Düzce’ye yatırımcı akını var

Önemli bir yatırım öncesi Düzce Belediye Başkanı ve önceki dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile konuşuyoruz. Birlikte düzenlediğimiz Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nin ardından kentte çok önemli değişimler olduğunu anlatıyor ve ekliyor:

-O günlerde kentin turizm potansiyelini aktarmıştık. Bu konuda çok önemli değişimler oldu. Artık marka oteller Düzce’ye geliyor. Hilton, Ramada, Dedeman, Elite World ve Radisson gibi markalar yeni yatırım için Düzce’yi tercih ediyor. Artık Düzce gelip geçilen bir il olmaktan çıktı. Yolların kesişme noktası hâline geldi. O gün başladığımız kazılar, antik değerler ortaya çıktı. Tur şirketleri artık bu noktalara geziler düzenliyor. Kültür turlarıyla Karadeniz’in tek antik tiyatrosunu görmeye geliyorlar. Şelalelerimize, yaylalarımıza ziyaretçiler geliyor.

Zirve düzenlediğimiz tarihte Başkan Faruk Özlü kentin gastronomideki avantajlarını anlatmış ve Düzce’de belediyenin bu konuyu desteklemek için açtığı mekâna götürmüştü bizleri… Katılan herkes Düzce’nin lezzetlerine hayran kalmıştı.

Faruk Özlü

Şimdi turizm daha farklı boyutlara gidiyor. Faruk Özlü Düzce’nin bir başka doğal avantajını fırsata dönüştürdüğünü şu sözlerle anlatıyor:

-Düzce 2,2 milyar dolar ihracat hacmiyle 19’uncu sırada yer alıyor. Biz doğal durumumuz dolayısıyla ahşap ve mobilya kentiyiz. Bu konudaki avantajları anlatıyoruz yatırımcıya…

O günlerde iş insanları Düzce organizede yer isteyen kuruluşlar arasında tercih yaptıklarını söylemişti. O tercih bugün Düzce’yi ihracatta çok önemli bir noktaya taşımış durumda. Kente her gün yeni iş insanları geliyor yatırım için…

Son gelen yatırımcı İştirak Şehircilik… Düzce’de yeni bir şehir kuruyor. Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demir genç ve dinamik bir iş insanı… Düzce’yi özel olarak seçtiklerini ifade ediyor ve ekliyor:

-Bizim projemiz D Şehir… İştirak Şehircilik olarak bu hayali 19 yıl önce kurduk. Düzce’de öngörülebilir bir yönetim anlayışı gözlemledik. Zincir otellerin bu kentte yatırım yapmak için yarıştığını gördük. Beyaz yakalılar Düzce’de kalıcı olmak istiyor. D Şehir içerisinde DMALL AVM, 677 modern rezidans, 4 yıldızlı zincir otel, tam donanımlı özel hastane, millet bahçesi, sosyal yaşam alanları ve cadde mağazaları olacak. 10 milyar liralık bir yatırım planlıyoruz.

Düzce büyük deprem sonrasında 2000’li yıllarda 240 bin nüfusa sahipti. Bugün 420 bin kişiye ulaşan nüfusu, yeni yatırımları ve göç alan ve büyüyen yapısıyla yarışta farkını ortaya koyacak gibi görünüyor...

Veysel Demir

Birlikte hareket ediyorlar

Uzmanlar yeni dönemde ekonomideki yarışın kentler üzerinde yürüyeceğini savunuyor. Düzce bu konuda çok avantajlı bir konumda bulunuyor. Çünkü kentin bütün önderleri ortak akılda buluşmaya çalışıyor. Son yatırım ile ilgili toplantıya Faruk Özlü’nün önderliğinde AK Parti MKYK Üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce MÜSİAD Başkanı Özgür Sağlam ve Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkçı birlikte katılmıştı. Ayşe Keşir’i yakından tanıyoruz. Düzce’de kadın girişimciliğinin belli bir noktaya ulaşması için çok emek verdi. Kentin büyümesinde büyük payı olduğu heyecanla anlatılıyor.

Barış Özistek

Güney Kore ile ilişki Boğaziçi’nden geçiyor

Yıllar önceydi. Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek ile bir program yapmıştık. Oyun sektörünü anlattı. Bu alanda Türkiye’yi büyük fırsatların beklediğini söyledi.

Dijitalleşmeye ilişkin de önemli mesajlar verdi. O günlerde bütün ekonomi gazetecilerinin katılabileceği bir dijitalleşme bilgilendirme eğitimi bile yapmıştık.

Sonra yıllar geçti. Barış Özistek oyun işinde dünya çapında bir isim oldu. Ve artık olayı oyun boyutunun ötesine taşıdı ve yeni yatırımcıların, özellikle de oyun alanında iyi işler yapan geçlerin önünü açar bir noktaya geldi.

Türkiye bugün oyun sektöründe adı anılır bir noktaya geldiyse Barış Özistek’in bu gelişmede büyük payı bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde başında bulunduğu Boğaziçi Ventures'in ev sahipliğinde Türkiye ile Güney Kore oyun ekosistemleri arasındaki köprülerin güçlendirilmesi amacıyla 2026 Türkiye-Kore Oyun Forumu gerçekleştirildi. Foruma Güney Kore adına oyun sektörünü destekleyen kuruluşu KOCCA da katıldı. Boğaziçi Ventures CEO'su olarak Özistek bu önemli buluşmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

-Yeni yapay zekâ fonu kapsamında Güney Kore'nin en önemli girişim hızlandırma merkeziyle ortaklık yaptık. Hem Güney Kore'den Türkiye'ye girişim ve yatırımcı getiriyoruz hem de aynı şekilde, Türkiye'den Güney Kore'ye götürüyoruz. İki taraflı bir iş birliğinde köprü vazifesindeyiz. İki ülke arasında yapay zekâ, fintek, perakende teknolojileri ve oyun gibi alanlara odaklanan şirketler arasındaki ilişkilerin hızlandırılmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

Türkiye'de nüfusun yaklaşık 45-50 milyonu dijital oyun oynuyor. Yaklaşık yüzde 90'ı internete bağlanıyor. Ve nüfusun 65 milyonu sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu bilgilere baktığımızda Özistek’in köprü olma önerisinin büyük anlam taşıdığını söyleyebiliriz… Hele onlarca Güney Koreli yatırımcının yeni iş birlikleri için Türkiye’de arayış içinde olduğu bilgisi ile paylaşılırsa ortaya yeni fırsatlar çıkar diye düşünüyoruz.

Wei Xiaodong

İki ülke arasındaki ticarette dengesizlik olmadığını söylüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de temaslar kurarken İstanbul’da da çok önemli bir Çin buluşması gerçekleşti. Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat bu önemli toplantı için davet göndermişti.

İzledik… Özellikle Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong’un konuşması çok çarpıcıydı.

Hep konuştuğumuz “Biz Çin’e az satıyoruz. Onlar bize çok satıyor” söylemine farklı bir bakış açısı getirdi Başkonsolos Wei Xiaodong… Bakın onun cephesinden bu durum nasıl görülüyor:

-Önce şunu tespit edelim…. Çin ve Türkiye, küresel güneyin yükselen iki önemli ülkesi. İki ülke çok taraflılığı savunup, birçok önemli uluslararası ve bölgesel meselede ortak görüşlere sahipler. İkili ticarette dengesizlik olduğu görüşüne katılmıyorum. Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği ürünlerin yüzde 80'inden fazlası ara mallardan, yani elektronik ürünleri, makine ve ekipmanlar, sanayi ham maddeleri gibi ürünlerden oluşuyor. Bu ürünler, Türkiye'nin başlıca ihracat sektörlerinin temel girdilerini oluşturuyor. İş birliğimiz Türkiye'nin tedarik zincirinin üst ve alt halkalarının etkin biçimde bütünleşmesine katkı sağlarken, imalat sanayisinin temelini güçlendirip, istihdam oluşturuyor. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü yükseltmesine de önemli destek sunuyor.

Evet bir de buradan bakın… Ticarette dengesizlik var hatta 50 milyar dolarlık açık Türkiye ekonomisini olumsuz etkiliyor diye bakıyoruz bizler… Çin ise böyle bakıyor.

Celal Toprak'ın önceki yazıları...