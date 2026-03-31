Birliklerde TİM Başkanının da belirleneceği seçim süreci başlıyor

Nisan ayı ihracatçı birliklerinin seçimleri ile geçecek. Neredeyse her gün bir ihracatçı birliğinin seçimi olacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde yer alan 61 birlikte seçimler yapılacak. Ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ancak seçimler Ankara’dan Erzurum’a İzmir’den Mersin’e Kayseri’den Denizli’ye bütün Türkiye’yi kapsıyor.

Bu seçimler sonunda TİM Başkanı da belirlenecek. TİM Başkanı olmak için birlik yönetimlerinde yer almak gerekiyor. Bu da yetmiyor Sektörler Konseyi’ne girmek gerekiyor. Bu aşamaları geçtikten sonra haziran ayında TİM Başkan adayı olmak mümkün olacak.

Bu yüzden çok sayıda isim şu anda başkanlık için pusuya yatmış durumda. Adaylığını açıklayan tek isim hâlen bu görevi sürdüren Mustafa Gültepe… Çok sayıda isim ise bekle gör politikası izliyor.

TİM yönetimini ve başkanını belirleyecek ihracatçı birliği seçimlerinde kim aday, hangi birlikte seçimler çekişmeli geçecek bir göz atalım...

İlk olarak Mustafa Gültepe’yi de yakından ilgilendiren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) seçimlerini ele alalım.

İHKİB seçimlerini ihracat dünyası yakından takip ediyor ramazan boyunca iftarlarda bu seçim konuşuldu. İHKİB seçimleri her zaman ilgi çekti. Ama bu defa her zamankinden farklı olarak TİM’i de etkiyeceği için daha çok öne çıktı. İHKİB’in şimdiki başkanı Mustafa Gültepe… İki dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olamıyor. Yardımcısı Mustafa Paşahan İHKİB’te başkanlığa aday oldu. Zaten bir süredir fuar ve benzeri süreçleri Paşahan yönetiyordu. Mustafa Gültepe yeni dönemde Paşahan’ın listesinde olacak. Paşahan seçimi kazanırsa hazır giyimde tek birlik İHKİB olduğu için sektörler konseyi seçimi olmadan Mustafa Paşahan TİM başkanlığına aday olabilecek.

Diğer aday Timur Bozdemir ise değişim istiyor. Mevcut yönetimin uzun süredir görev yaptığını öne sürüp sorunların çözümü için yeni projeler öneriyor.

Her iki aday da Malatyalı… Hatta Pütürgeli… Mustafa Paşahan sektörün önemli derneklerinin ve önde gelen isimlerinin desteğini almış gibi görünüyor. Seçim öncesi TİM’e teslim edilen hazirun listesine göre oy kullanacak kişi sayısı 3 bin 41’e ulaştı. Buna göre Paşahan tarafı birliğe 2 bin 481, Bozdemir tarafı da benzer bir sayıyı öne sürüyor. Sektörün tecrübeli isimleri Bozdemir’in listesinin zayıf olduğunu öne sürüyor. Bu çekişmeli seçimin sonucunu izleyip göreceğiz.

Madende yine çekişme var

Mermercilerin etkili olduğu İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) her zamanki gibi yine çekişmeli seçime sahne olacak.

İMİB’de mevcut başkan yardımcısı Metin Çekiç, yönetimin de desteğini alarak başkanlığa aday oldu. Metin Çekiç’in mermercilerden büyük destek aldığı ifade ediliyor. Diğer tarafta ise Ali Emiroğlu bulunuyor. Emiroğlu, mermercilerin dışında kalan maden ihracatçılarının bir kısmı ile hareket ediyor. Kulislerdeki bilgilere göre Emiroğlu’nun seçim sürecinde elini zayıflatan bazı unsurlar bulunuyor. Bunların başında da geçmiş dönemde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’ni çatı kuruluş olarak kabul etmeyen grubun içinde yer alması geliyor. Ancak Emiroğlu’nun karizmatik duruşu ve sektörün sorunlarını çok iyi anlatması önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Kimyadan TİM Başkan adayı çıkar mı?

İstanbul Kimya İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) seçimler her zaman heyecan verici olurdu. Bu defa da öyle olacaktı ama tarihî bir uzlaşma sağlandı. Başkan adayı olması gereken Burak Önder, Vefa İbrahim Aracı’yı destekleyeceğini açıklayarak geri çekildi.

Vefa İbrahim Aracı sektörün en sevilen ve başarılı isimlerinden biri olarak biliniyor. Dünyanın en modern kimya organize sanayi bölgelerinden GEBKİM’in de başkanı… Vefa İbrahim Aracı’nın başkan adaylığı sektörde heyecan oluşturdu.

Burak Önder’e karşı rakip çıkarması beklenen mevcut başkan Adil Pelister de Vefa İbrahim Aracı’ya tam destek verdi. Bu arada hemen belirtelim Adil Pelister iki yılı dolduğu için yeniden aday olamıyordu.

