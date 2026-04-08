Katılma hesabı, faizsiz bankacılık sistemine yönelen yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Katılım bankacılığı kapsamında sunulan bu hesap türü, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Vadeli mevduat yerine ne yapılmalı konusunda soru işaretleri olan yatırımcılar katılma hesabı hakkındaki detayları araştırıyor.

Birikimlerini vadeli mevduat yerine faizsiz sistemde değerlendirmek isteyenler için katılım bankacılığı son yıllarda daha fazla tercih edilir hale geldi. Katılma hesabı, kâr-zarar ortaklığına dayalı yapısıyla vadeli mevduata alternatif olarak dikkat çekerken, sistemin işleyişi ve sunduğu imkanlar merak ediliyor.

KATILMA HESABI NEDİR, NASIL AÇILIR?

Katılma hesabı, katılım bankaları tarafından sunulan ve kâr-zarar ortaklığı esasına göre işleyen bir hesap türüdür. Bu hesapta yatırımcı, bankaya yatırdığı fonun belirli bir vadede işletilmesi sonucu elde edilen kârdan pay alır. Ancak vadeli mevduat hesaplarından farklı olarak sabit bir getiri veya ana para taahhüdü bulunmaz ve getirinin miktarı vade sonunda belirlenir.

Katılma hesabı açmak için öncelikle bir katılım bankasının müşterisi olmak gerekir. Ardından belirlenen minimum tutar yatırılarak hesap açılışı gerçekleştirilebilir. Bankaya göre değişmekle birlikte bazı hesap türlerinde ek yatırım hesabı açılması da talep edilebilir. Süreç hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden kolaylıkla tamamlanabilir.

KATILMA HESABI HANGİ BANKALARDAN AÇILIR?

Katılma hesapları yalnızca katılım bankaları tarafından sunulan bir finansal üründür. Kamu ve özel katılım bankaları, müşterilerine farklı vade ve özelliklerde katılma hesabı seçenekleri sunmaktadır.

Türkiye'deki Katılım Bankaları şu şekilde:

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Vakıf Katılım Bankası A.Ş Ziraat Katılım Bankası A.Ş Albarak Türk Katılım Bankası A.Ş Dünya Katılım Bankası A.Ş Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş T.O.M Katılım Bankası A.Ş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş

KATILMA HESABI AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Katılma hesabı açmak için gerekli belgeler öne çıkıyor. Bireysel müşterilerden genellikle kimlik belgesi, adres bilgisi ve iletişim bilgileri talep edilir. Banka müşterisi olmayan kişiler ise öncelikle müşteri olma sürecini tamamlamak zorundadır.

Şubeden ya da görüntülü görüşme yoluyla müşteri olduktan sonra katılma hesabı açılışı yapılabilir. Bazı durumlarda açılacak hesap türüne bağlı olarak ek belgeler veya bilgiler istenebilir. Tüzel kişiler için ise şirket evrakları ve yetki belgeleri talep edilmektedir.

KATILMA HESABININ ÖZELLİKLERİ

Katılma hesaplarının en temel özelliği faizsiz bankacılık prensiplerine dayanmasıdır. Bu hesaplarda elde edilecek getiri önceden sabitlenmez ve yatırımın performansına bağlı olarak değişir. Kâr paylaşımı banka ile müşteri arasında belirlenen oranlar doğrultusunda yapılır.

Katılma hesapları farklı vadelerde açılabilir ve genellikle minimum vade bir ay olarak uygulanır. Hesaplar TL, dolar, euro veya altın cinsinden açılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular Katılma hesabı faiz mi? Katılma hesabı faizsiz bankacılık sistemine dayanır. Getiri, kâr-zarar ortaklığı ile elde edilir.

