Yeni trafik düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden bu yana rakamların olumlu yönde değiştiğini ifade eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yıllık ortalama 28 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Takograf ihlali yüzde 78, drift atma %62, hız ihlalleri ise %60 oranında azaldı" ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, ölümlü trafik kazalarında yüzde 16.7'lik bir azalma olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemelerine ilişkin son verileri açıkladı.

A Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplayan Bakan Çiftçi, yeni trafik düzenlemeleri sonrası rakamların olumlu yönde değiştiğini dile getirdi.

Yeni kurallar meyvelerini veriyor! Bakan Çiftçi, trafik rakamlarını açıkladı

"ASAYİŞ OLAYLARI AZALDI"

Trafikte kural ihlali videosu paylaşıldığı anda ekiplerin harekete geçtiğini söyleyen Bakan Çiftçi, "Takograf ihlali %78, drift atma %62, hız ihlalleri ise %60 oranında azaldı. Yolda durup halay çekenler, kutlama yapanlar veya tartıştığı sürücüye silah-sopa gösterenlere karşı yapılan düzenlemelerle trafikteki asayiş olayları azalmaya başladı. Rakamlar gösteriyor ki maksat hasıl oldu, caydırıcılık sağlandı" dedi.

ÖLÜM KAZA ORANLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Trafik kazalarının 9 yıllık maliyetinin yaklaşık 280.6 milyar lira olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, "Bunun içinde yarım kalan hayatlar, sağlık, yargı ve üretim kaybı maliyetleri var. Yıllık ortalama 28 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Ölümlü trafik kazalarında %16.7'lik bir azalma var. Denetlediğimiz araç sayısı artarken işlem yapılan araç sayısının azalması, sürücülerimizin artık kurallara daha çok uyduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Yeni kurallar meyvelerini veriyor! Bakan Çiftçi, trafik rakamlarını açıkladı

MOTOSİKLET KAZALARI

Türkiye'deki araç hareketliliğine ilişkin çarpıcı verileri paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özellikle motosiklet sayısındaki devasa artışa dikkat çekti. 2019 yılında 3.3 milyon olan motosiklet sayısının 2025 yılında 7.3 milyona ulaştığını belirten Bakan Çiftçi, "Normal araçlardaki artış %5.9 iken motosikletlerdeki artış bunun tam iki katına ulaştı. 2019 yılında toplam kazaların %25.6'sı motosiklet kazalarından oluşurken, 2025'te bu oran %50.2'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

Yeni kurallar meyvelerini veriyor! Bakan Çiftçi, trafik rakamlarını açıkladı

MOTOKURYELER VE HIZ İHLALLERİ

Bakan Çiftçi, hız ihlalleri ve kavşak kurallarının hiçe sayılmasının faciaya davetiye çıkardığını söyledi. Özellikle motokuryelerle ilgili özel bir parantez açan Bakan Mustafa Çiftçi, "Motokuryeler toplam motosikletliler içerisinde %1.4 gibi küçük bir oranı oluşturuyor ama karıştıkları trafik kazalarının oranı %19.8. Bu çok ciddi bir rakam" sözleriyle tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Hız, kırmızı ışık, kask kullanımı ve ters yön ihlallerinin kazalarda başrol oynadığını belirten Çiftçi, "Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur; biz denetimleri artırma kararı aldık. Amacımız ceza yazmak değil, güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak" şeklinde konuştu.

Bakan Çiftçi'nin önemli değerlendirmelerinde öne çıkan satır başları şu şekilde:

Detaylar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası