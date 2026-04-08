Genç yaşta ortaya çıkan, Parkinson hastalığının son 30 yılda görülme sıklığı arttı. Erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülen hastalığın belirtileri arasında “kabız olmak, koku almada azalma, depresyon ve gece uykuda-rüyada bağırıp-çağırma” yer alıyor.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, son 30 yılda parkinson hastalığının görülme sıklığının arttığını söyledi.

Son 30 yılda hasta sayısı arttı! Yıllar öncesinden belirti veren hastalık, bazen hızlı bazen yavaş ilerliyor

SAYI ARTTI

Bilgilendirme toplantısında konuşan Gültekin “Parkinson hastalığının son 30 yılda görülme sıklığında artış oldu. Ayrıca genç yaşta ortaya çıkan Parkinson hastalarının sayısı da artış göstermektedir. Hastalık özellikle tek taraflı istirahatte ortaya çıkan el veya bacak titremesine eşlik eden hareketlerde yavaşlama şeklinde ortaya çıkmaktadır. Erkek cinsiyette biraz daha sık görülmektedir. Kabız olmak, koku almada azalma, depresyon ve gece uykuda-rüyada bağırıp-çağırma olması hastalık ortaya çıkmadan yıllar öncesinde görülebilecek işaretlerdir" dedi.

“TEDAVİ ÖZEL OLMALIDIR"

Parkinson hastalığı için çok sayıda ilaç seçeneği olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Gültekin, “Hastaların tedavi olmak için bu alanda tecrübeli hekimleri tercih etmesi önerilir. Her Parkinson hastasının kendine has özel bir formu vardır. Bazı hastalarda hastalık yavaş ilerlerken, bazılarında hızlı ilerleyebilir veya bazı hastalarda non-motor keşifleri daha çok probleme neden olabilir. Bu yüzden her Parkinson hastasının tedavi reçetesi ona özel olmalıdır" dedi.

“3 FARKLI YÖNTEM”

İlaç dışı tedaviler arasında 3 farklı tedavi yöntemi daha bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Gültekin, "Bunlar; apomorfin cilt altı infüzyon tedavisi, Beyin pili ve Levodopa İntestinal jel tedavisidir.Maalesef bu konuda toplumda-hastalar arasında büyük oranda yanlış bilgiler mevcuttur. Beyin pili tedavisi olmak isteyen veya bu konuda bilgi almak isteyen hastalar Parkinson konusunda uzman (Hareket bozukluğu uzmanı-Nörolog) hekimlere-nöroloji merkezlerine başvurmalıdır” diyerek uyardı.

Parkinson hastalığının temel belirtileri:

Belirti Açıklama Titreme (Tremor) Genellikle ellerde, parmaklarda veya çenede dinlenme sırasında ortaya çıkan ritmik titremelerdir. Hareketlerde Yavaşlama (Bradikinezi) Basit günlük işlerin (giyinme, kalkma) zorlaşması, yürüme hızının azalması. Kas Sertliği (Rijidite) Kollarda, bacaklarda veya gövdede sertlik ve katılık hissi. Denge ve Postür Bozukluğu Vücudun öne eğik durması, denge kaybı ve düşmeler. Yüz Mimiklerinin Azalması Donuk veya ifadesiz yüz ifadesi.

