Citroen Eylül ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam
Fransız üretici Citroen, Eylül fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, C4, Ami ve C5 modellerinin birçoğunda küçük zamlar yaparken, indirim kampanyalarını da paylaştı.
Citroen Eylül ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.
Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.
Markanın tüm modellerine zam gelirken, model ve donanıma göre 200 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.
Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin 2026 model yılı versiyonlarında küçük zamlar devam ediyor.
|AMİ
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|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyatı (TL)
|Fark (TL)
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2026
|600.000
|570.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Dark Side
|2026
|615.000
|585.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunrise
|2026
|640.000
|610.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunset
|2026
|640.000
|610.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2025
|565.000
|535.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Buggy
|2025
|605.000
|465.000
|-140.000
Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 140 bin TL indirim uygulanıyor.
İŞTE EYLÜL 2026 CITROEN E-C3 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|1.640.000
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|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|1.720.000
|1.600.000
|-120.000
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.275.000
|
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|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Collection
|2026
|2.270.000
|2.170.000
|-100.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.300.000
|2.200.000
|-100.000
İŞTE AĞUSTOS 2026 CITROEN E-C3 AİRCROSS FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|2026
|1.855.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Collection
|2026
|1.970.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|2026
|2.000.000
İşte Eylül ayı Citroen C4 ve C4 X Hybrid 145 fiyatları…
|C4 Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.230.000
|2.075.000
|-155.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.345.000
|2.245.000
|-100.000
|C4 X Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.255.000
|2.100.000
|-155.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.345.000
|
|
İŞTE EYLÜL AYI ELEKTRİKLİ CITROEN E-C4 FİYATLARI
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.375.000
|2.150.000
|-225.000
EYLÜL AYI ELEKTRİKLİ CITROEN E-C4 X FİYATLARI
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.340.000
|2.150.000
|-190.000
EYLÜL AYI CİTROEN C5 AİRCROSS HYBRID 145 FİYATLARI
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.800.000
|2.649.000
|-151.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|3.050.000
|
|
EYLÜL AYI ELEKTRİKLİ CİTROEN E-C5 AIRCROSS FİYATLARI
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|157 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|2.430.000
Editör
:
GÖZDE NUR BAYAR
| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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