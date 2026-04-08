Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların sonucu açıklandı. Kayıt başvuruları 8 Nisan itibariyle başladı.

2026 Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında yedek adaylardan kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının sonuçları erişime açıldı. Kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda yer alan evraklarla birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerekiyor.



Şahsen başvuru yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekâlet yoluyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıt başvuruları 8 Nisan'da başlayacak, 10 Nisan 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Hazırlık eğitimi, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası