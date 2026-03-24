Türkiye’de 1986-2025 döneminde ÖİB tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 73,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2025’te ÖİB tarafından 149 adet ihale yapılırken, ihale sayısı 2024’e kıyasla yıllık bazda yüzde 115,9 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yüksek ölçekli işlemler, doğrudan yabancı sermaye girişini artırmış ve yatırım iklimimize duyulan güveni teyit etmiştir” dedi

HABER MERKEZİ / ANKARA - Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, 1986-2025 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarının 73,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

ÖİB’in faaliyet raporunda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprülerin 2010’da özelleştirme programına alındığı hatırlatılarak, “Otoyollar ve köprülerin uluslararası standartlarda işletilmesine yönelik finansal, teknik ve hukuki çalışmalar devam etmektedir” denildi. 2025’te ÖİB tarafından 149 adet ihale yapıldığı, ihale sayılarında 2024’e kıyasla yıllık bazda yüzde 115,9’luk bir artış sağlandığı ifade edildi.

2025’te yapılan özelleştirme uygulamalarından elde edilen özelleştirme uygulama tutarı 74,4 milyar lira olurken, 1986 yılından bugüne gerçekleşen özelleştirmelerden elde edilen uygulama tutarının ise 208,5 milyar liraya ulaştığı belirtildi. 2025’te 3 adet Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına çok sayıda varlık eklendiği ifade edilen raporda, “Önümüzdeki dönemlerde de özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edilecek. 2025 yılı içerisinde yapılan büyük montanlı özelleştirme ihalelerinin peşinatları, gerçekleştirilen özelleştirme ihalelerinin geçmiş dönem taksitleri ile 2025 yılında beklenen gelirin yaklaşık yüzde 23 üstünde bir özelleştirme geliri elde edilmiştir” denildi.

YABANCI SERMAYE GİRİŞİ ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, raporun sunuş yazısında, 2025’te ÖİB’in; Türkiye’nin en büyük birleşme ve devralma işlemlerine imza atarak stratejik rolünü güçlendirdiğini vurguladı ve “Bu yüksek ölçekli işlemler, doğrudan yabancı sermaye girişini artırmış ve yatırım iklimimize duyulan güveni teyit etmiştir” dedi. ÖİB Başkanı Bekir Emre Haykır da, Türkiye’de özelleştirme politikalarının, son dönemde kapsam ve yöntem itibarıyla dönüşüm geçirerek, klasik varlık satışlarının ötesine geçen daha bütüncül ve stratejik bir çerçeveye evrildiğini hatırlattı. Haykır, fiyat istikrarı ve öngörülebilirliğin artmasıyla birlikte, Türkiye’nin küresel sermaye için yeniden güçlü bir cazibe merkezi hâline geldiğini ifade ederek, “Bu süreçte portföyümüzdeki varlıklarla artan ölçüde küresel ölçekteki büyük yatırımcıların ve stratejik ortakların ilgisini çekmektedir” diye konuştu.

