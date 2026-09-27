Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Çin'den ABD'ye 'dostluk hediyesi': 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Çin'den ABD'ye 'dostluk hediyesi': 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı
Başlık ResmiÇinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Çin'den ABD'ye ‘dostluk hediyesi’ olarak gönderilen iki panda, Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne doğru yola çıktı. Yaklaşık 15 saat sürecek yolculukta pandaların beslenmesi için özel bir menü hazırlanırken, uçuş öncesinde stresi azaltmak için de deneyimli bakıcılar tarafından pandalara özel eğitimler verildiği açıklandı.

Kaydet
|

‘Pingping’ ve ‘Fushuang’ adlı iki dev panda, Çin'in Chengdu kentinden Atlanta'ya götürülmek üzere özel uçakla yola çıktı. Pandaların yolculuğu için hem uçakta hem de Atlanta'daki yeni yuvalarında kapsamlı hazırlıklar yapıldı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Ping Ping ve Fu Shuang, Pazar günü sabah saat 03.00 sıralarında Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir uçakla ayrıldı. Pandaların yolculuğunun yaklaşık 15 saat sürmesi bekleniyor.

Çinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı
Başlık ResmiÇinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı

ÖZEL MENÜ HAZIRLANDI

Pandaların uzun uçuş sırasında rahat edebilmesi için özel hazırlıklar yapıldı. Global Times'ın haberine göre uçakta iki panda için buharda pişirilmiş mısır çörekleri, bambu filizleri ve havuçlar hazırlandı. Ayrıca ABD tarafından pandalara yolculuk boyunca eşlik etmeleri için deneyimli bakıcılar görevlendirildi.

Çinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı
Başlık ResmiÇinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Erkek olan Ping Ping ile dişi Fu Shuang, önümüzdeki 10 yıl boyunca Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki hayvanat bahçesinde kalacak.

Çinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı
Başlık ResmiÇinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı

ÇİN'DEN ABD'YE DOSTLUK HEDİYESİ

Atlanta Hayvanat Bahçesi’nde 2024 yılından bu yana panda bulunmuyor. Çin, pandaları uzun yıllardır ülkeler arasındaki ilişkilerde dostluk mesajı vermek için kullanıyor. 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin ziyaretinin ardından Washington'a bir çift panda gönderilmişti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinde panda programını iki ülke halkları arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak tanımlamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Pekin-Washington hattında ‘tarihi’ buluşma! Şi
DÜNYA

Pekin-Washington hattında ‘tarihi’ buluşma! Şi'den dikkat çeken 'dostluk' hediyesi
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"AFFINI İSTEDİ, KABUL EDİLDİ"
AK Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya' açıklaması
"METREKAREYE 50 KG DÜŞEBİLİR"
Hangi illerde sel riski var? Orhan Şen sıraladı
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
Simitte tarife dışına çıkanlara ceza yağacak
"CHP KİRLİ SÜRECE SOKULDU"
Kılıçdaroğlu'ndan istifalar sonrası arınma mesajı
'
' "TÜRKİYE'YE GELMEM" DEDİ'
Aziz Yıldırım'dan o yıldız hakkında açıklama
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
Yunan basınından Türkiye itirafı! Miçotakis pes etti
"İÇİMDE UKDE KALDI"
Gökdeniz Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
Fon soruşturmasında yeni gelişme
'1 MİLYON TL' DETAYI ORTAYA ÇIKTI
'1 MİLYON TL' DETAYI ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, kriz çözülecek
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
İngiltere'deki ABD üssünde terör operasyonu!
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
"11, 15 ve 19 yıllık dosyaları aydınlattık"
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
İki ülkede yüzlerce şehir haritadan silindi!
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
Fenerbahçe'de kritik genel kurul toplantısı
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
İşte İstanbul'un ihtiyacı olan raylı sistem uzunluğu
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
Meteoroloji sıraladı, İstanbul dahil 26 il listede
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
Şu içine düştüğümüz duruma bakar mısınız?
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
İsrail'in gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı!
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
ABD ve Çin arasında yapay zeka savaşı!
"YANLIŞ KULAĞIM AMELİYAT EDİLDİ"
Narkozun etkisi geçince hayatının şokunu yaşadı!
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Otobüs çarpan 68 yaşındaki kadından acı haber! Hayat mücadelesini kaybetti
Otobüs çarpan 68 yaşındaki kadından acı haber!
Kaydet
1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşebilir, sel riski var
1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı
Kaydet
Ömür Usta nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi konusu ve çekim yerleri
Ömür Usta nerede çekiliyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.