Elazığ’da bir büfe kamerasına yansıyan görüntüler, duygulandırdı. Sabah saatlerinde kapalı bir büfenin önündeki sulardan alan çocuklar, ellerindeki paraları kameraya göstererek kovaya bıraktı. İşletme sahibi Umut Aksakal “Videoyu belki 4-5 kere izlemişimdir. Ülkemizde hala daha böyle insanların olduğunu görmek o kadar gurur verici ki” dedi.

Elazığ'da sabahın erken saatlerinde susayan çocukların kapalı bir büfeden su alıp parasını güvenlik kamerasına göstererek bırakması, takdir topladı.

Çaydaçıra Mahallesi'nde 4 çocuk, su almak için büfeye uğradı. İş yerinin henüz açılmadığını fark eden çocuklar, dışarıdaki dolaptan bir şişe su aldı. Ardından içlerinden biri cebinden çıkardığı parayı ve su şişesini güvenlik kamerasına doğru uzatarak gösterdi. Parayı kovaya koydu, oradan ayrıldı.

Sabah iş yerini açtığında kovanın içinde para bulan 24 yaşındaki işletme sahibi Umut Aksakal, kameraları izlediğinde duygulandıran gerçeği öğrendi.

Çocuklardan kalp ısıtan davranış büfe kamerasında! Dükkan sahibi 5 kere izledi: Çok duygulandım

“VİDEOYU 4-5 KERE İZLEMİŞİMDİR”

Aksakal, şöyle konuştu:

Sularımın olduğu depomu düzelttiğim zaman orada bulundurduğum bir kovanın içinde bir miktar para buldum. Bu nedir diye merak ettim ve kamera kayıtlarına bakmak istedim. Kamera kaydına baktığımda 3-4 tane güler yüzlü gencimizin oraya uğradığını gördüm. Sanırım sabah, aşağıda halı saha var, orada top oynamaya gelmişler ve susamışlar. Ellerine bir top olan gençlerimizin aldığı bir şişe suyu ve cebinden çıkardığı parayla kameraya güle güle gösterdiğini, ondan sonra ben buradayım der gibi yapmışlar. Bu beni aşırı şekilde duygulandırdı. Videoyu belki 4-5 kere izlemişimdir.

Çocuklardan kalp ısıtan davranış büfe kamerasında! Dükkan sahibi 5 kere izledi: Çok duygulandım

“İYİLİK ASLA BİTMEYECEK”

“Ülkemizde, şehrimizde hala daha böyle insanların olduğunu görmek o kadar gurur verici ki, o kadar duygulandırıcı ki. İyiliğin asla bitmeyeceğini, 7'den 70'e gencimizden, abimizden, ablalarımızdan asla bitmeyeceğini söylemek isterim” diye belirten Aksakal, çok duygulandığını ifade etti.

Çocuklardan kalp ısıtan davranış büfe kamerasında! Dükkan sahibi 5 kere izledi: Çok duygulandım

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