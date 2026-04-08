Ekonomik dalgalanmaların arttığı dönemde tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar, birikimlerini nasıl değerlendireceklerini araştırıyor. Bilhassa faiz hassasiyeti olan kişiler için “Faizsiz birikim nasıl yapılır?” sorusu öne çıkarken ''Faizsiz birikim hesabı nasıl açılır? Vadeli mevduat yerine ne yapmalı?'' gibi konular da gündeme sıkça geliyor.

Faizsiz finans sistemine dayanan faizsiz birikim hesabı klasik vadeli mevduattan farklı bir işleyişe sahip. Sabit faiz yerine kar ve zarar ortaklığı esasına göre çalışan sistemde, getiriler önceden garanti edilmiyor. Yine de birikimlerini değerlendirmek isteyenler için faizsiz birikim hesabı önemli bir seçenek olmaya da devam ediyor. Peki, faizsiz birikim hesabı nasıl açılır? Vadeli mevduat yerine ne yapmalı?

Faizsiz birikim hesabı nasıl açılır? Vadeli mevduat yerine ne yapmalı? Katılım Hesabı ile faizsiz birikim mümkün



FAİZSİZ BİRİKİM HESABI NASIL AÇILIR?

Faizsiz birikim yapmak isteyenler, katılım bankaları üzerinden katılım hesabı açabiliyor. Hesaplar klasik banka hesaplarından farklı olarak faiz yerine kar-zarar ortaklığı esasına dayanıyor.



Faizsiz birikim hesabı açmak için ise bankaya başvuru yapılıyor ve belirli bir tutar yatırılıyor. Ardından banka ile müşteri arasında kar paylaşımına dayalı bir sözleşme kuruluyor.

Yatırılan para, ticari faaliyetlerde değerlendirilerek elde edilen kazanç vade sonunda hesap sahibine paylaştırılıyor.

Faizsiz birikim hesabı nasıl açılır? Vadeli mevduat yerine ne yapmalı? Katılım Hesabı ile faizsiz birikim mümkün

VADELİ MEVDUAT YERİNE NE YAPMALI?

Vadeli mevduat hesaplarında faiz getirisi sabit olarak belirlenirken, faiz hassasiyeti olan kişiler için bu sistem tercih edilmez. Katılım hesapları, altın birikimi, faizsiz yatırım fonları ve gayrimenkul gibi alternatifler ise değerlendirilir.

Bu araçlarda getiri, faiz yerine ticaret, üretim ya da değer artışı üzerinden sağlanıyor. Böylece birikimler farklı yollarla değerlendirilebilmiş oluyor.

Faizsiz birikim hesabı nasıl açılır? Vadeli mevduat yerine ne yapmalı? Katılım Hesabı ile faizsiz birikim mümkün

FAİZSİZ BİRİKİM NASIL YAPILIR?

Faizsiz birikim, paranın faiz geliri olmadan değerlendirilmesi anlamına gelir. Bu sistemde kazanç ticari faaliyetlere katılım, ortaklık ya da mal ve hizmet üretimi üzerinden elde ediliyor.

Katılım bankacılığı bu modelin en yaygın örneklerinden biri olarak bilinir. Bunun yanında altın ve benzeri değerli varlıklar da faizsiz birikim için tercih ediliyor.

Ayrıca uzmanlar riskin azaltılması için birikimlerin tek bir alana değil farklı farklı birden fazla araca dağıtılmasını da öneriyor.

Faizsiz birikim hesabı nasıl açılır? Vadeli mevduat yerine ne yapmalı? Katılım Hesabı ile faizsiz birikim mümkün

KATILIM HESAPLARI VE VADELİ MEVDUAT HESAPLARI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Katılım hesapları ile vadeli mevduat hesapları arasındaki en önemli fark, getiri sistemi. Vadeli mevduatta faiz oranı baştan belirlenirken, katılım hesaplarında kazanç vade sonunda belli oluyor.

Katılım hesaplarında banka ile müşteri arasında ortaklık ilişkisi bulunurken, vadeli mevduatta banka belirli bir faiz ödemeyi garanti ediyor. Ayrıca katılım hesaplarında zarar ihtimali düşük de olsa bulunurken, vadeli mevduatta böyle bir durum söz konusu olmuyor.

Faizsiz birikim hesabı nasıl açılır? Vadeli mevduat yerine ne yapmalı? Katılım Hesabı ile faizsiz birikim mümkün

KATILIM HESABININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Katılım hesapları faizsiz bir sistem sunması sebebiyle tercih edilir. Elde edilen kazançlar ticari faaliyetlere dayanır ve böylelikle reel ekonomiye de katkı sağlanır. Banka yatırılan paranın değerlendirilmesi sürecini üstlenirken, hesap sahibi herhangi bir işlem yapmadan birikimini değerlendirmiş olur.

