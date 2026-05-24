İnşaat maliyetlerindeki durdurulamayan yükseliş, kentsel dönüşüm projelerini çıkmaza sürüklüyor. Demirden çimentoya, işçilikten lojistiğe kadar hemen her kalemde yaşanan ve iki yılda yüzde 400’ü bulan artışlar, müteahhitlerin verdiği taahhütleri yerine getirmesini zorlaştırıyor. Devlet destekleri piyasaya nefes aldırsa da sektör temsilcileri, asıl çözümün üretim maliyetlerini düşürecek yeni teşvik paketlerinde olduğunu vurguluyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Kentsel dönüşüm süreçlerinde son dönemde yaşanan tıkanmaların arkasında tarafların anlaşmazlığından ziyade, inşaat sektörünü derinden sarsan yüksek yapım maliyetleri yer alıyor. Yaşlı konut stokunu yenilemek adına kat malikleriyle masaya oturan müteahhitler, özellikle inşaatın yapım aşamasında öngörülemeyen maliyet artışları sebebiyle projeleri sürdürmekte büyük zorluk yaşıyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Konut finansmanında en düşük oran! Ayda 27 bin 500 TL taksitle ev sahibi olun

Demir, çimento, hazır beton gibi ana hammadde fiyatlarının küresel ve yerel piyasalardaki dalgalanmalarla sürekli yukarı tırmanması, işçilik ve lojistik giderlerinin katlanması, projenin başında yapılan bütçe hesaplarını tamamen altüst ediyor. Bu ekonomik tablo karşısında başlangıçta taahhüt edilen kira yardımı ve inşaat tamamlama süreleri yapısal bir çıkmaza girerken, müteahhit firmalar da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak adına sözleşme şartlarında mecburi revizyonlar talep etmek durumunda kalıyor.

HAM MADDEYE VERGİ TEŞVİKİ

Sektör temsilcileri, müteahhitlerin bilerek işi yavaşlatmadığını, aksine yükselen maliyet kıskacı altında sermayelerini korumaya ve projeleri bir şekilde tamamlamaya çalıştıklarını vurguluyor. Yaşanan bu finansal tıkanıklık sebebiyle pek çok bölgede kentsel dönüşüm inşaatları geçici olarak durma noktasına gelirken, uzmanlar krizin aşılması için inşaat yapım aşamasındaki hammadde tedarikine yönelik özel vergi muafiyetlerinin veya kamu destekli hibe ve uzun vadeli kredi modellerinin devreye alınması gerektiğine dikkati çekiyor.

Ancak bu tür mali destek mekanizmalarıyla inşaatın yapım maliyeti üzerindeki baskı azaltıldığında, kentsel dönüşüm çarklarının yeniden sağlıklı bir şekilde dönebileceği ifade ediliyor.

Yüksek maliyet dönüşümü vuruyor! İnşaat malzemeleri fiyatları aralıksız yükseliyor

MALİYET ARTTI ÜRETİM ZORLAŞTI

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, inşaat sektörü hem üretim hem de maliyet baskısıyla karşı karşıya. Açıklanan rakamlara göre inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 1,2 azalış kaydederken, sektördeki girdi maliyetleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 oranında büyük bir artış gösterdi. Üretimdeki yavaşlama ve tırmanan maliyetler, sektörün üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya devam ediyor. Maliyet endeksindeki bu keskin yükseliş, müteahhitlerin yeni projelere başlama iştahını azaltırken; iş gücü, malzeme ve lojistik kalemlerindeki artışlar doğrudan konut arzının daralmasına yol açıyor.

GİRDİ MALİYETLERİ HIZLA ARTIŞ GÖSTERİYOR



Malzeme / İşçilik Türü 2024 2025 2026 (Mayıs) 3 Yıllık Artış

İnşaat Demiri (Ton)............................18.200 TL ........29.200 TL .... 33.500 TL .........%84

C35 Hazır Beton (m³)..........................1.850 TL ...........3.150 TL .....3.900 TL ..........%110

Gri Çimento (50 Kg)...........................140 TL .............390 TL .... 550 TL ..............%292

İnşaatlık Kereste (m²).......................7.500 TL ........16.500 TL .....21.000 TL ........%180

İnşaat Kumu (1 Kamyon)......................4.200 TL ........10.500 TL .... 14.500 TL .........%245

İnşaat Tuğlası (Adet).........................3,40 TL ............8,20 TL .....11,50 TL ............%238

Kalıp / Demir Ustası (Yevmiye).............600 TL ..........2.000 TL .... 3.000 TL ...........%400

Sıva / Duvar Ustası (Yevmiye)...............550 TL ............1.800 TL ..... 2.700 TL .............%390

DÖNÜŞÜM DESTEĞİ CAN SUYU OLUYOR

Hükûmetin kentsel dönüşümü hızlandırmak maksadıyla hayata geçirdiği “Yarısı Bizden” kampanyası ve sağlanan kira destekleri vatandaş ile müteahhit için can suyu olsa da piyasadaki asıl düğüm proje üretim safhasında atılıyor.

Sektör temsilcileri, devletin sunduğu bu teşviklerin finansal yükü hafifletmedeki rolünün büyük olduğunu; ancak inşaatın temel aşamasındaki girdi maliyetlerinin dizginlenemeyen yükselişi karşısında bu desteklerin sahada beklenen hızlanmayı sağlamakta zorlandığını belirtiyor.

Kısacası, teşvikler hazır olsa da tırmanan malzeme ve işçilik maliyetleri projelerin fiilen hayata geçirilmesinde en büyük bariyer olarak kalmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası