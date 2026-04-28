Antalya’da ‘nesi meşhurdan’ ‘nasıl satarız’a geçilsin önerisi

Antalya ekonomi çevrelerinin odağındaydı geçtiğimiz hafta…

144 yıllık bir geçmişi olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ihracatın yeni kahramanları için önemli bir çalışmaya imza atarken, yöresel ürünlerin sergilendiği YÖREX de eş zamanlı olarak ANFAŞ’ta gerçekleşti.

Önce YÖREX’i ele alalım…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı etkinlik yıllardır yerinde sayıyor.

Bu etkinliğin dünyaya açılması gerektiğini yazmıştım daha önce. Yine aynı görüşteyim. “Sizin oraların nesi meşhur” sloganına sıkışmış kalmış YÖREX… Açılım yapmalı.

YÖREX, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleşiyor. Rifat Başkan katıldığı için tüm odalar da destek veriyor.

Ama yetmez. Yöresel ürünlerimizin dünyaya açılması gerekiyor. YÖREX’te tüm dünya ülkemizin lezzetlerini görmeli, etkinlik gastronomi turizmine destek vermeli. YÖREX aynı zamanda bir satış alanına dönmüş durumda. Satılan ürünlerin kontrolü yapılıyor mu, gerçekten bu ürünler kullandıkları işareti temsil ediyor mu? Bunu bilmiyoruz. İstanbul Ticaret Borsası coğrafi işaretini aldığı İstanbul Simidi’nin tanıtımını haklı olarak yapıyor. Ya da Rize Ticaret Borsası çayı anlatıyor. Bunlar doğru adımlar. Ancak adını bile bilmediğimiz ve satış yapanların ürünleri kontrol edildi mi? Bunu bilmiyoruz. Üstelik bu satışlar Antalya esnafını da olumsuz etkiliyor. Esnafın bu satışlara itirazı var.

Aktarılan bilgiler bunlar… Yine de en doğrusunu yetkililer bilir diyor ve YÖREX’i noktalıyoruz.

Şimdi gelelim diğer etkinliğe… 144 yıllık Antalya Ticaret Sanayi Odası önderliğinde ihracata yeni kahramanlar eklemek için bir eğitim çalışması yapıldı.

Hedef Antalya’ya yeni ihracatçılar hatta e-İhracatçılar kazandırmaktı. Ya da Antalya’dan daha fazla ihracat yapılmasını sağlamaktı. Önemli isimler katıldı. Yeni e- İhracatçı adayları bilgilendirildi.

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Güvenilir Ürün Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman YÖREX’e de gönderme yaptı ve şu öneriyi gündeme getirdi:

* Dünyada ticaret son 2 yıldır gümrükler koymak ve ihracatta zorlaştırıcı kurallar getirmek suretiyle yeniden şekillenmeye başladı.

* Bu ortamda e-Ticaret'te coğrafi işaretli yöresel ürünlerin önemi daha da öne çıkıyor.

* Coğrafi işaret üzerine yapılan ticarette doğru üretim ve güven veren anlayış ile satamayacağımız ürün yok.

* Ürünümüzü meşhur, aranılan hâle getirmemiz lazım ve doğru fiyatlama ile e-İhracat'a sunmamız lazım.

* Artık Yöresel Ürünler Fuarı'nın sloganı olan 'Sizin oraların nesi meşhur'un yanına 'Nasıl satar ve ekonomiye kazandırırım' dememiz lazım.

Evet, Antalya Türkiye ekonomisinin nabzını tuttu. Yeni gelişmelere imza attı. Takip etmeye devam ediyoruz.

Rifat Başkan moral veren bilgiler aktardı

Peki YÖREX’in hiçbir faydası olmadı mı? Oldu tabii… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bunları anlattı. İşte başlıklar:

* YÖREX ile coğrafi işarete sahip ürün sayısında âdeta patlama yaşandı, 16 senede neredeyse 18 kat arttı ve 1.800'ün üzerine çıktı.

