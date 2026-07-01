Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Ongun, “Siyasi” diyerek iddianameyi değersizleştirmeye çalıştı, soruları da geçiştirdi.

Yolsuzluktan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, 59. duruşmasında savunma yaptı. Hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Ongun, cevap vermek yerine iddianameyi karalamaya çalıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’i de hedef alan Ongun “Bu iddianame Dr. Frankenstein’ın eseri gibidir. Onun gibi saldırgan ve acımasızdır. Üstelik onu ortaya çıkaran kişi de eserinden tiksindiği için olsa gerek, onu terk etmiştir. Ankara’ya gitmiştir. Hukuk ülkemizde tanımlanamayan bir şey: UFO gibi. Resmî adı iddianame olan bu kurgu esere çeşitli isimler verildi” ifadesini kullandı.

Ongun, yolsuzluk soruşturmasını Dreyfus davasına, kurultayda yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle mahkemede kararıyla genel başkanlığı düşürülen Özgür Özel’i de Fransız yazar Emile Zola’ya benzetti. Eski İBB Sözcüsü, yolsuzluk iddialarını görmezden gelen Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet ve BirGün’e “Bize nefes aldırdılar” diye övgü yağdırdı. Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan gibi gazetecilere finanse ettiği belirtilen Ongun, “Onlara para karşılığı haber yaptırmayı teklif etsem önce sinkafl ı bir küfrederler” diye konuştu.

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Bu sırada CHP’li gazetecilerin Ongun’a destek için salonda bulunduğu görüldü. “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”nün medya ayağını yönetmekle suçlanan Murat Ongun, İmamoğlu’nun kurduğu sisteme rüşvet paralarını aktarmak, belediyede hangi ihalenin kime verileceğini belirlemek, trol ordusu kurmak, yandaş kanallara milyonlarca lira kaynak aktarmak, eşinin sahibi olduğu firmaya 600 bin liralık sahte fatura kestirmek, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden yaklaşık 4,7 milyon vatandaşın verilerini yurt dışına servis etmek gibi birçok suçlama ile muhatap olmuştu. Ongun’un, Acarkent’te oturduğu yıllık 3 milyon 700 bin liralık lüks konut kirasını Ekrem İmamoğlu’nun yardımıyla ödediğini söylemişti. Ancak eşinin hesabına özel bir fi rmadan 4 milyon TL geldiği belirlendi.

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