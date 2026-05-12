Mezopotamya’nın bereketi ile Mardin markalar çıkaracak

İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, İhlas Medya Yöneticisi Tuba Gençay ve Yardımcısı Hayriye Can Öksüm ile birlikte ikinci defa Mardin'deyiz…

Zeynel Abidin Erdem, Mithat Yenigün ve Emine Erdem gibi Mardin’i iyi bilen ve Türkiye ekonomisine yön veren isimler de bizlerle birlikte.

Anadolu’nun birçok yöresinde yaptığımız Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi’ni gerçekleştiriyoruz. Mardin’in önde gelen iş insanları ile birlikte kentin ekonomisindeki yeni fırsatları konuşuyoruz.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un tam destek verdiği etkinlikte önemli mesajlar veriliyor, yeni yol haritasına ilişkin beyin fırtınası yapılıyor.

Zeynel Abidin Erdem ilk sözü alıyor… Söze, “Ben Mardinliyim. Her yerde bunu gururla söylüyorum. Mardinliler dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda” diyor ve ekliyor:

-Mardin ekonomisi Mezopotamya’nın bereketi üzerinden yükseliyor. Bugün Mardin sadece buğday, arpa, mercimek üretmiyor. Bunları işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürüyor. Makarnasını yapıyor, ununu ihraç ediyor. Dünyanın en iyi bulgurunu üretiyor. Mezopotamya’nın kadim şehri olan Mardin, Türkiye’yi Orta Doğu pazarlarına hatta dünya pazarlarına taşıyan bir merkez. Ürettiği ürünleri ihraç ederek ülkeye döviz kazandırıyor. Bu nedenle Mardin’i üreten, kazanan ve ülkeye değer katan bir şehir olarak konumlandırmamız gerekiyor.

Zeynel Abidin Erdem

Sonra dünyanın en büyük müteahhitleri arasında gösterilen Mithat Yenigün anlamlı mesajlar veriyor:

-Türkiye’de en zayıf olduğumuz konulardan biri ortaklık kültürü. Oysa Mardin ve özellikle Midyat, farklılıkları birlikte yaşatıyor. Biz bu birlikteliği fırsata dönüştürmeliyiz. Biraz önce Zeynel Bey’in dikkat çektiği tarım ve tarıma dayalı sanayide birlikte hareket edip dünya markaları çıkarmalıyız. Medeniyetler şehri olarak tanınan Mardin’de Telkari (gümüş işlemeciliği) konusunda marka olmalıyız. Son yıllarda hızlanan turizm hareketini daha anlamlı hâle getirmeliyiz.

Son sözü Türkiye’de kadın girişimciliğinin yükselişinde büyük pay sahibi olan SEDEFED Başkanı Emine Erdem alıyor. “Mardin bana çok uzak değil. Ben Mardin geliniyim. Bu şehir benim için çok özel, çok anlamlı, ayrı bir yeri var. Bunu özellikle bilmenizi isterim” diyerek başlıyor konuşmaya ve devam ediyor:

Mithat Yenigün

-Ekonomik kalkınmadan bahsederken sadece büyük şehirleri, finans merkezlerini düşünmeyelim. Türkiye’nin gerçek gücü Anadolu’nun kadim şehirlerinde saklı. Mardin gibi şehirlerin yerel üretiminde, girişimci kadınlarında, cesur gençlerinde ve yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerinde büyük bir cevher var. Mardin güçlenirse Türkiye güçlenir. Mardin tarımdan turizme, gıdadan el sanatlarına kadar çok güçlü bir potansiyele sahip. Gençlerimize doğru eğitim fırsatları sunmalı, kadınlarımızı mutlaka ekonomiye dâhil etmeliyiz.

Mardin’de ikinci etkinlik de katılım ve ilgi açısından muhteşem geçti… Toplantıya katılan iş insanı Yaşar Budak’ın şu sözleri etkinliğin özeti gibi oldu:

-Bu buluşma Mardin için önemli bir kazanım oldu. Mardinli iş insanlarının bir araya gelmesi çok değerli. Üretim, ihracat ve kadın istihdamı gibi başlıklarda istişareler yapıldı. Buradan önemli projeler çıkacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Emine Erdem

“Bu etkinliklerde sigorta ile iş dünyasını tanıştırıyoruz”

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’nde gerçekleşen etkinliğe destek veren Armor Sigorta ve Reasürans Broker’ın Genel Müdürü Serdar Polat da önemli mesajlar verdi. Bu tür etkinliklerin sigortanın yaygınlaşması adına önemli olduğunun altını çizen Polat şu mesajları verdi:

-Bu tür organizasyonlarda siz değerli iş insanlarını bilgilendirmeye, özellikle sigorta tarafında sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Sigorta sektörünü “ekonominin omurgası” olarak tanımlıyoruz. Gelişmiş ülkelerde sigortanın millî gelir içindeki payı yüzde 10’lara yaklaşırken, dünya ortalaması yüzde 7-8 seviyesinde. Türkiye’de ise bu oran yüzde 2,5 civarında. Yani bizim çok ciddi bir büyüme alanımız var. Bu etkinliklerle sigortayı iş dünyası ile daha yakından tanıştırıyoruz.

Kadınlar ve gençler tekstil için önemli

Mardin’deki önceki zirvede tekstili konuşmuştuk. Hatta Abdulkadir Akkuş’un dünya markalarına ürün yaptığı fabrikasını ziyaret etmiştik. Tekstildeki son gelişmeler Mardin’i de olumsuz etkilemiş gibi. Ancak Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Halil El, Mardin’in genç nüfusunun bu sıkıntıları aşacağını söyledi ve ekledi:

-Mardin bir mücevher kutusu. Bu değeri hep birlikte ortaya çıkarmamız gerekiyor. Genç ve çalışabilir nüfusumuz çok yüksek, üretmezsek gelişemeyiz. Bu nedenle tekstilde büyük bir potansiyel olduğunu söylemek isterim.

Türkiye’nin hazır giyimdeki dünya markalarından Koton’un Mardin Temsilcisi Kubilay Ekici de Halil El’in bu sözlerini destekleyen şu mesajları verdi:

-Sosyal sorumluluk anlayışı ile gerçekleştirdiğimiz “El Emeği Projesi”ne dikkat çekmek isterim. Kurucumuz Gülden Yılmaz’ın öncülüğünde, kamunun da desteği ile yürüttüğümüz bu proje bölgedeki kadınları tasarımları ile ekonomiye dâhil ediyor.

Kim ne dedi?

Zirve’de en ayrıntılı ve anlamlı tespitleri Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Şükrü Karaboğa’dan dinledik…

Karaboğa çok iyi hazırlanmıştı. Önce şu bilgiyi vererek başladı konuşmaya:

Şükrü Karaboğa

-Bizim OSB’de yer kalmadı. İkinci organize için çalışıyoruz. Mardin’e yatırım yapmak isteyenler bunu takip etsinler. Bugün Mardin’e yatırımın tam zamanı. Mardin’den yıllar içerisinde çok sayıda hemşehrimiz batı illerine göç etti. Gidişleri hüzünlüydü ama bugün dönüşleri muhteşem oluyor. Mardin’e yatırım yapıyorlar ve şehrin tanıtımına büyük katkı sunuyorlar. Mardin ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, sanayi ve turizme dayanıyor. Biz hem Suriye’ye hem Irak’a komşuyuz. Buna rağmen bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendiremiyoruz. Mardin’de yapılan işlerin büyük kısmını özel sektör gerçekleştirdi. Kamudan daha çok destek bekliyoruz.

İş insanı Ümit Tekin, Şükrü Karaboğa’nın bıraktığı yerden devam etti ve ekledi:

-Mutlaka sınır kapıları açılmalı. Mardin’in bu iki ülke ile ticaretinin geliştirilmesi için adımlar atılmalı.

Mardinli İş İnsanları Derneği (MARİŞ) Başkanı Sabahattin Fidan ise Mardin’e İstanbul’dan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı Cemil Duyan’ın tespitleri ise heyecan vericiydi. Mardin bulgurunun kalitesinin bölgenin toprak yapısından kaynaklandığını anlattı ve şu bilgiyi paylaştı:

-Bizim bulgurumuz için Avrupa coğrafi işaretine dair başvurumuzu yaptık. Toprak ve laboratuvar analizlerini tamamlayarak süreci başlattık.

Kültür turizminin merkezi olacak

Turizm Mardin’in âdeta birinci sektörü hâline geldi. Son dönemde bu alandaki yatarımlar da bu tespiti doğruluyor. Özellikle valiliğin attığı adımlar kamunun da bu alandaki gelişmelere tam destek verdiğini gösteriyor. Valilik bünyesinde Halk Eğitimin desteği ile geliştirilen gastronomi merkezi Mardin’in lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasına önderlik yapıyor.

Ayrıca eski konakların restore edilmesi konusundaki istek de bu turizme gösterilen ilginin bir başka işareti sayılıyor. Turizmci Yaşar Özmen bu gelişmeyi bakın nasıl anlatıyor:

-Biz işe, kültür turuna gelen misafirlerimize Mardin’i ve Mardinlileri daha iyi tanıtabilmek düşüncesiyle başladık. İyi de yapmışız. Bugün kente çok sayıda kültür turu geliyor. Mardin inanç ve kültür turizminin önemli kentlerinden biri oldu.

Gayrimenkul sektörü bir araya geliyor

Son dönemde inşaat sektöründe önemli gelişmeler var. Bir yandan kamu konut yapımına hız verirken, diğer yandan da özel sektör birbiri ardına projeler başlatıyor, ya da yeni temeller atıyor.

