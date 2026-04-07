Sigortacılar yeni başkanını seçecek

Son olarak 48'i hayat dışı, 20'si hayat/emeklilik ve 4’ü reasürans şirketi olmak üzere 72 üyesi aktif olarak faaliyette bulunan Türkiye Sigorta Birliği, yarın seçimlerini yapıyor.

Yasa ile kurulmuş olan ve kamu kurumu niteliği taşıyan birlik bu defa her zamankinden farklı olarak çok adaylı ve renkli bir seçime hazırlanıyor.

Mevcut Başkan Uğur Gülen’in yeniden aday olmama kararı üzerine adaylar sahneye çıktı. Gülen adaylara eşit mesafede duracağını açıkladı.

Şu anda başkanlık için üç isim geçiyor. Adaylığını ilk açıklayan Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar oldu.

Başkan Yardımcılığı döneminde de çok aktif çalışmalar yapan Ahmet Yaşar, sektörün günlük sorunlarının ötesine geçmesi gerektiğinin altını çiziyor ve şu bilgileri paylaşıyor:

* Günlük sorunları zaten sektör içinde ve düzenleyici kurumlarla konuşuyoruz. Ancak asıl meselemiz, sigortacılığın devletin stratejik enstrümanlarından biri hâline gelmesi.

* Benim rolüm, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini konsolide ederek kamuya ve düzenleyici otoritelere doğru şekilde yansıtmak olacak.

Birlik bünyesinde bir başka aday da HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu oldu.

Sigortalılık oranlarını artırmak için yola çıktığını vurgulayan Erol Öztürkoğlu kalıcı çözümler üretmeye odaklandığını aktarıyor.

Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer de Türkiye Sigorta Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı.

Mevcut birlik yönetiminde görev almayan Karahançer, geçmişi 162 yıla dayanan Generali Sigorta’nın geçtiğimiz yıl Kiler Holding bünyesine geçmesiyle birlikte adı Referans Sigorta olarak değiştirilen kurumun genel müdürlüğünü yapıyor.

Başkan adayı Karahançer, seçim ile ilgili Türkiye’de İş Dünyası dergisinden arkadaşımız Rumeysa Kocaman Alp’in sorularını cevaplarken sektörde uzun süredir tartışılan “yüksek fiyat-düşük erişim” sorununu merkeze alan bir çalışma yapacağını açıkladı.

Yarın başkanlık için üç aday yarışırken başka bölümlerde de seçimler yapılacak.

Ahmet Yaşar

Arka planda başka adaylar da konuşuluyor

Bir süre adı başkan adayları arasında anılan Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu’nun Hayat Dışı bölümünde başkan olması, böylece önümüzdeki dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapması bekleniyor. Bu arada Neslihan Neciboğlu’nun son dakika başkanlık için de yarışa girebileceği öne sürülüyor. Bu arada hemen hatırlatalım Neslihan Neciboğlu’nun şirketi uluslararası şirketleri bir araya getiren International Credit Insurance & SuretyAssociation (ICISA) bünyesinde temsil eden ilk şirket oldu.

TSB’de seçim nasıl yapılıyor?

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Kurulu’nda başkan tek olarak seçiliyor. Yani diğer yönetim kurulu üyelerinden farklı olarak seçim başkanlık için ayrı yapılıyor. Aynı pusulada Disiplin ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi de gerçekleştiriliyor.

Yine aynı genel kurulda ve aynı sandıkta başka bir pusula ile Hayat Dışı ve Hayat ve Emeklilik bölümlerinin 9’ar kişilik komite üyeleri de seçiliyor.

Daha sonra seçilen komitelerin kendi aralarında yapacakları seçimler sonucunda bir başkan ve bir yönetim kurulu üyesi seçiliyor.

Başkanın yanına Hayat Dışı Yönetim Komitesi ve Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi’nden gelen Başkanlar TSB başkan yardımcılarını, seçilen yönetim kurulu üyeleri de diğer yönetim kurulu üyelerini oluşturarak toplamda 5 kişilik TSB Yönetim Kurulu oluşmuş oluyor.

TSB Seçimli Olağan Genel Kurulu, sadece bir yönetim değişikliği değil; aynı zamanda sektörün nasıl bir vizyonla yoluna devam edeceğinin de belirleyicisi olacak.

