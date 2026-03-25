Ara eleman açığı sürüyor! En çok hizmet ve tekstil sektöründe ihtiyaç var
İŞKUR verileri, iş gücü piyasasında hizmet, satış, tekstil ve imalat sektörlerinde ara eleman ihtiyacının sürdüğünü ortaya koydu. İŞKUR’un kurs ve işbaşı eğitim programlarına katılan 85 binden fazla kişiye 4,5 milyar lirayı aşan destek sağlandı.
CEMAL EMRE KURT - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre iş gücü piyasasında en fazla ihtiyaç duyulan alanlar hizmet, satış, tekstil ve imalat sanayi oldu.
Veriler, bu sektörlerde ara eleman ihtiyacının devam ettiğini ortaya koydu. İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarında en fazla katılım 1.898 kişiyle çağrı merkezi elemanı oldu. Perakende satış elemanı 1.461 kişiyle ikinci, kablo ağı bantlama elemanı ise 1.294 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
İŞKUR verileri paylaştı: İşte en çok aranan meslekler
Metal mamuller montaj işçisi, konfeksiyon işçisi, kadın terzisi, market elemanı ve müşteri temsilcisi gibi meslekler de ilk sıralarda yer aldı.
İlk 10 meslekte toplam 9 bin 746 kişi kursa katılırken, bu sayı toplam kursiyerlerin yüzde 60’ını oluşturdu. İşbaşı eğitim programlarında ise tekstil ve müşteri hizmetleri alanları dikkat çekti. En fazla katılım 9 bin 200 kişiyle konfeksiyon işçisi mesleğinde olurken, makineci (dikiş) ve müşteri hizmetleri görevlisi de yoğun ilgi gördü. Programlardan 29 bin 362 erkek ve 39 bin 260 kadın olmak üzere toplam 68 bin 622 kişi yararlandı.
İŞKUR’un kurs ve programları kapsamında katılımcılara günlük ödemeler de yapıldı. İstihdam garantili programlarda günlük ödemeler 850 lira ile 1.105 lira arasında değişirken, işsizlik ödeneği alanlara 425 lira, öğrencilere ise 637 lira ödendi. Bu kapsamda 85 binden fazla kişiye yapılan toplam ödeme 4,5 milyar lirayı aştı.