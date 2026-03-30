Cemal Emre Kurt ANKARA - Orta Doğu’da başlayan savaşla inşaat sektöründe maliyet baskısı ve finansman sıkıntısını daha da belirgin hâle geldi. Gazetemize konuşan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, sektörde temkinli bir sürecin yaşandığını belirterek, üretim ve satış dengesinin maliyetler nedeniyle zorlandığını söyledi.

Şişik, “Türkiye’de inşaat sektörü olumsuz finansal ve bölgesel sorunlar nedeniyle tedirgin bir durum içerisinde. Finansal açıdan yaşanan darboğaz sanayimizi, üretimimizi ve özellikle inşaat sektörünü etkiliyor. Bu sorunların üçüncü çeyreğe kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Ortadoğu’da yaşanan çatışmaların Türkiye’deki inşaat sektörüne önümüzdeki aylarda bir etki yapmasını bekliyoruz. Bölgeden ülkemize sıcak paranın ve altın gibi kaynakların gelmeye başladığı konuşuluyor. Bu kaynakların büyük bir kısmının inşaat sektörüne gelebileceğini düşünürsek üçüncü çeyrek ve sonrası için olumlu konuşabiliriz” dedi.

“TEDBİRLER ALINMALI”

Savaşın devam etmesi durumunda yabancıların Türkiye’de konuta yönelmesinin beklendiğini belirten Şişik, “Yabancıya konut satışı kısa dönemde ciddi bir artış gösterirse arz talep dengesi bozulabilir. Buna karşı gerekli tedbirleri almak lazım. Talebi karşılamak için üretimin artırılması, bunun için de finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekir. Aynı zamanda konut kredilerinin aşağıya çekilmesi de önemli” diye konuştu.

“KONUT ARZINDA DARALMA YAŞANIYOR”

Sektördeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şişik, “Türkiye açısından 2025 yılı satış tarafında olumlu bir seyir izlemiş olsa da yeni konut üretimine ihtiyatlı yaklaşıyoruz. Özellikle bu yıl ocak ayında inşaat maliyetlerinde yüzde 10’luk sert artış yaşandı. İşçilik maliyetleri de yıllık bazda yüzde 30 civarında arttı. Bu durum ilerleyen dönemde arz tarafında daralma oluşturabilir. Enflasyonist ortam, döviz kurlarındaki artış, üretim maliyetlerindeki artış, işçilik maliyetlerindeki artış, alım gücünde düşüklük önümüzde engel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

