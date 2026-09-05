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T-Otomobil

Citroen Eylül ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam

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Citroen Eylül ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam

Fransız üretici Citroen, Eylül fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, C4, Ami ve C5 modellerinin birçoğunda küçük zamlar yaparken, indirim kampanyalarını da paylaştı.

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Citroen Eylül ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.

Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.

Markanın tüm modellerine zam gelirken, model ve donanıma göre 200 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.

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Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin 2026 model yılı versiyonlarında küçük zamlar devam ediyor.

AMİ
VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyatı (TL)Fark (TL)
6 kW Elektrik MotorAmi2026600.000570.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi Dark Side2026615.000585.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi Sunrise2026640.000610.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi Sunset2026640.000610.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi2025565.000535.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi Buggy2025605.000465.000-140.000

Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 140 bin TL indirim uygulanıyor.

İŞTE EYLÜL 2026 CITROEN E-C3 FİYAT LİSTESİ

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
83 kW Elektrikli MotorPlus20261.640.000
83 kW Elektrikli MotorMax20261.720.0001.600.000-120.000
VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Plus20262.275.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Collection20262.270.0002.170.000-100.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Max20262.300.0002.200.000-100.000

İŞTE AĞUSTOS 2026 CITROEN E-C3 AİRCROSS FİYAT LİSTESİ

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)
83 kW Elektrikli Motor Standart MenzilMax20261.855.000
83 kW Elektrikli Motor Uzun MenzilCollection20261.970.000
83 kW Elektrikli Motor Uzun MenzilMax20262.000.000

İşte Eylül ayı Citroen C4 ve C4 X Hybrid 145 fiyatları…

C4 VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
1.2 Hybrid 145 - eDCS6You20262.230.0002.075.000-155.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Max20262.345.0002.245.000-100.000
C4 X VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
1.2 Hybrid 145 - eDCS6You20262.255.0002.100.000-155.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Max20262.345.000

İŞTE EYLÜL AYI ELEKTRİKLİ CITROEN E-C4 FİYATLARI

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
115 kW Elektrikli MotorMax20262.375.0002.150.000-225.000

EYLÜL AYI ELEKTRİKLİ CITROEN E-C4 X FİYATLARI

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
115 kW Elektrikli MotorMax20262.340.0002.150.000-190.000

EYLÜL AYI CİTROEN C5 AİRCROSS HYBRID 145 FİYATLARI

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Plus20262.800.0002.649.000-151.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Max20263.050.000

EYLÜL AYI ELEKTRİKLİ CİTROEN E-C5 AIRCROSS FİYATLARI

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)
157 kW Elektrikli MotorPlus20262.430.000
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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