Bu arada birliğin önemli isimlerinden Tayfun Demir de Vefa İbrahim Aracı’ya destek vereceğini açıkladı. Bu üç ismin de yönetime gireceği konuşuluyor. Böylece Vefa İbrahim Aracı daha seçilmeden önemli bir birlikteliği sağlamış oldu.

Şimdi “Kimyadan neden TİM Başkanı olmasın?” diye Adil Pelister’in önünün açılıp açılmayacağı konuşuluyor. Konuşulan gerçek olursa TİM’in ikinci adayı da Pelister olacak gibi görünüyor.

En sakin seçim tekstilde olacak

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ise en sakin seçimi yapacak. Hatta yaptı bile iki dönemi biten Ahmet Öksüz’ün yerine sektörün başarılı isimlerinden Ahmet Şişman’ın getirilmesi kararlaştırıldı.

Ahmet Öksüz’ün yönetime girip TİM’e gitmesi bekleniyor. Bunun için Sektörler Konseyi’ne girmesi gerekiyor. Sonrasında TİM Başkanlığı gündeme gelir mi? En zor soru bu… Herkes Ahmet Öksüz için “çok iyi olur” diyor. Ancak Öksüz mizaç olarak çekişmeli bir seçime sıcak bakmıyor. Eğer bir uzlaşma olursa ancak o zaman aday olur… Bu gerçekleşir mi? Bilinmez. Birlik seçimlerinden sonra çok şey değişebilir. Seçimlerden sonraki tablo önemli. Bu arada Ahmet Öksüz’ün hem dünyayı hem de Anadolu’yu çok iyi analiz ediyor olması ihracat için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Türkiye’nin ilk birliğinde iki aday yarışıyor

İki adaylı seçimlerden bir diğeri ise Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği’nde (DAİB) yaşanacak. Atatürk’ün direktifi ile Türkiye’de kurulan ilk birlik olan DAİB’te mevcut yönetimde yer alan Ömer Madırlı, “İhracat Doğu’dan Yükselecek” sloganıyla başkan adayı oldu. Diğer aday ise Abdullah Atalar. İki Erzurumlunun yarışında kimin kazanacağı merak ediliyor.

İlk kadın başkan geliyor

Makine sektörünün en önemli kuruluşlarından TİAD Başkanı Murat Akyüz “Kadın liderlerin yükselişi bizim sektörden olacak” demiş ve şöyle devam etmişti:

“Sektörde kadınların el attığı yerler ışıldıyor. Bizim yönetimimizde Yasemin Okçu ve Nihan Dirin var. Bize büyük katkıları oldu.”

Evet Murat Akyüz haklı çıktı. Makine İhracatçılar Birliği (MAİB) kadın başkana hazırlanıyor. Böylece bizim bildiğimiz bir ilke imza atmış olacak.

Ve Sevda Kayhan Yılmaz MAİB’e başkan oluyor. Daha önce bu kurumda önemli görevler üstlenen ve şirketinde başarılı çalışmalara imza atan Sevda Kayhan Yılmaz’ın bu görevi üstlenecek olmasını TOBB Kadın Girişimcileri Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu şu şekilde değerlendiriyor: “Muhteşem bir gelişme… Bileğinin hakkıyla alınmış bir görev. Çok başarılı olacak.”

Bu arada sektörün tecrübeli isimlerinden Rıdvan Mertöz de kadın başkana destek için yeniden sahalara dönme kararı aldı ve birlik yönetimine girmek için kolları sıvadı. Başka destekler de yolda.

Rakipsiz adaylar ve yeni gelişmeler

Bu arada bazı ihracatçı birliklerinde seçimler rakipsiz geçecek gibi görünüyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde (İDDMİB) Çetin Tecdelioğlu rakipsizler arasında ilk sırada yer alıyor. Tecdelioğlu aktif çalışmasının meyvesini topluyor olacak seçimlerde.

Bir başka rakipsiz isim de İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı olacak. KOBİ’leri ihracatçı yapma çalışması ile yola çıkan Taycı bunun katkısını gördü.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca ve Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Uğur Dalbeler de rakipsiz adaylar olarak öne çıkıyor.

Hâlen birliğin başkan yardımcısı olan Mehmet Kavaklıoğlu Elektrik Elektronik İhracatçıları Birliği’nde önemli yeniliklere hazırlanıyor. Sektörün önemli kuruluşlarından Pamukkale Kablo'nun Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Kavaklıoğlu, tabandan gelen ihracatçıların yönetime girmesinin önünü açıyor. Bu doğrultuda ilk olarak Mustafa Mertöz yönetime giriyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin (MİB) bu zor günlerinde Ceyhan Hoşgör herkesin desteği ile görevi üstlendi, önemli bir özveride bulundu.

Gelelim Hizmet İhracatçıları Birliği’ne… Burada pek çekişme yok. Ancak turizm veya perakendeden önceki TİM Başkanlarından İsmail Gülle’nin yönetime girmesi bekleniyor. Peki İsmail Gülle buradan TİM’e hatta başkanlığa gider mi? Onu da zaman gösterecek.

