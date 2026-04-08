Katılım bankalarında açılan hesaplarda kazanç, klasik faiz mantığıyla değil kâr-zarar ortaklığı esasına göre hesaplanır. Yani bankaya yatırdığınız para, ticaret ve üretim gibi alanlarda değerlendirilir; elde edilen kâr da belirli oranlarla size yansıtılır. Peki, katılım hesabında kar payı nasıl hesaplanır? Altın hesabı Katılım Bankası kar payı hesaplamanın ayrıntıları...

Faiz hassasiyeti nedeniyle helal yatırım araçlarından biri olan katılım hesabını tercih eden vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kar payı hesaplama oluyor. Kar payı hesaplama yöntemiyle hem katılma hesaplarınızdan hem de e-Katılma Hesabınızdan katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak gelen kâr payınızı hesaplayabilirsiniz.

KAR PAYI NEDİR?

Kâr payı, tasarruf sahiplerinden toplanan fonların faizsiz finansman prensipleri çerçevesinde ticaret ve sanayi alanlarında değerlendirilmesiyle ortaya çıkan kâr ya da zararın, yine tasarruf sahiplerine paylaştırılmasıdır.

Katılım bankacılığı sistemi, faiz yerine kâr esasına dayalı bir yapı üzerine kuruludur. Katılma Hesabı bankanın finansman sağladığı projelerin kârına veya zararına ortak olma esasına dayanır. Önceden belirlenmiş ve taahhüt edilen bir getirisi yoktur.

Katılım hesabında kar payı nasıl hesaplanır?

KATILIM HESABI KAR PAYI NASIL HESAPLANIR?

Katılım bankası kâr payı hesaplaması yapılırken mevduat bankalarındaki gibi önceden belirlenen oranlar söz konusu değildir. Katılma Hesapları için yatırılan tutarlar vadesine ve hesabın açıldığı para cinsine göre havuzlarda toplanır. Müşterilerin ihtiyacı olan finansman desteği talepleri doğrultusunda ilgili havuzlardan sağlanır. Ortaya çıkan kâr ya da zarar, kullanımın yapıldığı havuza ait olan katılma hesaplarına dağıtılır.

Katılma Hesabınıza ait kâr payı hesaplaması için tercih ettiğiniz bankanın "Kâr Payı Hesaplama Aracını" kullanabilirsiniz.

Hesaplama aracındaki sonuçlar geleceğe yönelik bir taahhüt içermemektedir.

