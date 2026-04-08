Dün İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak, babalarının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Gözler İdo Tatlıses’i ararken eşi Yasemin Şefkatli, oğulları için hastanede olduklarını ve İbrahim Tatlıses’in rahatsızlandığını duyunca hemen hastaneye koştuklarını açıkladı.

İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı; ünlü şarkıcının sağlık durumu merakla takip edilirken küçük torunu Ayel’in de o sırada rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğu öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından İstanbul’daki evinde aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tatlıses, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Sanatçının sağlık durumu yakından takip ediliyor.

“KONTROLÜ VARDI, O SIRADA DEDESİ RAHATSIZLANDI”

Öte yandan, İbrahim Tatlıses’in torunu Ayel, dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbindeki problem nedeniyle ameliyat olmuştu. Tedavi süreci devam eden Ayel’in dün kontrolü olduğunu belirten Yasemin Şefkatli, "Ayel’in kontrolü vardı o sırada dedesi rahatsızlandı" dedi.

“DÜN GARİP BİR GÜN GEÇİRDİK”

Yasemin Şefkatli, oğlunun hastanedeki videosunu paylaşarak şunları söyledi:

"O ciddiyetin olgunluğun... Bana güç veriyorsun be çocuk. Dün garip bir gün geçirdik. Buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi inşallah daha da iyi olacak. Ayel’in kontrolü vardı rutin kardiyoloji, ilerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk, biz bu yolun savaşçısıyız, iyi de savaşırız biliyorum benim güçlü oğlum. O sırada dedesi rahatsızlandı oraya yetişmek durumunda kaldık bazen böyle olur Allah’ım hepimizi, hepinizi korusun."

ÜNLÜ ŞARKICI BUGÜN AMELİYAT OLABİLİR

Hastanede tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses hakkında "Gel Konuşalım" programına konuşan Melek Zübeyde, "Bugün ameliyat olma ihtimali var" dedi.

Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses’in enfeksiyon kaptığını ve bunun sebebinin safra kesesi olabileceğini belirterek, tetkiklerin devam ettiğini ve Tatlıses’in bugün safra kesesi ameliyatı olabileceğini ifade etti.

