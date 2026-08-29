CHP kendisini arıyor!..

Siyaset, tüzük ve formu nasıl olursa olsun bünyesinde ahlaki kodlar, kamu vicdanı ve kanunların kabul ettiği bir çerçevenin güvencesi altında taşınmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleştirdiği bir konuşmasında siyasetin kamu vicdanındaki çerçevesini belirliyor.

Siyasi ahlakın partiler üstü bir mesele olduğunu belirten Devlet Bahçeli, gayriahlaki tutumların hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hem topluma hem de o kişileri barındıran camiaya telafi edilemez zararlar verdiğini dile getirerek, “Suça veya usulsüzlüğe bulaşan kişilerin hiçbir şekilde koruma görmemesi gerektiğinin altını çizerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yapısal bir değişimden önce derin bir ahlaki temizliğe ihtiyaç duyduğunu” ifade etmişti.

CHP’yi bölünmeye sürükleyen depresyon ise siyasi aidiyete “bir ahlaki zemin üzerinden tamam mı devam mı?..” sorusuna tabanda kabul edilebilir bir cevap arayışıdır.

Bu arayışın CHP içindeki bir yansıması, siyasi aidiyetini hâlen netleştirmeyen Ankara Büyük şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görünürdeki sessiz ve tarafsız tutumudur. Askıya aldığı CHP tabanındaki kararsız kitleyi muallakta bekletiyor. Ancak CHP ve Yeni Parti arasında kördüğüm hâline gelen gerilim Mansur Yavaş’ın Yeni Parti çevresinde bir “toplumsal barışın” inşa edilip edilemeyeceğini gördüğünde biter. Bunun için fazla beklemesi de gerekmiyor.

CHP’de kalan kitle sorgulamalar ile kendine bir savunma alanı oluşturuyor. CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen eski yöneticilerin bazı il ve ilçe başkanlıklarında demirbaş eşyaları götürdüğü iddiaları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zararların tespit edilerek sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunmaları istendi.

414 sanığın yargılandığı İBB davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel asrın yolsuzluğu davasına ilişkin dosyanın boş olmadığını ifade ederek iddialara hukuki cevaplar vermeyenlerin “CHP'yi 2 yıldır Silivri kapısına ve saray kapısına mahkûm ettiler. İçerideki hakkındaki hırsızlık, yolsuzluk gibi siyaset dışı iddialara hukuki cevaplar vermek yerine CHP’yi kendilerine kalkan yaptılar…” diyor.

Hasarı kabul eden ve “CHP’yi tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin il başkanları toplantısında tabana seslenerek “Gittiğiniz her yerde ahlaktan, erdemden, bilgelikten, güzellikten söz edeceksiniz. İkna edemeyeceğimiz kimse yoktur…” diyor

Kılıçdaroğlu’nun partide başlattığı “arınma dalgasının” ilk hedefi CHP içinde bulundukları hâlde başka siyasi partiyi desteklediği için kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilen 49 kişi oldu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu Menderes’teki seçim sürecinde “Yeni Parti’nin adayına oy verin” yönündeki tutumu ile örtüşmüyor.

Yeni bir siyasi felsefe geliştirmeyen Özgür Özel, CHP’nin asıl çizgisinin kendileri tarafından temsil edildiğini ileri sürüyor. Ortaya çıkan yapı, yeni bir fikrî hareketten çok eski partinin kadro, liderlik ve iktidar kavgasından doğmuş görünüyor.

Yeni bir fikir ve inandırıcı bir siyasi program ortaya koyamayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “Arınma” merkezli operasyonuna karşı “geleneksel merkeziyetçi CHP siyasetini Yeni Nesil Siyaset” adıyla piyasaya sürdü: “Mağdurlar”(!) üzerinden tutunma hamlesi tabanının önemli bir bölümünün desteğini arkasına almış görünse de ne kadar süreyle kabul göreceğini ahlaki kodlar ve adli süreç sonuçları belirleyecek…

Yeni Parti mağduriyet üretmek yerine ikna edici projeler geliştiremezse zamanla çözülerek alanı yeniden CHP’ye bırakabilir...

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