Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP’de yaşanan kriz yeni bir boyuta taşındı. CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ve avukat Onur Yusuf Üregen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Üregen’in, “İhraçlarla ilgili çalışmamız olacak” sözleri parti kulislerini hareketlendirdi.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Nalbantoğlu, dün partide yaşanan süreci değerlendirmek ve önümüzdeki günlerde partinin birlik, beraberlik içinde nasıl tutulabileceğine ilişkin görüşlerini paylaşma fırsatı bulduğunu söyledi.

"Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız." ifadesini kullanan Nalbantoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında da Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi partiyi gerçek kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için çok zor bir görevi kendisi üstlendi. Biz de elimizden geldiğince, bizden istediği sürece yanında olmak, destek olmak ve yardımcı olmak için gayret içinde olacağız." diye konuştu.

Dün CHP Genel Merkezi'nde oluşan görüntülere ilişkin Kılıçdaroğlu'nun görüşlerinin sorulması üzerine Nalbantoğlu, "Herkes gibi Kemal Bey de Genel Başkanımız da bu görüntüden rahatsızlık duymuştur. Bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok zaten. Ama bütün bunlar nasıl oluştu? Nasıl bu süreçler buralara geldi? Ne oldu? Bu apayrı bir şey yani." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta partisinin genel merkezine geçeceğini belirten Nalbantoğlu, "Sayın Genel Başkanımız 28'inde Genel Merkez'e geçecek. Partilerle, katılacak olan milletvekillerimizle bir bayramlaşma töreni gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımız böylece başlamış olacak." bilgisini paylaştı.

Bir gazetecinin, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'e birçok milletvekilinin destek vermesinin, parti içerisinde bölünmeye sebep olup olmayacağı, bu yönde endişelerinin bulunup bulunmadığını sorması üzerine Nalbantoğlu, "Umarız olmaz. Umarız bu birliğimizi, bütünlüğümüzü korumayı başarırız hep beraber." yanıtını verdi.

AVUKAT ÜREGEN, KILIÇDAROĞLU'NA SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Daha sonra Avukat Onur Yusuf Üregen, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Üregen, Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na süreçle alakalı hukuki bilgilendirmelerde bulunduğunu belirten Üregen, "Dün partimizin tekrar teslimini hallettik icra kanalıyla. Süreçle alakalı bilgilendirmeler, bundan sonraki yapılacaklarla ilgili, neler yapılabilir, neler yapacağız, bir yol haritası, üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık." dedi.

Bir gazetecinin partiden ihraçlarla ilgili bir çalışma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin sorusuna Üregen, "Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun dün yaşananlara üzüldüğünü belirten Üregen, el birliğiyle partinin daha iyi yerlere gelebilmesi için, barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onun yapılacağını vurguladı.

