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T-Otomobil

Hyundai’den tartışılan gösterge paneli kararı: Ekstra ücret ödemeyen orta ekrana bakacak

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Hyundai’den tartışılan gösterge paneli kararı: Ekstra ücret ödemeyen orta ekrana bakacak

Hyundai, yeni elektrikli Ioniq 3 ve Elentra modellerinin giriş seviyesinde sürücünün önündeki dijital gösterge panelini kaldırıyor. Hız, menzil ve uyarıların merkezi multimedya ekranından takip edilecek, 9,9 inçlik gösterge paneli ise opsiyonel olacak.

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Otomobillerde yıllardır standart kabul edilen dijital gösterge paneli, Hyundai’nin yeni nesil modellerinde ücretli bir donanıma dönüşmeye başladı. Güney Koreli üretici, yeni Avante/Elantra ve tamamen elektrikli Ioniq 3’ün giriş seviyelerinde sürücünün önündeki ekranı kaldırdı.

Yeni düzenlemenin merkezinde Hyundai’nin Pleos Connect adını verdiği multimedya sistemi bulunuyor. Android Auto tabanlı sistem, otomobilin çok sayıda işlevini büyük merkezi dokunmatik ekran üzerinde topluyor.

Bu nedenle gösterge paneli bulunmayan modellerde hız, trafik işareti bilgileri, kalan menzil, enerji tüketimi ve sistem uyarıları orta konsoldaki ekrandan takip ediliyor. Düzen, Tesla Model 3 ve Model Y’de kullanılan ekran yerleşimine oldukça benziyor.

Hyundai’den tartışılan gösterge paneli kararı: Ekstra ücret ödemeyen orta ekrana bakacak
Başlık ResmiHyundai’den tartışılan gösterge paneli kararı: Ekstra ücret ödemeyen orta ekrana bakacak

GİRİŞ SEVİYESİNDE GÖSTERGE PANELİ ALINAMIYOR

İngiltere’de 22.245 sterlinlik başlangıç fiyatına sahip Ioniq 3 Advanced, sürücünün önündeki 9,9 inçlik dijital gösterge olmadan satılıyor. Bu donanım, giriş paketine bir seçenek olarak da eklenemiyor.

Gösterge ekranını isteyen müşterilerin 25.595 sterlinlik Premium donanıma geçmesi gerekiyor. Böylece tek başına oldukça küçük bir ekranı almak isteyen kullanıcı, diğer donanımlarla birlikte yaklaşık 3.350 sterlin daha fazla ödemek zorunda kalıyor.

Premium ve daha üst donanımlarda ince yapılı 9,9 inçlik ekran direksiyonun arkasında, sürücünün görüş hizasına yakın bir noktada konumlandırılıyor. Giriş seviyesinde ise sürüş bilgilerinin tamamı merkezi ekran üzerinden okunuyor.

Hyundai’den tartışılan gösterge paneli kararı: Ekstra ücret ödemeyen orta ekrana bakacak
Başlık ResmiHyundai’den tartışılan gösterge paneli kararı: Ekstra ücret ödemeyen orta ekrana bakacak

GÜNEY KORE’DE OPSİYON OLARAK EKLENEBİLİYOR

Hyundai aynı uygulamayı Güney Kore’de yeni nesil Avante’de de kullanmaya başladı. Türkiye dahil birçok ülkede Elantra adıyla satılan otomobilin giriş paketinde dijital gösterge standart olarak sunulmuyor.

Avante müşterileri, Ioniq 3’ten farklı olarak 9,9 inçlik ekranı bağımsız bir donanım şeklinde tercih edebiliyor.

TÜRKİYE’DEKİ IONİQ 3’LERDE GÖSTERGE OLACAK MI?

Ioniq 3 açısından konuyu Türkiye için önemli hale getiren ayrıntı, otomobilin Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit fabrikasında üretilmesi. Ioniq 3, Hyundai’nin İzmit’te ürettiği ilk tamamen elektrikli otomobil oldu.

Türkiye fiyatı ve donanım paketleri henüz kesinleşmediği için ülkemizde satılacak giriş seviyesinde dijital gösterge bulunup bulunmayacağı şimdilik bilinmiyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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