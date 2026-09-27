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Yaşam

KKTC'deki gemi faciasında kaybolmuşlardı! Hataylı iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı

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KKTC'deki gemi faciasında kaybolmuşlardı! Hataylı iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı
Başlık ResmiKKTCdeki gemi faciasında kaybolmuşlardı! Hataylı iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan Saliha Miray ve Mehmet Asaf kardeşler için memleketleri olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer için Reyhanlı ilçesindeki umutlu bekleyiş hüsranla sona erdi.

KKTCdeki gemi faciasında kaybolmuşlardı! Hataylı iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı
Başlık ResmiKKTCdeki gemi faciasında kaybolmuşlardı! Hataylı iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı

KARDEŞLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Kardeşler için Biçer ailesi tarafından Çarşı Camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazında aile üyeleri duygusal anlar yaşadı. Annesi Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer’in göz yaşı içerisinde taziyeleri kabul ettiği görüldü.

KKTCdeki gemi faciasında kaybolmuşlardı! Hataylı iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı
Başlık ResmiKKTCdeki gemi faciasında kaybolmuşlardı! Hataylı iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Biçer ailesi, tatil için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yolunda gemi kazasının içinde yer almış; kazadan anne Ayten Biçer, baba Hayri Biçer ve diğer çocukları Halil Kerem sağ kurtulurken, Saliha Miray ve Mehmet Asaf kaybolmuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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