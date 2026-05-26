Kentsel dönüşüm artık herkesi ilgilendiriyor

İnşaat sektörü yeniden eski günlerine dönüyor. Bir yandan kamunun önderliğinde deprem bölgelerinde dünyaya örnek olacak bir hamle gerçekleştiriliyor, diğer yandan da kentsel dönüşüm projelerinde önemli adımlar atılıyor. Bu gelişme nedeniyle İhlas Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası bu konuyu kapağına taşıdı.

Her kapak konusunda olduğu gibi bu konunun lansmanı da sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Büyük Kulüp'te bu yıl 18'incisi yapılan Kent ve Yaşam Ödülleri ile buluşturulan lansmanda ilk ödülü veren İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İMES Başkanı Kemal Akar, kentsel dönüşüme farklı bir boyut getirdi.

İlk ödülü ülkemizde son dönemde yeniden gündeme gelen yerli cep telefonu konusunda önemli adımlar atan Aydın Mıstaçoğlu adına alan Fulya Boyacı'ya takdim eden Akar şu önemli bilgiyi paylaştı:

“Aydın Mıstaçoğlu'nun cep telefonu ürettiği fabrika hepimizin gurur duyacağı özellikler taşıyor. Bir Kastamonulu olarak kendisi ile gurur duyuyoruz. Bu toplantıda inşaat sektörü konuşuluyor. Çok da iyi yapılıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bütün Türkiye ekonomisinin kalbi Marmara'da işletmelerin yenilenmesi noktasında önemli adımlar atacağız. Sanayide daha modern ve dirençli binalar gündemde olacak.”

Bu konuda benzer bir tespiti de geçen yılın ödüllü kuruluşu Akyapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı dile getirdi. Ödül vermek için sahneye gelen Asmalı şu tespiti yaptı:

“Biz konut projeleri ile yeniliklere imza atıyoruz. Ama ticarethane projeleri ile iş hayatını, işletmeleri farklı bir boyuta taşıyoruz. İşletmeleri daha verimli kılıyoruz. Yaşanabilir iş yerleri yapıyoruz ve işletmelerin geleceğine katkı yapmaya çalışıyoruz.”

Nurten Tuncer (solda)

Evet kentsel dönüşüm önümüzdeki dönemde iş yerlerinin yenilenmesini de kapsayacak. Toplantı bünyesinde düzenlenen Kentleşmede Yeni Arayışlar Paneli'nin konuşmacıları da buna dikkat çekti.

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu ve Ekizoğlu Yapı A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz, sektörün işletmelerin yenilenmesi ile de ilgili olması gerektiğini belirtip, yeniliklere açık olmak gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Yenilik çok önemli. Yeşil binalar yapmalıyız. Yaptığımız projelerle bölgeye değer katmalıyız. Artık yaptığımız yapılarda enerji sistemleri üretmeliyiz. İthalatı azaltmak için yerli ve millî ürünler kullanmalıyız.”

Hazır beton sektöründe Türkiye'nin lider markalarından Albayrak Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak şu heyecan verici bilgileri paylaştı:

“Türkiye hazır betonda dünyanın en iyileri arasında. Bazı dönemlerde ABD'nin bile önüne geçtiğimiz oldu. Örneğin 2016'lı yıllarda Amerika'yı geçtiğimiz dönemler yaşandı. Yani beton konusunda son derece güçlü bir altyapımız var.”

Sektörün en tecrübeli isimlerinden Fethi Hinginar ise, kentsel dönüşüme belirli kriterler doğrultusunda çok önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Senur Akın Biçer (ortada)

Kentleşme ve sağlık konusuna birlikte değinen Dr. Uygar Üstün'ün şu sözleri ise çok çarpıcıydı:

“Çevre ve şehircilik tarafında sağlık sektörünün yerini çok iyi konumlandırmak lazım. Çünkü binaları yeniliyoruz, şehirleri yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm dediğimiz bu süreç, aslında sağlığa da dokunuyor. Dünyada ‘15 dakikalık şehirler’ dediğimiz bir uygulama var. Yani insanlar sosyal ve sağlık alanlarına bir şehir içinde 15 dakika içerisinde ulaşabiliyor mu? Bu çok önemli.”

