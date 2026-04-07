İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı!
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki ikametinde fenalaşmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre ciddi bir viral enfeksiyon geçiren Tatlıses’in tedavisi hastanede sürüyor.
Yaşam 2 dk önce
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programlarının ardından İstanbul'da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
- Sanatçı, rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
- Tatlıses, ardından hastaneye sevk edildi.
- İlk değerlendirmelere göre ciddi bir viral enfeksiyon geçirdiği ifade ediliyor.
- Tedavi süreci hastanede devam ediyor.
- Sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu bildirildi.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul’da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, yurt dışındaki konser programlarının ardından evine dönen sanatçı, rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi.
İlk değerlendirmelere göre Tatlıses’in ciddi bir viral enfeksiyon geçirdiği ifade edilirken, tedavi sürecinin hastanede sürdüğü ve sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu bildirildi.
