TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — İstanbul’da yılın ilk 4 ayında 89 bin 223 adet tapu el değiştirdi. Mega kent bu performansı ile toplam satışlardan %18,74 pay aldı. Esenyurt, Pendik ve Küçükçekmece satışlarda başı çekerken; bu ilçelerin “hem fiyat hem de ulaşım akslarıyla erişilebilir” olması dikkat çekti. Beşiktaş ve Bakırköy gibi merkez ilçeler ise pahalı olmalarının yanı sıra, arsa ve yeni proje üretiminin düşük olması sebebiyle de “en az hacmin gerçekleştiği” ilçeler arasında…

Türkiye’de konut satışları bu yılın ocak-nisan döneminde 476 bin 204 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %0,5 artış gerçekleşti. Konut satışlarında lider konumda bulunan İstanbul’da ise yılın ilk 4 ayında 89 bin 223 adet tapu el değiştirdi. İstanbul bu performansı ile toplam satışlardan %18,74 gibi yüksek bir pay aldı. İstanbul’da konut piyasasına ilçeler bazında bakıldığında da dikkat çeken veriler öne çıktı.

Esenyurt EN ÇOK SATAN İLÇELER Yılın ilk 4 ayında İstanbul’da en çok konut satışı gerçekleşen ilçeler şöyle sıralanıyor: -Esenyurt: 11.144 -Pendik: 4.125 -Küçükçekmece: 4.064 -Bahçelievler: 3.733 -Kadıköy: 3.683 -Başakşehir: 3.648 -Ümraniye: 3.566 -Maltepe: 3.437 -Kartal: 3.389 -Bağcılar: 3.364

Adalar EN AZ SATAN İLÇELER Yine aynı dönemde en az konut satışı gerçekleşen ilçeler ise şunlar oldu: -Adalar: 74 -Çatalca: 227 -Beykoz: 251 -Şile: 311 -Beyoğlu: 692 -Sarıyer: 817 -Arnavutköy: 932 -Beşiktaş: 1.018 -Silivri: 1.044 -Bakırköy: 1.096

“MERKEZİ” DEĞİL “ERİŞİLEBİLİR” Sektör temsilcileri, İstanbul’daki konut tercihlerinin “merkez” değil “erişilebilir ve büyük ölçekli ilçeler” üzerinden büyüdüğünü, kentsel dönüşümün özellikle Anadolu Yakası’nı önemli ölçüde hareketlendirdiğini, Avrupa Yakası’nda ise nüfusu yoğun olan çeper ilçelerde satış hacminin yüksek seyrettiğini, prestij ilçelerinde ise düşük adetli ama yüksek değerli bir piyasa oluştuğunu aktarıyor.

AVRUPA YAKASI Özellikle Esenyurt’un liderliğinin, İstanbul’da “erişilebilir fiyatlı” konut talebinin güçlü olduğunu gösterdiğini belirten sektör temsilcileri, “Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar gibi ilçelerin de yüksek tercihler arasında yer alması; yoğun nüfus, orta gelir düzeyi, yüksek siteleşme oranı, yeni konut arzı, metrobüs-metro erişimi gibi unsurların belirleyici olduğunu gösteriyor” diyor.

ANADOLU YAKASI Anadolu Yakası’nda da farklı dinamiklerin öne çıktığını aktaran sektör temsilcileri, “Kadıköy, hızlı bir dönüşüm atağında. Pendik, yeni konut arzı ve ulaşım odaklı büyüme sergiliyor. Kartal ve Maltepe’de de dönüşüm ve sahil etkisi öne çıkıyor. Ümraniye ise merkezileşen iş aksı yönüyle talep ediliyor” ifadelerini kullanıyor.

PAHALI İLÇELER Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy gibi ilçelerin İstanbul’un en pahalı ilçeleri arasında yer aldığını da belirten uzmanlar, “Bu ilçelerde satışın az olması, zayıf bir piyasa göstergesi olarak algılanmamalı. Çünkü buralarda konut stoku sınırlı, nüfus daha düşük, arsa ve yeni proje üretimi az, mülkü elde tutma süresi de uzun. Bu sebeple satışlar düşük ancak ‘yüksek değer’ durumu geçerli” tespitinde bulunuyor. Şile, Adalar ve Çatalca gibi ilçelerin de sezonluk kullanım ve merkeze uzaklık gibi sebeplerle daha düşük talep gördüğü vurgulanıyor.

