6 Haziran Cumartesi Kars’ta bölgesel kalkınma zirvesine bekleniyorsunuz

Son dönemde gerçekleştirilen Anadolu Buluşmaları ses getiriyor. TGRT Haber, Türkiye gazetesi ve İHA gibi ülkenin önemli yayınlarını bünyesinde bulunduran İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası’nın koordinesinde yapılan bu buluşmalar kalkınma yolunda ufuk açıcı gelişmelerin önünü açıyor.

İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören’in tam destek verdiği toplantılar bir süre önce Ardahan’da yapılmıştı. Ardahan Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıya Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ev sahipliği yapmıştı.

Bu toplantıda hayvancılık başta olmak üzere kentin ekonomide yeni ataklar yapması için görüşler ortaya konmuştu.

O toplantıya önderlik eden Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz bu defa çalışmayı bölgesel boyuta taşıdı.

Yani Kars-Ardahan ve Iğdır’ın bütünleşik kalkınması için neler yapılacağının konuşulmasını önerdi.

Bu doğrultuda çok önemli bir Bölge Kalkınma Toplantısı gündeme geldi. Böylece 2025 baharında Ardahan’da yakılan kentsel kalkınma meşalesi bölgesel boyuta taşınmış oldu.

Kars’ta 6 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak toplantıya Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ev sahipliği yapacak.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan da toplantıya katılarak görüşlerini paylaşacak.

Kars-Ardahan-Iğdır Bölge Kalkınma Toplantısı’nda Zengezur Koridoru’ndan dijital tarıma, lojistik üs olma vizyonundan markalı üretime kadar bölge için stratejik başlıklar ele alınacak.

Ev sahibi Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan başta Kars olmak üzere bölgenin Orta Asya ve Avrupa arasında vazgeçilmez bir lojistik hub’a dönüştürülmesi ile ilgili bilgilerin ele alınacağını söylüyor. Ayrıca Serbest ve Organize Sanayi Bölgeleri’nin bir üretim merkezi hâline gelmesi için uygulanacak desteklerin gündeme geleceğini söylüyor ve ekliyor:

-6 Haziran Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanından iş insanlarını bekliyoruz. Kars, Ardahan ve Iğdır’a yatırım yapmayı düşünenler için büyük fırsatların konuşulacağı bu bölgesel toplantıda tarihî adımların atılması söz konusu olacak.

Kars, Ardahan ve Iğdır rakip değil birbirini tamamlayan üç il

Açılış konuşmasını yapacak olan KAI Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz üniversitelerin toplantıya verdiği desteği çok önemsediğini vurguluyor ve şu bilgileri paylaşıyor:

-Bu toplantıda "Bütünleşik Kalkınma Modeli" konuşulacak. Kars, Ardahan ve Iğdır birbirine rakip değil, birbirini tamamlayan üç kardeş il olarak konumlanmalı. Iğdır’ın mikro-klima iklimiyle tarımdaki gücü, Ardahan’ın hayvancılıktaki potansiyeli ve Kars’ın turizm ile lojistikteki liderliği, tek bir stratejik plan altında birleşmeli.

Bu arada KAI Vakfı Başkanı Abdullah Akbulak da başta İstanbul olmak üzere değişik illerden çok önemli iş insanlarının bu toplantıya katılacağını duyurdu.

Önemli destek mesajlarımız olacak

Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve bölge milletvekillerinin de hazır bulunacağı zirve sonunda; Kars, Ardahan ve Iğdır’ın ticaret ve sanayi odalarının ortak imzasıyla bir "Kalkınma Manifestosu" yayımlanması ön görülüyor. Bu manifesto, bölgenin 2030 vizyonunu belirleyen, lojistikten turizme, tarımdan sanayiye kadar uzanan somut bir yol haritası niteliği taşıyacak.

Ortaya çıkan bu manifestonun Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Nurullah Karaca’nın önderliğinde bölgedeki üniversitelerin katılımıyla somut bir eylem planı hâline gelmesi bekleniyor.

Toplantıda Dünya Bankası finansörlüğünde yürütülen SoGreen yani Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi’ne ilişkin bilgiler de verileceğini söyleyen SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edilecek destek paketlerinde şu örnekleri verdi:

-Yeşil Dönüşüm Finansman Desteği olarak 155 milyon lira, Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği olarak 45 milyon lira verilecek. Yani toplamda 200 milyon liralık bu dev kaynak; enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve su kaynaklarının etkin kullanımı gibi alanlarda kullanılacak.

Karaca gençlere de önemli mesajları olacağını aktardı ve şu bilgiyi verdi:

- Nitelikli genç nüfusu bölgede tutmak için geliştirilen stratejiler meyvelerini vermeye başladı. Mesela yazılım ve bilişim meraklısı 127 genç, siber güvenlik alanında ileri seviye eğitim alarak büyükşehirlere gitmeden uzmanlaşma imkânı buldu. Bu bilgileri de gençlerin bilgisine sunacağız.

Borcumu ödemek için toplantıda olacağım

Küçük ev aletleri sektörünün öncü isimlerinden Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngel toplantı için Kars’ta olacağını söyledi ve şu mesajları verdi:

-Kars benim için sadece bir doğum yeri değil ticari ahlakımın şekillendiği bir "yaşam okulu." Kars’a olan borcumu sadece sosyal yardımlarla değil, kalıcı ekonomik yatırımlarla ödemek isterim. Onlarca ülkeye ihracat yapan bir şirketimiz var. Bu başarı hikâyesini gençlerle paylaşmak isterim. Genç girişimcilere destek vermeyi arzularım. Şahsım ve kurucusu olduğumuz KAI Vakfı aracılığıyla her yıl yüzlerce öğrencimize burs veriyoruz. Ancak artık bu desteği üretim teknikleriyle taçlandırmak istiyoruz. Güney Kore’nin kalkınma modeli ya da Cumhuriyetimizin kuruluşundaki idealist yaklaşım gibi; bizlerin batıda öğrendiği üretim disiplinini, iş yapış biçimini ve teknolojiyi Kars’a, oradaki gençlerimize taşıması gerekiyor.

Her konuda yeni bilgiler söylemeliyiz

Bir önceki toplantının ev sahibi olan ve 6 Haziran Zirvesi’ne giden yolu açan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci Türkiye’nin hayvancılıkta önemli bir bölgesinde bu konuda yeni şeyler söyleyeceklerini aktardı ve şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

-Evet hayvancılıkta yeni şeyler söylemek gerekiyor. Hayvancılıkta sadece miktarı artırmak artık yeterli değil. Veri temelli üretim modellerine geçiş çok önemli. Akıllı Mandıra yaklaşımıyla üreticileri dijital dönüşüme hazırlamak gerekiyor. Biz bunun için ilk adımı attık. TKDK, SERKA ve AB fonları aracılığıyla üyelerimize otomatik sağım sistemleri, sensör tabanlı sürü yönetimi, enerji verimli mandıra altyapıları gibi konularda danışmanlık sunuyoruz.

Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı’nın Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan dev bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Demirci şu önemli çalışmayı yaptıklarını söyledi:

-Ardahan’ın sadece araçların geçtiği bir şehir değil, ticaretin yönetildiği bir merkez olması için üç aşamalı strateji izliyoruz. Yerel üreticiyi ihracata hazırlamanın yanı sıra soğuk zincir depoları ve lisanslı depoculuk gibi lojistik altyapı yatırımlarıyla bölgeyi bir "Lojistik Üs" hâline getirmeyi hedeflemeliyiz.