Evet gördük ki kentsel dönüşüm tüm boyutları ile artık toplumsal alanımıza girmiş durumda. Panel sonrası o kadar soru geldi ki bu işin herkese bir şekilde dokunduğu anlaşıldı.

Şimdi iş, kentsel dönüşümü daha anlamlı hâle getirmekte. Hızlandırmak da bu anlamlı hâle gelmenin önemli unsurlarından biri...

Münteha Adalı (solda)

En çok alkışı kadınlar aldı

Ödül alanlar içinde kadınların başarıları öne çıktı...

Tasarımda çok önemli projeler üreten hatta jürinin ifadesiyle harikalara imza atan Berrak Gündüz öne çıkanlardan biri oldu.

Münteha Adalı ise kadın işindeki başarısını kadın hareketine yaptığı katkılarla birleştirmesi nedeniyle büyük ilgi gördü.

Bir anne kızın markası olarak öne çıkan Nurten ve Sinem Tuncer (Çeşme Bazlama Kurucuları) ikilisinin lezzet hikâyesi artık sınırlarımızı aşıp dünyaya erişti.

Mutfakta ve evde herkesin işini kolaylaştıran Arnica markasının arkasındaki kadın olan Senur Akın Biçer bu defa iş hayatındaki başarısı nedeniyle ödül almadı. Jüri onu sanatla ilgili de derdi olduğu, bu alanda da çok önemli projelere imza attığı için ödüllendirdi.

Ve kadınlar başarıları ile her ödül almaya çıktıklarında büyük alkış almayı başardılar.

Kentsel dönüşüm artık herkesi ilgilendiriyor

Alanında başarıya imza atanlara iltifat ettiler

Daha yaşanabilir bir dünya noktasında alanında başarılı projeler üreten isimlerin ödül aldığı etkinlikte öne çıkan bazı isimler oldu.

Mesela eğitimde Burç Tel eğitimi bildiği iş kabul edip doğru yapmaya çalıştığı için, Cemal ve Sadık Aslandağ kardeşler başta ABD olmak üzere dünyanın kapısını ve mutfağı yapmayı başardığı için, Biral Serttaş ise Adana mutfağına hatta Türk lezzetlerine yeni bir anlam kattığı için ödül aldılar.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan denizden ulaşım konusunda yeniliklere imza attığı için ödüllendirilirken, Türkiye'nin yerli ve millî içecek firması Oğuz Gıda'nın CEO'su çalışkanlığı ile ödüle değer görüldü. Kısa bir süre sonra Ayşegül hanımla evlenecek olan Enes Örer'e düğün öncesi verilen bu ödül içecek sektörünün ana gündemi oldu.

Berrak Gündüz (solda)

İşte ödül alan isimler

• Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak

• İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın

• Güvensan Yönetim Kurulu Başkanı Münteha Adalı

• Uyumsoft Üst Düzey Yöneticisi Ahmet Faruk Önder

• DEİK Türkiye- Çin İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu

• Caddem Eğitim Kurumları Kurucusu Burç Tel

• Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aslandağ

• İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan

• Oğuz Gıda CEO'su Enes Örer

• Medya Takip Merkezi (MTM) Yönetim Kurulu Başkanı Halef Vayıs

• Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kayabaşı

• Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu

• İzocam Genel Direktörü Kerem Kürklü

• Limpid Home İnteriors Kurucusu Berrak Gündüz

• Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği Kurucusu ve Genel Bşk. Oğuz Soydan

• Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer

• Wow Hotel Genel Koordinatörü Ziya Cihan

• PERDER Başkanı Rahmi Kartal

• Çeşme Bazlama Kurucuları Nurten ve Sinem Tuncer

• Canlı Su ve Sağlık Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Koç

• Fellah Kebap Kurucusu Biral Serttaş

• Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Metin Şenel

