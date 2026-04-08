İstanbul'un Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkarak ailesinin yanına gelen M.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evde kendisini ateşe verdi. Alevler içinde pencere veya balkon kısmına çıkan şahıs, bu sırada dengesini kaybederek yüksekten beton zemine düştü. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye acil olarak polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan M.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye ulaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu dairede çıkan yangın tamamen söndürülürken, M.K.'nın pencereden düştüğü dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın tanıklarından Halit Balcı, şahsın bir anda yanına düştüğünü ve ekiplerin hızla müdahale ettiğini ifade ederken; komşuları ailenin bölgeye yeni taşındığını belirtti. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme ve tahkikat çok yönlü olarak sürüyor.

