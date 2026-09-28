Gübre ve zirai ilaçta yerli üretimle maliyet üçte bire düştü

Sector Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Fuat Kunduracı, yerli üretim sayesinde ürün maliyetlerinin üçte bire düştüğünü söyledi.

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Bitki besleme (gübre), bitki koruma (zirai ilaç) ve tohum üretimi alanında faaliyet gösteren Sector Tarım, bu yıl başında faaliyete geçen ve 90 milyon dolar yatırım değerine sahip Aksaray fabrikasıyla üretim kapasitesini 100 bin tonun üzerine çıkarırken, halka arz olmayı hedefliyor. 25 yıldır çiftçilerin farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirdiklerini anlatan Sector Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Fuat Kunduracı “Pandemi döneminde tüm dünya, yerli üretim ihtiyacını yakından hissetti. Bu anlamda global kapanmada üretimimizi sürdürerek ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmanın gururunu yaşadık” dedi.

Yerli üretim sayesinde ürün maliyetlerinin üçte bire düştüğünü vurgulayan Fuat Kunduracı “İlaç maliyetleri yüzde 7’den 2,5’e indi Türk firmaları sayesinde. Mısır’daki maliyetler yüzde 10’a kadar çıkmıştı, şu anda Türk firmaları sayesinde yüzde 3’e çekildi” diye konuştu.

Yüksek kapasiteli iki fabrikalarının bulunduğunu aktaran Kunduracı “Bitki besleme ürünlerinin üretimini Konya tesisinde, bitki koruma ürünlerinin üretimini ise Aksaray tesisinde gerçekleştiriyoruz. 45 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip bitki koruma üretim tesisimiz, AB ve ABD normlarında üretim yapan Türkiye’deki en modern tesistir. Konya’da 50.000 ton/yıl katı, 30.000 ton/yıl sıvı gübre üretim kapasitesine sahip bitki besleme tesisimiz, sektöründe Türkiye’nin en modern ve uluslararası standartlarda üretim yapan tesislerinden biridir. Orta vadede amacımız bu tesislerimizde vardiya artırımıyla kapasitemizi 100 bin tonun üzerine çıkararak uluslararası pazarlara odaklanmak. Yüksek kaliteli ürünlerimizle Avrupa başta olmak üzere 35 ülkede yer almak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Şirketin tescilli 235 gübre, 95 bitki koruma ruhsatı bulunuyor. Kunduracı, en büyük hedeflerinden birinin tohum alanında uluslararası düzeyde söz sahibi olmak olduğunu ifade etti.

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