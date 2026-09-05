Citroen Eylül ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam

Fransız üretici Citroen, Eylül fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, C4, Ami ve C5 modellerinin birçoğunda küçük zamlar yaparken, indirim kampanyalarını da paylaştı.

Citroen Eylül ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.

Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.

Markanın tüm modellerine zam gelirken, model ve donanıma göre 200 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.

Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin 2026 model yılı versiyonlarında küçük zamlar devam ediyor.

AMİ Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyatı (TL) Fark (TL) 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 600.000 570.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Dark Side 2026 615.000 585.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Sunrise 2026 640.000 610.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Sunset 2026 640.000 610.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami 2025 565.000 535.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Buggy 2025 605.000 465.000 -140.000

Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 140 bin TL indirim uygulanıyor.

İŞTE EYLÜL 2026 CITROEN E-C3 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 83 kW Elektrikli Motor Plus 2026 1.640.000 83 kW Elektrikli Motor Max 2026 1.720.000 1.600.000 -120.000

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.275.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Collection 2026 2.270.000 2.170.000 -100.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.300.000 2.200.000 -100.000

İŞTE AĞUSTOS 2026 CITROEN E-C3 AİRCROSS FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 2026 1.855.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Collection 2026 1.970.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2026 2.000.000

İşte Eylül ayı Citroen C4 ve C4 X Hybrid 145 fiyatları…

C4 Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.230.000 2.075.000 -155.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.345.000 2.245.000 -100.000

C4 X Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.255.000 2.100.000 -155.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.345.000

İŞTE EYLÜL AYI ELEKTRİKLİ CITROEN E-C4 FİYATLARI

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.375.000 2.150.000 -225.000

EYLÜL AYI ELEKTRİKLİ CITROEN E-C4 X FİYATLARI

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.340.000 2.150.000 -190.000

EYLÜL AYI CİTROEN C5 AİRCROSS HYBRID 145 FİYATLARI

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.800.000 2.649.000 -151.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 3.050.000

EYLÜL AYI ELEKTRİKLİ CİTROEN E-C5 AIRCROSS FİYATLARI

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 157 kW Elektrikli Motor Plus 2026 2.430.000

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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