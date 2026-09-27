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Yaşam

Otobüs çarpan 68 yaşındaki kadından acı haber! Hayat mücadelesini kaybetti

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Otobüs çarpan 68 yaşındaki kadından acı haber! Hayat mücadelesini kaybetti
Başlık ResmiOtobüs çarpan 68 yaşındaki kadından acı haber! Hayat mücadelesini kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Zübeyda Yıldız, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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Kaza, 22 Eylül Salı günü saat 13.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yıldırım D. (45) yönetimindeki özel halk otobüsü, yola çıkan 68 yaşındaki Zübeyda Yıldız’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs çarpan 68 yaşındaki kadından acı haber! Hayat mücadelesini kaybetti
Başlık ResmiOtobüs çarpan 68 yaşındaki kadından acı haber! Hayat mücadelesini kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yıldız, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen 68 yaşındaki kadın, 5 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otobüs çarpan 68 yaşındaki kadından acı haber! Hayat mücadelesini kaybetti
Başlık ResmiOtobüs çarpan 68 yaşındaki kadından acı haber! Hayat mücadelesini kaybetti

Öte yandan, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, otobüsün kadına çarpması ve kadının yere düşmesi görülüyor. Kaza sonrası adliyeye sevk edilen özel halk otobüsü sürücüsü Yıldırım D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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