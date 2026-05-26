Türkiye’de uzun yıllardır geliştirilen markalı konut, karma proje ve turizm yatırımı deneyimini uluslararası pazarlara taşıma safhasına geldiklerini söyleyen Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Güney Fransa’da Monaco ve Nice gibi şehirlerde görüşmeler yürüttüklerini belirterek, projelerin kentsel dönüşüm ve hasılat paylaşımını esas alan ‘Türk Modeli’ olacağına işaret etti.

ÖNDER ÇELİK - Gayrimenkul, turizm ve proje geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Özak Global Holding, yurt dışı odaklı büyüme stratejisini hızlandırıyor. Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, özellikle yurt dışındaki inşaat projeleri, turizm yatırımları ve karma yaşam projeleri odağında önümüzdeki beş yıl içinde milyarlarca dolarlık yatırıma hazırlandıklarını belirtti. Sadece lüks turizme yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yeni yatırım yapılacak. Büyüme stratejilerinde turizm yatırımlarının önemli bir yer tuttuğunu belirten Akbalık, özellikle yüksek nitelikli otel projeleri ve destinasyon yatırımlarına odaklandıklarını söyledi.

Biri Bodrum, ikisi Kemer ve biri Didim’de olmak üzere dört yeni turizm yatırımına imza atacaklarını anlatan Akbalık, “Türkiye artık yalnızca deniz-kum-güneş destinasyonu değil; sağlık turizmi, spor turizmi, gastronomi ve yüksek segment konaklama alanlarında da önemli bir merkez hâline geliyor. Biz kişiselleştirilmiş turizm konseptine doğru ilerliyoruz. Kemer’de devam eden yatırımımız bunun önemli örneklerinden biri. Artık insanlar yalnızca konaklama satın almıyor; deneyim satın alıyor” dedi. Türkiye’de uzun yıllardır geliştirilen markalı konut, karma proje ve turizm yatırımı deneyimini artık uluslararası pazarlara taşıma aşamasına geldiklerini belirten Akbalık, “Bugün geldiğimiz noktada yalnızca Türkiye’de proje geliştiren bir yapı değiliz. Avrupa’dan Akdeniz havzasına, turizm bölgelerinden dönüşüm projelerine kadar çok geniş bir coğrafyada yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz” diye konuştu.

HASILAT PAYLAŞIMLI DÖNÜŞÜM

Özellikle Güney Fransa’da Monaco, Nice, Saint-Tropez gibi bölgelerde görüşmeler yürüttüklerini söyleyen Akbalık, “Türk inşaat modelini buralara taşıyacağız, hasılat paylaşımıyla konut projeleri geliştireceğiz. Boş arsa da kentsel dönüşüm de var. Proje geliştirip inşaatını ve satışını biz yapacağız, arsa sahibine payını vereceğiz. 2029’a kadar yurt dışında en az iki proje başlayacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’de inşaat sektörünün yalnızca konut üretiminden ibaret olmadığını vurgulayan Akbalık, son yıllarda proje geliştirme, mühendislik, inşaat yönetimi ve hızlı teslim kabiliyeti açısından önemli bir deneyim kazanıldığını söyledi. Türk firmalarının inşaat sektöründe artık hizmet ihracatı yapan bir hâle gelmesi gerektiğini belirten Akbalık, şöyle konuştu: Türkiye’de geliştirilen model artık yalnızca yerel pazara çalışan bir yapı değil. Bu vizyonu sınırların ötesine taşımalıyız. Bugüne kadar Türkiye, yurt dışında ağırlıklı olarak müteahhitlik kaslarıyla, yani sadece ‘inşa eden’ tarafıyla biliniyordu. Artık bu algıyı çok daha yukarılara taşıyarak, masaya ‘geliştirici’ kimliğimizi koymalıyız.

ÖNERİLEN HABERLER EMLAK Yüksek maliyet dönüşümü vuruyor! İnşaat malzemeleri fiyatları aralıksız yükseliyor

SURİYE’DE ÜRETİMLE MALİYET ÜÇTE BİRE DÜŞER

Hazır giyim sektörü için kamu öncülüğünde Suriye’de bir serbest bölge kurulmasının planlandığını vurgulayan Akbalık, şöyle konuştu: “Bu proje hayata geçerse ihracatçı Mısır ya da başka ülkeye gitmekten kurtulur. Esas sorun oradaki iş gücünün düzenlenmesi. Bunu da gezici konteynerler ile çözebiliriz. Bir ayda 10 bin kişi eğitmek mümkün. İşçilik maliyetinin üçte bire düşeceğini öngörüyorum. Aslında yine yerli üretim söz konusu, sadece işçilik Suriye’den karşılanacak.”

ÖNERİLEN HABERLER EMLAK Konutta Uzak Doğu rüzgarı! Çinlilerin alımları yüzde 450 arttı

KONUTTA ÖTELENMİŞ BİR TALEP VAR

Ahmet Akbalık, yüksek faiz sebebiyle konutta ciddi bir ötelenmiş talep olduğunu söyledi. Krediye erişimde yaşanan zorlukların markalı konut piyasasını doğrudan etkilediğini belirten Akbalık, altı yıl önceye göre çimento, demir-çelik, seramik ve enerji maliyetlerinde 3-4 kat yükselişler yaşandığını, buna karşın konut üreticisinin yaptığı fiyat artışının maliyetin 5 ila 15 puan gerisinde olduğunu kaydetti.

Akbalık, “Altın, gümüş, borsa, mevduat gibi alternatif yatırım araçları konutun önüne geçti. Faizler gerilediği noktada beklenen fiyat artışı devreye girecek. Türkiye’de inşaat sanayisi artık ihracat yapan dev bir ekosistem hâline geldi. Bu durum doğal olarak maliyetleri yukarı taşıyor” dedi.

Bu yıl 20 milyar TL değerinde 900 konutluk 3 projede teslim aşamasına geldiklerini belirten Ahmet Akbalık, “İstanbul’da Halkalı, Topkapı ve Beşiktaş’ta 3 projemiz de devam ediyor ve bunların değeri yaklaşık 50 milyar TL” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası