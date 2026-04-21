Sağlık sektörü 5G için buluşmaya hazırlanıyor

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Başkanı da olan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in ekibinden bu defa 5G sürecine ilişkin önemli mesajlar aldık.

Daha önce Almanya’da düzenlediğimiz dijitalleşme başlıklı Ekonomi Zirvesi’nde Türk Telekom International Genel Müdürü Yavuz Yıldırım iş insanlarına kurumun dünyadaki gücünü anlatmıştı.

Bu defa Türk Telekom’un 5G sürecindeki yeniliklerini Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan farklı sektörlerden önemli iş insanlarına aktardı.

İş dünyasının 5G ile neler yapabileceğini anlatan Zafer Orhan özellikle sağlık sektöründen toplantıya katılan isimlerin yeni bir bilgilendirme toplantısı daveti aldı. Önümüzdeki günlerde sektörün önde gelen isimlerinden Hayati Odabaşı ve Uygar Üstün’ün katkıları ile bir sağlık buluşması gündeme geldi. Sistemin özellikle sağlık turizmine büyük katkı yapması bekleniyor. Bu anlamda toplantıyı düzenleyen Türkiye’de İş Dünyası Dergisi sağlık sektörünün 5G buluşması için hazırlıkları başlattı bile…

Toplantıya katılan deniz ulaşımının önemli kuruluşlarından İDO da yıllardır çözülemeyen Marmara Denizi’ndeki internet sorunu konusunda Zafer Orhan’dan şu sözü aldı:

-Bu konu bir 5G sorunu idi. Şimdi çözüm zamanı…

İDO Genel Müdürü Murat Orhan bu gelişmeyi büyük bir sevinçle karşıladı. 5G başka önemli gelişmelerin de habercisi oldu. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan gelişmeyi şöyle özetledi:

* 5G sadece hızlı internet anlamına gelmiyor. 4G’ye oranla 10 kata kadar daha hızlı veri transferi yapılıyor.

* Uzaktan ameliyatlardan otonom araçlara kadar kritik işlemlerin güvenle yapılmasını sağlıyor.

* Dar bir alanda milyonlarca cihaz aynı anda iletişim kurabiliyor.

Zafer Orhan

Şirketlerin yüzde 92’si e-Fatura kullanıyor

Bir 5G sunumunu da önde gelen dijital dönüşüm kuruluşlarından EDM’nin 3’üncü Teknoloji Günleri’nde izledik… Turkcell’den Murat Ünlüsan çok işe yarar bir sunum yaptı.

Türkiye’nin en çalışkan iş insanları arasında yer alan ve e-Dönüşüm'ün Anadolu’ya yayılmasının mimarı sayılan EDM’nin Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ermiş, Tayfun Acarer, İnci Abay Cansabuncu ve Gökhan Kara gibi sektörün önemli isimlerini Teknoloji Günleri’nde bir araya getirdi.

İtalya’nın ardından Almanya ve Polonya’da şimdi de Tunus’ta e-Dönüşüm için kolları sıvayan Özcan Ermiş etkinlik için şu değerlendirmeyi yapıyor:

* Üçüncüsünü düzenlediğimiz EDM teknoloji günlerinde teknoloji alanında yine birbirinden kıymetli, önemli bir kesimi bir araya getirdik.

* Tabii bugün sadece teknolojiyle sınırlı değil; sanatla, sporla, basınla ilgili olan Türkiye’nin yıldızları bir araya geldi.

* 500’e yakın teknolojiyle uğraşan, e-Dönüşüm, dijital dönüşüm partnerlerimiz Türkiye’nin en kıymetli firmalarını daha deneyimli hâle getirecek bilgiler paylaşıyor.

* EDM olarak çok mutluyuz bugün 500 kişiyle yaptığımız işin, 5 bin kişiye ulaşmasını diliyoruz.

* Avrupa coğrafyasında Türkiye e-Dönüşüm'e ilk giren ülkelerden biri oldu.

* Türkiye e-Fatura'da da elektronik imzada da ilklere imza attı, ilk oldu. Kayıtlı elektronik postada İtalya'dan sonra ikinci olduk. Ve bugün Türkiye'de e-Dönüşüm çok yaygın görülüyor.

* Şirketlerin yüzde 92’si istatistiklere göre şu anda e-Fatura kullanıyor. Yine şirketlerin yüzde 36’sı kayıtlı elektronik posta kullanıyor.