* Bu rakamın yaklaşık yarısını odalar, borsalar ve kadın girişimciler ülkeye kazandırdı. Yöresel zenginlikler AB nezdinde koruma altına alınıyor.

* Şimdi ise 46 ürünümüz AB'den coğrafi işaret tescilini aldı. Daha bir bu kadar ürünümüz de sırada bekliyor. TOBB Brüksel Ofisimizle, coğrafi işaretlerin AB tescil sürecine yardımcı oluyoruz.

Rifat Hisarcıklıoğlu

Yeni başkan e-İhracat'a can verecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin yeni başkanı Mehmet Ali Can verdiği bilgilerle toplantının yıldızı oldu. E-Ticaret için şu bilgileri verdi:

* E-Ticaret için artık ‘Dünya ticaretinin kalbi’ diyebiliriz. Türkiye’de e-Ticaret'in toplam ticaretteki payı yüzde 20’ye yükseldi.

* Türkiye’nin e-İhracatı ve e-İhracat yapan firma sayısı her geçen yıl artıyor. Birlik olarak e-Ticaret yapan firma sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Atom karınca gibi e-İhracat'ın peşinde

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Başkanı Onur Kacar da e-İhracat etkinliğinin en dinamik ismiydi.

Antalya’da e-İhracat'a çok inanan bu konuda mutlaka adım atılması gerektiğini bilgiye dayalı ortaya koyan bir girişimci Onur Kacar… Bu görüşünü şöyle aktarıyor:

* E-Ticaret bir lüks değil zorunluluk… e-İhracat'ın Antalyalı üreticiler, sanayiciler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

* Bu yüzden Yönetim Kurulu Üyelerimiz Olga Eser, Benhur Ökten, Yasin Öztürk, Ali Birkan Karaduman ile Ali Güzel gibi çok sayıda üyemizle bu etkinliğe katıldık.

* Yönetim Kurulu üyemiz Aliihsan Burak Aykut bu konuda örnek alınacak adımlar attı. Hepimiz için bu alanda çok önemli fırsatlar var. Bilgilenmeye ve değerlendirmeye çalışıyoruz.

Onur Kacar

Yeni müjdeler verdi

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül de bilgilendirmenin çok önemli olduğuna dikkat çekti ve e-Ticaret'in firmaların daha düşük maliyet ile daha hızlı ve geniş pazarlara ulaşmasını sağladığını aktardı. Böylece de önemli bir noktanın altını çizdi.

Antalya Teknokent Genel Müdürümüz Dr. İbrahim Yavuz’un tespitleri de çok yerindeydi. Yavuz öncelikle e-İhracat'a destek verdiklerini belirtip dijital ticaretin gelişimi, ihracatta dijitalleşme ve uluslararası pazarlara erişim stratejileri hakkında bilgiler verdi.

Sonra da tarım ile ilgili yaptıkları yeni çalışmaların müjdesini verdi.

İş dünyasını Mardin’deki etkinliğe bekliyorlar

30 Nisan Çarşamba günü, İhlas Medya Grubu Mardin’de önemli bir etkinliğe imza atıyor. Son dönemde İstanbul’da yapılan Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi bu defa Mardin’de gerçekleştirilecek.

Deniz Hitay

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası’nın koordinatörlüğünde yapılacak etkinlikte çok önemli konuşmacılar görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Mithat Yenigün

Saat 10.00’da Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’nde başlayacak etkinlikte Yenigün İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Erdem Holding CEO’su Zeynel Abidin Erdem ve TOBB Kadın Girişimcileri Kurulu Mardin Başkanı Deniz Hitay bilgi ve tecrübelerini aktaracaklar.

Zeynel Abidin Erdem

Toplantıya başka sürpriz konukların da katılması öngörülüyor. Tüm iş dünyasının etkinliğe katılımı bekleniyor.

