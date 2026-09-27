Çin'den ABD'ye 'dostluk hediyesi': 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı

Çin'den ABD'ye ‘dostluk hediyesi’ olarak gönderilen iki panda, Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne doğru yola çıktı. Yaklaşık 15 saat sürecek yolculukta pandaların beslenmesi için özel bir menü hazırlanırken, uçuş öncesinde stresi azaltmak için de deneyimli bakıcılar tarafından pandalara özel eğitimler verildiği açıklandı.

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‘Pingping’ ve ‘Fushuang’ adlı iki dev panda, Çin'in Chengdu kentinden Atlanta'ya götürülmek üzere özel uçakla yola çıktı. Pandaların yolculuğu için hem uçakta hem de Atlanta'daki yeni yuvalarında kapsamlı hazırlıklar yapıldı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Ping Ping ve Fu Shuang, Pazar günü sabah saat 03.00 sıralarında Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir uçakla ayrıldı. Pandaların yolculuğunun yaklaşık 15 saat sürmesi bekleniyor.

Çinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı

ÖZEL MENÜ HAZIRLANDI

Pandaların uzun uçuş sırasında rahat edebilmesi için özel hazırlıklar yapıldı. Global Times'ın haberine göre uçakta iki panda için buharda pişirilmiş mısır çörekleri, bambu filizleri ve havuçlar hazırlandı. Ayrıca ABD tarafından pandalara yolculuk boyunca eşlik etmeleri için deneyimli bakıcılar görevlendirildi.

Çinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Erkek olan Ping Ping ile dişi Fu Shuang, önümüzdeki 10 yıl boyunca Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki hayvanat bahçesinde kalacak.

Çinden ABDye dostluk hediyesi: 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı

ÇİN'DEN ABD'YE DOSTLUK HEDİYESİ

Atlanta Hayvanat Bahçesi’nde 2024 yılından bu yana panda bulunmuyor. Çin, pandaları uzun yıllardır ülkeler arasındaki ilişkilerde dostluk mesajı vermek için kullanıyor. 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin ziyaretinin ardından Washington'a bir çift panda gönderilmişti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinde panda programını iki ülke halkları arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak tanımlamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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