Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki ikametinde fenalaşmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre ciddi bir viral enfeksiyon geçiren Tatlıses’in tedavisi hastanede sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, yurt dışındaki konser programlarının ardından evine dönen sanatçı, rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi.

İlk değerlendirmelere göre Tatlıses’in ciddi bir viral enfeksiyon geçirdiği ifade edilirken, tedavi sürecinin hastanede sürdüğü ve sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu bildirildi.