Özcan Ermiş

Bendevi Palandöken’i daha dikkatli dinlemeliyiz

Teknoloji Günleri’nin en renkli konuşmacılarından biri Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken oldu.

Öncesinde esnafa e-Dönüşüm için reklam filmlerine hazırlanıldığını öğrenmiştim. Sordum:

-Başkan reklam filmlerinde oynayacakmışsın…

Cevap aynı güzellikteydi…

-İyi oynarım değil mi? Benden iyisini mi bulacaklar…

Neşesinden hiçbir şey kaybetmemişti… Yıllar geçse de enerjisi muhteşemdi… Hemen fırsatı buldu anlatmaya başladı:

-Esnafa destek veriliyor. Bankaya gidiyor kredi alacak, hem de çok uygun faizle… Banka önce vergi borcu yoktur yazısı istiyor. Böyle bir esnaf yok. Herkes borçlu. Bu işi çözelim diyoruz. Yapılandırma şart.

Esnaf sayısının 3 milyona yaklaştığını hatırlatıp sanayicinin, büyük iş insanlarının bakkalın lokantacının işine girmemesi gerektiğini söylüyor. Sonra da şöyle ekliyor:

-Esnaf, mahallenin çimentosu ve güvenliğidir. Bu iş sadece ekonomi boyutu ile ele alınmamalı. Tabii bizim üyelerimiz de e-Dönüşüm, teknoloji kullanımı gibi gelişmelere ilgisiz kalmamalı. Biz de günün şartlarına göre kendimizi yenilemeliyiz.

Bendevi Palandöken son noktayı şöyle koyuyor:

-Hepiniz esnaf lokantası diyorsunuz. Esnaf lokantası iyidir. Esnaf yaparsa iyi yapar. Çocuklarımızın okullarda başına gelenlerin altında mahalle kültürü var. Mahalle kültürünün en önemli ayağı esnaftır. Olaya böyle bakmalıyız.

Belçika’dan takım satın aldı

Türk futbolcusunun önünü açma sözü verdi

Nihat Kırmızı son dönemin en dinamik genç girişimcileri arasında yer alıyor. Doğa Sigorta’da başarı hikâyesi yazdı. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde de vakıf olarak farklı yeniliklere imza attı.

Kırmızı, Galatasaray’da da başarılı yöneticilik dönemi geçirdi. Şimdi oradaki tecrübelerinden yola çıkıp girişimcilik becerisini de üstüne katıp yeni bir iş alanına girdi.

Yurt dışında, Belçika’dan futbol takımı satın aldı. Ve bu işin çok önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekip şunları söyledi:

-Dev gibi kulüpler… Bir dönem Rus iş adamlarının hevesi vardı ama Rusya’daki savaş durumlarından dolayı Rusların bu dönemde o girişimcilik tarafı pek yok. Ama Amerikalı, Avrupalı ve Arap; özellikle Amerikalı, Çinli, Arap ve Japon yatırımcılar Avrupa futboluna çok ilgi duyuyor. Bizim Türk iş adamlarının da ilgi duyduğu ligler, kulüpler var. Daha önce bizlerden önce de birçok Türk iş adamı kulüplerle ilgilendi; ortaklıklar kurdu, satın aldı, başarılar elde etti, hâlâ da var. Biz de bu Türk iş adamlarından biri olma arifesindeyiz inşallah. Gelirimizi futbolcu satarak sağlayacağız. Türk futbolunun, futbolcusunun önünü açacağız.

Nihat Kırmızı

Bu girişten sonra Kırmızı daha somut bilgiler veriyor:

-Tabii futbolu bilmek, futbolla ilgilenmek, geçmişte futbolun içinde bulunmuş olmak çok büyük bir avantaj. Westerlo Kulübü bizim için çok önemli bir sportif faaliyet. Artık sahibi olduğumuz bir kulüp ve burada yapacağımız projelerle hem Avrupa’nın hem ülkemizin ekonomisine katkı vereceğiz. Çok ciddi tesisler yapılmış. Gelip baksanız hayran olursunuz. Ülkemizde büyük kulüp dediğimiz birçok kulüpte olmayan tesisler var. Bu nelere neden olacak? Avrupa’da faaliyet gösteren Türk firmaları için bir kapı açacak. Üretim yapan, hizmet sektöründe olan, ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalar için fırsat olacak.

