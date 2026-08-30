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Spor

Trabzonspor Amed maçı kadrosunu açıkladı: Fabinho ilk kez kadroda

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Trabzonspor Amed maçı kadrosunu açıkladı: Fabinho ilk kez kadroda

Trabzonspor’un Amedspor deplasmanında sahaya çıkacağı kadro belli olurken, yeni transfer Fabinho Tavares ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Ruslan Malinovskyi ile Benjamin Bouchouari ise kafilede yer almadı.

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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor Amed maçı kadrosunu açıkladı: Fabinho ilk kez kadroda
Başlık ResmiTrabzonspor Amed maçı kadrosunu açıkladı: Fabinho ilk kez kadroda

FABİNHO İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor’da 24 Ağustos’ta transferi resmen açıklanan Fabinho, Amedspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Fatih Tekke’nin kadro tercihleri arasında yer aldı. Brezilyalı futbolcu böylece bordo-mavili formayla ilk kez bir maçın kamp kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor Amed maçı kadrosunu açıkladı: Fabinho ilk kez kadroda
Başlık ResmiTrabzonspor Amed maçı kadrosunu açıkladı: Fabinho ilk kez kadroda

MALINOVSKYİ VE BOUCHOUARİ YOK

Bordo-mavili ekipte Ruslan Malinovskyi, yaşadığı sakatlık nedeniyle Amedspor maçında forma giyemeyecek. Kulübün daha önce yaptığı açıklamada Ukraynalı futbolcunun sol dizinde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiği duyurulmuştu.

Benjamin Bouchouari de Amedspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı. Trabzonspor’un Diyarbakır deplasmanı için belirlediği 20 kişilik kafilede iki futbolcunun yanı sıra bazı isimlerin de bulunmaması dikkat çekti.

Trabzonspor Amed maçı kadrosunu açıkladı: Fabinho ilk kez kadroda
Başlık ResmiTrabzonspor Amed maçı kadrosunu açıkladı: Fabinho ilk kez kadroda

TRABZONSPOR'UN AMEDSPOR KADROSU

Trabzonspor’un Amedspor maçı için belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

  • Andre Onana
  • Ahmet Doğan Yıldırım
  • Onuralp Çevikkan
  • Stefan Savic
  • Chibuike Nwaiwu
  • Cenk Özkacar
  • Samet Akaydin
  • Mustafa Eskihellaç
  • Wagner Pina
  • Sidny Lopes Cabral
  • Fabinho
  • Melih Kabasakal
  • Ozan Tufan
  • Metehan Mimaroğlu
  • Aral Şimşir
  • Ernest Muçi
  • Noah Saviolo
  • Mohamed Salah
  • Umut Nayir
  • Paul Onuachu
BAKMADAN GEÇME
Muhammed Salah
SPOR

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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