın o kupayı kaldırdığını görmek." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rus basınından Sport-Express’e dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

BATRAKOV’A DEĞER

Sarı kırmızılıların Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov’u değerlendiren Özbek, Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerini de anlattı. “Böylesine kritik bir pozisyon için neden Batrakov’u tercih ettiniz?” sorusuna Özbek, “Onu uzun zamandır takip ediyorduk. Aleksey’in Galatasaray’da uzun yıllar forma giymesini ve kulübümüze zaferler kazandırmasını umuyoruz. Çok parlak bir geleceği var. Bonservisine 25 milyon avro verirken hiç tereddüt etmedik” dedi.

Galatasaray Başkanı Özbek çıtayı yükseğe koydu: En büyük hayalim kupa

BU İMKÂNSIZ DEĞİL

Kadroda Osimhen, Sane ve İlkay gibi önemli futbolcular bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, “Evet, kadromuzda birçok harika oyuncu var ve daha fazlası da olacak” diye konuştu. Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon son 32 turuna kaldıklarını, bu sezon ise son 16 turunu hedeflediklerini anlatan Özbek, “Uzun vadedeki hedefimiz ise Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak. Galatasaraylı oyuncuların o kupayı kaldırdığı günü hayal ediyorum. Bunun imkânsız olduğunu düşünmüyorum. Bir gün mutlaka gerçekleşecek. Biz de buna göre adımlarımızı atıyoruz” sözlerini kullandı.

GÖZTEPE KARŞISINDA: ALEKSEY BATRAKOV GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Ligde sahasında Çorum’la 2-2 berabere kalıp deplasmanda Erzurum’u 4-0 mağlup eden Galatasaray, üçüncü haftada Göztepe’yi ağırlayacak. Sarı kırmızılıların 25 milyon avroya Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, bu maçta ilk defa taraftarların karşısına çıkacak.

7’SİNDEN 2’Sİ DÜŞTÜ: MİLYARLIK RAKİPLER

Transfermarkt verilerine göre; bugün itibarıyla kadro değeri 1 milyar avronun üzerinde olan sadece yedi takım var. Galatasaray bunların ikisiyle Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak. Sarı kırmızılıların rakiplerinden PSG, 1,48 milyar avro ile en pahalı takım. Barcelona ise 1,29 milyar avro ile altıncı sırada.

DAMAC FC İSTİYOR: SİNGO’YA KANCA

Galatasaray’ın Fildişili savunmacısı Wilfried Singo’ya Suudi Arabistan’dan teklif var. Afrika basınında yer alan haberde Damac FC’nin Singo için sarı kırmızılı kulüple iletişime geçtiği belirtildi. Moncao’da 30 milyon avroya alınan 25 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlıklar sebebiyle geçen sezon beklenen katkıyı veremedi.

ANLAŞMA TAMAM: SON ASLAN LEAO

Galatasaray, Rafael Leao transferi için son hamlesini yaptı. Milan’la 45 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, Portekizli yıldızla da bir ay önce 12+3 milyon avroya el sıkışmıştı. Ancak Aston Villa’nın devreye girmesiyle rotayı Ada’ya kıran Leao’ya son olarak 15+2 milyon avroluk teklife “Evet” dedi. Sarı kırmızılı yöneticiler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Leao’yu bugün İstanbul’a getirebilmek için özel uçak ayarlamaya başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası