Türkiye Sigorta Birliği yeni yönetimini seçti

Sektörün 68 şirketinin üye olduğu Türkiye Sigorta Birliği’nde (TSB) böyle seçim görülmedi. Çok çekişmeli ve bol kulisli seçimde Ahmet Yaşar ipi göğüsledi ve birliğin yeni başkanı oldu.

Seçimlere neredeyse bütün üyeler tam katılım gösterdi. Ayrıca başkanlık görev süresi sona eren Uğur Gülen, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik genel kurula katılan isimler arasındaydı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin 22’nci Başkanı seçilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ortak akılla daha güçlü bir sigorta sektörü sözü vererek sektöre teşekkürlerini iletti.

Genel Kurul’da Emre Buğday, Aykut Ekinci ve Kasım Yılmaz Denetim Kurulu Üyesi olarak seçilirken; Disiplin Kurulu ise Tevfik Doğan, Ahmet Gökhan Kerem ve Ufuk Teker’den oluştu.

Genel Kurul kapsamında ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi üyelerinin seçimleri de gerçekleştirildi.

Arif Aytekin, Mehmet Tuğtan, Yavuz Ölken, Neslihan Neciboğlu, Fahri Uğur, Ceyhan Hancıoğlu, Ethem Baturalp Pamukçu, Ender Güzeler, Fikret Utku Özdemir Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyeleri olarak belirlendi.

Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi ise Taylan Türkölmez, Serkan Uğraş Kaygalak, Nurdan Tunay Günaylı, Ayhan Sincek, Deniz Yurtseven, Emine Pınar Kuriş, Atilla Benli, Cemal Kişmir, Selçuk Adıgüzel’den oluştu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları bu komiteler arasından belirlenecek.

Ahmet Yaşar

Makineciler moral verdi

Geçtiğimiz hafta makine sektörünün önde gelen isimleri ile birlikteydik… Türkiye’nin sektörde geldiği yeri görüp gururlandık. Önce önümüzdeki dönem Makine İhracatçılar Birliği Başkanı olacak Sevda Kayhan Yılmaz ile güzel bir program yaptık.

TGRT Haber’de sektörün geldiği noktayı anlattı ve geleceğe ilişkin heyecan verici mesajlarını iletti.

Sonra Sevda Kayhan Yılmaz’ın yönetiminde olmasını beklediğimiz Rıdvan Mertöz ile Malatya’ya gittik.

Dünyada kilit kralı olarak bilinen Mertöz başarılı çalışmalarının yanında memleketi Malatya’yı unutmadı.

Bu kentte üçüncü okulunu yaptırarak depremin yaralarının sarılması noktasında önemli adım attı.

Malatya okul açılışında makine sektörünün önemli isimleri de vardı. Eşi Elif Sevinç Mertöz adına yaptırdığı okulun açılışında dostları Mertöz’ü yalnız bırakmamışlardı.

Yıllardır görmediğim Mutlusan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz ile karşılaştım. Yüzde 100 yerli sermayeli Mutlusan’ın ihracat yaptığı ülke sayısının 90’a yaklaştığını öğrendim.

Hemen yanında servis sektörünün önemli isimlerinden Metin Uludağ vardı. Yaptıklarını yenilikleri anlatıyordu etrafındaki herkese…

Türkiye’nin hatta bölgenin başta baklava olmak üzere her türlü ürününün makine ile yapılmasını sağlayan Dursun Bal yeni yatırımlardan bahsediyordu. Mateks Makine’nin Kurucusu Dursun Bal baklavadan mantıya her türlü ürünün el değmeden hazırlanması için makineler yaptığını anlattı.

Hemen yanında sektörün en yenilikçi isimlerinden Celal Kaya başarı hikâyeleri aktarıyordu.

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ise herkesi birbiri ile tanıştırıp kentin güzelliklerinden bahsediyordu.

Rıdvan Mertöz muhteşem bir buluşmaya imza atmıştı. Bu buluşma sosyal sorumluluk projesi ile birleştirilmişti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er her zaman olduğu gibi konuklarla tek tek ilgilenmiş muhteşem bir ev sahipliği yapmışlardı.

Rıdvan Mertöz

İhracatçı birliklerinin başkanları belli oluyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki birliklerin seçimlerini biraz İstanbul ağırlıklı aktarmış olmalıyız ki eleştiri aldık.

Seçimler bütün Türkiye’de yapılıyor. Hatta bazıları çekişmeli de oluyor. Mesela Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nde (DAİB) iki aday kıyasıya yarıştı.

Türkiye’nin ilk birliklerinden biri olan DAİB’de seçimi Ömer Madırlı kazandı. Seçimde Madırlı 481 oy alırken, rakibi Abdullah Atalar 328 oyda kaldı.

Ömer Madırlı seçim boyunca ihracatın bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekmişti ve bu konuda yapacağı çalışmaları anlatmıştı. Şimdi yeni başkandan herkes yeni hamleler bekliyor.

İhracatçılar Denizli’de başarısını bildikleri bir ismi başkanlığa getirdi. Daha önce Organize Sanayi Bölgesi’nde başkan vekili olarak önemli projelere imza atan Osman Uğurlu, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Osman Uğurlu seçim sonrası üyelere teşekkür ederken sekiz yıl boyunca birlikte önemli başarılara imza atan Hüseyin Memişoğlu’na da hizmetleri için şükranlarını sundu.

Osman Uğurlu

Uğurlu’yu ilk tebrik eden TETSİAD Başkanı Murat Şahinler’di. Ayrıca sonrasında da tebrik yağmuruna tutuldu. Bu da Denizlililerin ne kadar doğru bir karar verdiğinin göstergesi oldu.

Seçimler Ege İhracatçı Birlikleri’nde de (EİB) devam etti. Bazı birliklerde yeni dönem başkanlarını ve yönetim kurullarını belirledi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nde Ali Fuat Gürle, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nde Mehmet Emre Uygun başkanlık görevini üstlendi. Mehmet Emre Uygun EİB çatısı altındaki en genç birlik başkanı oldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İbrahim Alimoğlu 375 oyla seçildi. Seçimde iki liste yarıştı. Diğer aday Serkan Sarıçiçek 292 oyda kaldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde Hayrettin Uçak yeniden başkanlığa seçilirken 20 Nisan’da yapılacak Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni çekişmeli bir seçim bekliyor. Mevcut başkan Mehmet Ali Işık’ın yerine Yusuf Gabay’ın başkan adayı olması bekleniyordu. Ancak son anda Tariş’ten Fatma Behit'in başkan adaylığı gündeme geldi. Bu birlikte seçimlerin iki liste ile yapılması bekleniyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde (AKİB) seçimleri Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği’nin deneyimli isimlerinden Onur Kılıçer’in dediği gibi sakin geçiyor.

Rahmi İncetan ADMİB, Veysel Memiş AHBİB başkanı olurken, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) başkanlığına Mehmet Ali Can seçildi.

Bir bilgi de Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçılar Birliği’nden verelim. Birlikte tek liste girilen seçimlerin sonucunda Öz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı katılan üyelerinin tamamının oylarını alarak başkan seçildi.

Başkanlık dönemi sona eren Nüvit Gündemir toplantının açılışında yaptığı konuşmada hazır giyim konfeksiyon ihracatının yaşanan konjonktürel gelişmelerden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) bünyesinde de seçimler yapıldı. Celal Kadooğlu Hububat Bakliyat Birliği’nde güven tazelerken, Zeynel Abidin Kaplan Halı İhracatçıları Birliği Başkanı olarak yeniden seçildi.

İstanbul’da seçimler devam ediyor

İstanbul’da TİM Başkanlığı’nı da etkilemesi beklenen İHKİB seçimleri beklendiği gibi çok çekişmeli geçti. Mustafa Paşahan seçimin galibi oldu ve başkan seçildi. Yönetimde de çok önemli isimler yer aldı.

Şimdi gözler bugün yapılacak İKMİB seçimlerine çevrildi. Başta ZÜCDER olmak üzere sektörün önde gelen kurumları tarafından desteklenen bu nedenle de tek aday olarak seçimlere girmesi beklenen İbrahim Vefa Aracı ile ilgili bir sorun görünmüyor.

Ancak yönetim kurulunda kimlerin olacağı kimlerin TİM delege listesinde yer alacağı seçimlerde merak edilen kısmını oluşturuyor.

Çünkü İKMİB'in mevcut başkanı ve iki dönem nedeniyle aday olamayan Adil Pelister’in TİM Başkanlığı’nı düşündüğü kulislerde konuşuluyor. Bakalım Pelister'in hedefi bu seçimde onay alacak mı? Bugün belli olacak.

Bir başka seçim de İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde (İMİB) olacak. 30 Nisan’da seçime giden birlikte Metin Çekiç ve Ali Emiroğlu başkanlık için yarışacak.

Celal Toprak'ın önceki yazıları...