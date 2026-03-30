İnşaat sektörü finansman bekliyor! Orta Doğu’dan gelen maliyet baskısı üretimi yavaşlattı
Orta Doğu’da başlayan savaşla inşaat sektörü, maliyet baskısı ve finansman sıkıntısı yaşıyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, sektörde temkinli bir sürecin yaşandığını belirterek, üretim ve satış dengesinin maliyetler nedeniyle zorlandığını söyledi.
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, Orta Doğu'daki savaşın inşaat sektöründeki maliyet baskısını ve finansman sıkıntısını artırdığını, sektörde temkinli bir sürecin yaşandığını belirtti.
- Orta Doğu'da başlayan savaş, inşaat sektöründe maliyet baskısı ve finansman sıkıntısını belirgin hâle getirdi.
- Sektörde temkinli bir süreç yaşanıyor ve üretim ile satış dengesi maliyetler nedeniyle zorlanıyor.
- Üçüncü çeyreğe kadar finansal darboğazın devam etmesi öngörülüyor.
- Bölgeden Türkiye'ye sıcak para ve altın gibi kaynakların gelmesiyle üçüncü çeyrek ve sonrası için olumlu beklentiler var.
- Yabancıya konut satışı artarsa arz talep dengesinin bozulabileceği ve buna karşı tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.
- Yeni konut üretiminde ihtiyatlı yaklaşıldığı, inşaat maliyetlerinde ve işçilik maliyetlerinde artışların arzda daralma oluşturabileceği belirtildi.
Cemal Emre Kurt ANKARA - Orta Doğu’da başlayan savaşla inşaat sektöründe maliyet baskısı ve finansman sıkıntısını daha da belirgin hâle geldi. Gazetemize konuşan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, sektörde temkinli bir sürecin yaşandığını belirterek, üretim ve satış dengesinin maliyetler nedeniyle zorlandığını söyledi.
Şişik, “Türkiye’de inşaat sektörü olumsuz finansal ve bölgesel sorunlar nedeniyle tedirgin bir durum içerisinde. Finansal açıdan yaşanan darboğaz sanayimizi, üretimimizi ve özellikle inşaat sektörünü etkiliyor. Bu sorunların üçüncü çeyreğe kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Ortadoğu’da yaşanan çatışmaların Türkiye’deki inşaat sektörüne önümüzdeki aylarda bir etki yapmasını bekliyoruz. Bölgeden ülkemize sıcak paranın ve altın gibi kaynakların gelmeye başladığı konuşuluyor. Bu kaynakların büyük bir kısmının inşaat sektörüne gelebileceğini düşünürsek üçüncü çeyrek ve sonrası için olumlu konuşabiliriz” dedi.
“TEDBİRLER ALINMALI”
Savaşın devam etmesi durumunda yabancıların Türkiye’de konuta yönelmesinin beklendiğini belirten Şişik, “Yabancıya konut satışı kısa dönemde ciddi bir artış gösterirse arz talep dengesi bozulabilir. Buna karşı gerekli tedbirleri almak lazım. Talebi karşılamak için üretimin artırılması, bunun için de finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekir. Aynı zamanda konut kredilerinin aşağıya çekilmesi de önemli” diye konuştu.
“KONUT ARZINDA DARALMA YAŞANIYOR”
Sektördeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şişik, “Türkiye açısından 2025 yılı satış tarafında olumlu bir seyir izlemiş olsa da yeni konut üretimine ihtiyatlı yaklaşıyoruz. Özellikle bu yıl ocak ayında inşaat maliyetlerinde yüzde 10’luk sert artış yaşandı. İşçilik maliyetleri de yıllık bazda yüzde 30 civarında arttı. Bu durum ilerleyen dönemde arz tarafında daralma oluşturabilir. Enflasyonist ortam, döviz kurlarındaki artış, üretim maliyetlerindeki artış, işçilik maliyetlerindeki artış, alım gücünde düşüklük önümüzde engel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.