Ali Haydar Bozkurt

Karnaval, Adana ekonomisini coşturuyor

Yıllarca önceydi… Malatya’dan Adana’ya gelen bu kentin önemli ailelerinden birinin iyi yetişmiş gençlerinden biri Toyota’nın başına geçmişti.

Ali Haydar Bozkurt’u Türkiye böyle tanıdı. Bir Adana seyahatinde meslektaşlarım Vahap Munyar ve Jale Özgentürk ile birlikte Ali Haydar Bozkurt’la sohbet etme şansımız oldu.

Bozkurt sohbet sırasında Adana’nın güzelliklerini anlatırken bir önemli noktanın altını çizdi:

-Bu kentte nisanda portakal çiçeklerinin kokusu hissedilir.

Bunu bir proje hâline getirmek gerektiği ortak görüşü ile sohbet devam etti.

İstanbul’a döndükten sonra Adana’nın en etkili gazetecilerinden sevgili Mehmet Uluğtürkan’a sohbeti aktardım ve şu öneriyi aldım:

-Notlarını gönder, ben de harmanlayıp projelendireyim ve Ali Haydar Bozkurt’a ileteyim…

Bu yıl 14’üncüsü yapılan "Portakal Çiçeği Karnavalı" böyle başladı. Bu yılki karnavalda sevgili Mehmet Uluğtürkan, babası Niyazi Bey vefat ettiği için cenaze işlemleri dolayısıyla Darende’deydi.

Karnaval artık Ali Haydar Bozkurt’un bile beklediğinin ötesine geçmişti. Balkanlardan, Türk Cumhuriyetleri’nden, Orta Doğu ve Afrika’dan gelen konuklarla Karnaval uluslararası bir boyut kazanmıştı. Hatta Almanya’dan gurbetçilerin katılımı bile olmuştu.

Büyüksaatteki Ciğerci Mehmet Usta’da yemek için herkes kuyruğa girmişti.

Esnaf karnavalın ekonomik dokunuşunu hissetmiş, oteller dolmuştu.

Tur otobüsleri park edecek yer bulmakta zorlandılar.

Adana’nın ünlüleri kente akın etti, Ayşe Arman ziyaretçilerin fotoğraf çektirme taleplerine yetişmekte zorlandı.

Karnaval bünyesinde çoğu kültür sanata dönük 200’e yakın etkinlik yapıldı. Ve en önemlisi etkinlikte sürdürülebilirlik ilk defa bu karnavalda gündeme geldi. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Gönüllüsü Özlem Yalçın ve arkadaşları sıfır atık, çevre gibi konuları etkinlik bünyesine taşıdı. Yakında bu konuda dünyada ilklere önderlik etmek için yeni bir plan doğrultusunda çalışmalar yapıyorlar.

Karnaval kültür sanat ve eğlencenin yanında Adana ekonomisi için de önemli bir motivasyon kaynağı olmaya başladı.

Adana’nın önemli isimlerinden Selçuk Atal, “Bu iş Adana’ya markalar kazandırıyor” tespitini yaparken kentin lezzet ustalarından Biral Serttaş, başta kebap olmak üzere birçok üründe inovatif çalışmalara yelken açmış durumda. Dünyaca ünlü etkinliklere rakip olacak boyuta ulaştı.

Etkinliğin fikir önderi Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt da "Portakal Çiçeği Karnavalı"nın artık marka hâline geldiğinin altını çizdi ve ekledi:

-Herkesin güven içinde dostluk, kardeşlik ve birlik havasında eğlendiğini gördük. Karnaval ile halkımızın moral değerlerini yükseltmekle birlikte Adana’nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunmaya ve imajını yükseltmeye devam ediyoruz. Adanalılar da gelen misafirlerine çok büyük ilgi gösteriyor. Tüm Adanalılara teşekkür ediyorum. Bunun yanında esnafımızın morali yükseldi, ticareti arttı. Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başladı ve tüm Adana’ya yayıldı. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda karnaval ile birlikte büyük bir ekonomik canlanma yaşandı. Karnaval geçtiğimiz yıl kent ekonomisine yaklaşık 6,5 milyar liralık bir katkı sağlamıştı. Bu yıl bunun daha da artacağına inanıyoruz. Hedef 2 milyon ziyaretçiyi Adana’ya getirmek.

Evet artık Adana’nın bir "Karnaval"ı var. Kent etkinlikleri ile yeni bir yola girmiş durumda. Bu doğrultuda çalışmalar hızlanacak gibi geliyor...

