Kadın girişimcilerin etkinliği, birlik ve oda seçimlerine yansıyacak mı?

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı birliklerde seçimler nisanda başlayacak… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalardaki seçimler ise sonbaharda olacak.

Seçim öncesi kadın etkinlikleri ayı olarak bilinen martta “Kadın Liderler Umudu Yükseltiyor” başlıklı etkinlik yapıldı.

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası tarafından gerçekleştirilen etkinlikte umuda çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde heyecan verici mesajlar aktarıldı.

Yıllar önce küçük ev aletleri sektörünün önemli isimlerinden Senur Akın Biçer’in ifade ettiği şu sözü hatırladım etkinlik öncesi:

-Toplumun yarısı kadın. Bu önemli potansiyeli harekete geçiremezsek beynimizin yarısını kullanmamış oluruz...

Senur Akın Biçer bunu söylediği günden bu yana kadın girişimcileri desteklemek için zirvelere önderlik yapıyor.

En büyük destekçisi de erkekler… Sektörün başkanı Burak Önder yine sektörün önemli isimleri Murat Kolbaşı, Selman Yar, Gökhan Türkeş Öngel gibi isimler bu çalışmalara tam destek veriyor.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu’nun önderliğini yaptığı etkinlikte Aydoğdu umuda yönelik şu mesajları verdi:

-Kadınların varlığıyla toplumun dönüşeceğini hepimiz biliyoruz. Bu yolculuk yalnızca kadınların değil, hepimizin ortak gelecek için verdiği mücadeledir. Kadınların gücüyle dönüşen bir toplum hayalimiz var. Birkaç veriyle bu hayalimizin nerelerde olduğunu aktarmak isterim. Üniversitelerde kadın profesör oranımız yüzde 35'e ulaştı. Ar-Ge'de çalışan kadın sayımız 100 bini aştı. İş dünyasında, yönetim kurullarında kadın oranı yüzde 18’e girişimci oranımız Türkiye genelinde yüzde 14’e geldi. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızın verdiği bilgilere göre son dönemde kurulan şirketlerin yüzde 20’sini kadınlar sahiplendi. Bunlar yaptığımız çalışmaların eseri. Eğer hiçbir şey yapmazsak bu dünyada ayrımcı yasaların, yani tam eşitliğin sağlanabilmesi için tam 286 yıl beklememiz gerekiyor. Bizim bekleyecek zamanımız yok. TOBB bünyesindeki Kadın Girişimciler Kurulu’nun üye sayısı 7 bini geçti. Onursal Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun desteği başkanımız Nurten Öztürk önderliği ile 81 ilde inanılmaz çalışmalara imza atılıyor. Ata'mızın da dediği gibi; "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” diyoruz. Kadın varsa umut vardır...

Evet, Fatma Aydoğdu umuda ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde çok güzel mesajlar verdi. Şimdi önümüzde ihracatçı birlikleri, oda ve borsa seçimleri var. Bakalım kadın girişimcilerin bu seçimlerde önü açılacak mı? Onların umudu yükseltmesine ne kadar izin verilecek. Umarız seçimlerde de “Kadın varsa umut var” diyenlerin dediği olur.

Dünya daha iyi olacak

Derginin Yazı İşleri Müdürü Hüsne Pamuk ve ekibinin koordine ettiği etkinliğe çok sayıda sivil toplum örgütü ve Yasemin Tosun destek verdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe etkinliğin yıldızları arasında yer aldı.

Sultan Tepe hem etkinlikteki bir paneli organize etti hem de şu önemli konuşmayı yaptı:

-Dünya çok hızlı bir değişimden geçiyor. Bildiğimiz gerçekler değişiyor, yeni gerçeklerle karşı karşıyayız. Bu değişimin yönünü ise liderler belirliyor. İşte bu liderler arasında kadın ne kadar çok olursa dünya daha iyi olacak. Kadın liderler dönüşümün iyilik tarafını temsil ediyor. Sürdürülebilirlik, empati, ilham ve gönül tarafını güçlendiriyorlar. Ben kadınların yönettiği bir dünyanın çok daha adil olacağına inanıyorum.

Soyadı gibi çalışıyor

Çalışma bünyesinde düzenlenen panelde çok önemli kadınlar önemli mesajlar verdi. Faydasıçok Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok bu kadınlardan biriydi.

Toplumsal dönüşümü içselleştiren bir girişimci olan Faydasıçok tıpkı soyadı gibi çok faydalı projelere imza atan bir isim. Verdiği şu mesaj da herkesi etkiledi.

-Mühendislik eğitimi alan kız öğrencilere destek veriyoruz. 10 yılda 2 binden fazla öğrenciye ulaştık. Bizim burs programımızın en önemli şartı toplumsal fayda üretmek.

İnsan Kaynakları Mesleki İş Birliği Derneği (İKAMİD) Başkanı Öykü Taşkol ise kadın liderlerin dönüşümde daha etkili olacaklarını örnekler vererek anlattı.

Yapay zekânın erkek egemen cinsiyetçi bir yapısı olduğuna dikkat çeken YZ Kadın Projesi Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Ayşin Şişman bu sürece kadınların daha fazla katılmasını istedi.

ArtIV Kurucusu Eda Kırlangıç ise, yaptığı konuşmada, kadın liderlerin sanatın endüstrilere ve ekonomiye dönüşümünde kritik rol oynadığını belirtti.

En renkli konuşmacı

Etkinliğin en renkli konuşmacılarından biri tamamen erkeklerin egemen olduğu bir sektörde faaliyet gösteren Hantek Kalıp Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Karakaş oldu.

20 yıldır erkek egemen bir sektörde faaliyet gösterdiğini anlatan Karakaş’ın şu sözleri dikkat çekti:

-Ben kendi çapımda bugüne kadar 25 kadın usta yetiştirdim. Onların çoğu bugün kendi iş yerlerini kurdu. Bununla gurur duyuyorum. Ancak bu çabanın kamu ve özel kesim tarafından desteklenmesi gerekiyor.

Geleceği anlattı

Yıllar önce maden sektöründe tek kadın olarak dikkatleri çeken, kadın hareketi konusunda ilklere imza atan TMG Madencilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield’in şu mesajları ise zaman zaman alkışlarla kesildi;

* Yapay zekâ çağında küçük şirketler bile büyük şirketlerle rekabet edebilir hâle gelecek. Çünkü artık bir fikir ve teknoloji ile milyar dolarlık şirketler kurulabiliyor.

* Bugünün özeti basit. Kısa vadede para altyapıda, orta vadede iş modellerinde, uzun vadede ise enerji, veri ve yetenekte.

Kadın girişimcilerin etkinliği, birlik ve oda seçimlerine yansıyacak mı?

Kadın liderler ödüllerini aldı

Etkinliği düzenleyen ve çok önemli kadın liderlerden oluşan Danışma Kurulu son dönemdeki aktif çalışmaları ile dikkat çeken bazı kadın girişimcileri ödüllendirdi.

İlk ödül Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu’na verildi.

Turizmde değişik markalarla otelcilik alanında önemli bir atağın temsilcisi olan Bezaroğlu, Elite World Grubu bünyesinde kadın yöneticilerin yükselişini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

DEİK’in iki efsane kadını da etkinlikte ödül verilenler arasındaydı. DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan ödülü alırken kadınların yalnızca belirli günlerde değil yılın her döneminde eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Ödül verilen DEİK Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı Bilgün Gürkan, kadınların iş hayatında her zaman çeşitli zorluklarla karşılaşsa da mücadele ederek yollarını açtıklarını söyledi.

Ödül alan N10 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Ekinci, erkek egemen bir sektör olan müteahhitlikte kendi şirketini kurarak farklı coğrafyalarda projeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Türkiye’de konut alımlarında kadınların payının giderek arttığını belirterek ödülünü aldı.

Ödül alan Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Dr. Aslıhan Güven, havacılık sektöründe dünya genelinde yönetici pozisyonlarında kadın oranının yüzde 15 seviyesinde olduğunu hatırlattı ve ekledi:

-Buna karşılık Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yönetici kadrosunun yarısından fazlası kadınlardan oluşuyor.

İş kadını Nazife Ağırbaş Kale de ödülünü alırken yerel yönetimlerde yürüttükleri sosyal çalışmalara gönderme yaptı.

