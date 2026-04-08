940 bin cezası var! Diyarbakır’da sayısı artıyor, yılda tek yavru doğuran dağ keçileri koruma altında
Nesli koruma altındaki dağ keçilerinin sayısı Diyarbakır Çermik’te artmaya devam ediyor. Keçiler Çermik’te yeniden görüntülenirken, keçileri kaçak avlayanlara ise 940 bin ceza kesiliyor.
- Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görülen dağ keçilerinin sayısı, kaçak avcılık nedeniyle koruma altına alınmalarına rağmen artmaktadır.
- Dağ keçilerini izinsiz avlayanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 940 bin lira idari para cezası uygulanmaktadır.
- Dağ keçileri, aşırı avlanma, düşük üreme hızı (yılda tek yavru), habitat kaybı ve çevresel değişimler nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınmıştır.
- Türkiye'de dağ keçileri en yoğun olarak Toros Dağları, Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin sarp, kayalık ve yüksek rakımlı alanlarında yaşar.
- Dağ keçileri genellikle 1.500-4.500 metre yükseklikteki sarp kayalıkları tercih ederler, ancak kışın yiyecek bulmak için daha alçak rakımlara inebilirler.
Kaçak avcılık nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altına alınan dağ keçilerinin sayısı Diyarbakır’da günden güne arttı.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde görünen keçiler, bölge halkı tarafından da korunmaya devam ediyor. Çermik'te halk tarafından korunan dağ keçilerinin popülasyonu hızlı bir şekilde artmaya devam eden dağ keçilerini kaçak avlayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.
940 BİN LİRA CEZA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, dağ keçilerini izinsiz avlayanlara 940 bin lira idari para cezası kesiyor.
Halk arasında yaban keçisi olarak anılan dağ keçileri, Türkiye’de en yoğun olarak Toros Dağları üzerinde, özellikle Akdeniz Bölgesi (Antalya, Mersin) ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Tunceli, Erzincan, Hakkari) sarp, kayalık ve yüksek rakımlı alanlarda yaşar. Ayrıca Artvin, Rize ve Ardahan çevresinde çengel boynuzlu dağ keçisi türüne rastlanır.
Dağ keçilerinin korunma altına alınma nedenleri:
|Sorun
|Açıklama
|Aşırı Avlanma ve Kaçak Avcılık
|Özellikle yaban keçisi popülasyonları, kaçak avcılık nedeniyle büyük oranda azalmıştır.
|Düşük Üreme Hızı
|Dağ keçileri, genellikle yılda sadece tek bir yavru doğurur, bu da popülasyonun toparlanmasını zorlaştırır.
|Habitat Kaybı ve Çevresel Değişimler
|Hayat alanlarının tahrip edilmesi, yapılaşma ve iklim değişikliği, bu türün hayatta kalma mücadelesini zorlaştırmaktadır.
|Genetik Çeşitliliğin Azalması
|Küçük ve izole kalan popülasyonlarda genetik çeşitlilik azalmakta, bu da türün hastalıklara ve çevresel değişikliklere karşı direncini düşürmektedir.
Genellikle 1.500-4.500 metre yükseklikteki, insanların ulaşamadığı sarp kayalıkları derin vadileri tercih eden keçiler kışın yiyecek bulmak amacıyla daha alçak rakımlara, orman sınırına yakın yerlere iner.
AV YASAK
Dağ keçileri, aşırı ve kaçak avlanma, habitat kaybı, iklim değişikliği ve düşük üreme hızları (yılda sadece bir yavru) nedeniyle nesli tehlike altında olduğu için koruma altındadır.
YILDA TEK YAVRU DOĞURUYOR
Türkiye'de Merkez Av Komisyonu kararlarıyla avlanması yasaklanan dağ keçilerini kaçak avlayanlara para cezası kesilir. Dağ keçileri, genellikle yılda sadece tek bir yavru doğurur, bu da popülasyonun toparlanmasını zorlaştırır.
Türkiye'de dağ keçileri nerelerde yaşar?
|Kategori
|Detay
|En Yoğun Bölgeler
|Toros Dağları (Akdeniz), Munzur Dağları (Tunceli/Erzincan), Amanos Dağları ve Doğu Anadolu'nun yüksek kayalık alanları.
|Hayat Alanı Tercihleri
|Genellikle 1.500-4.500 metre yükseklikteki, insanların ulaşamadığı sarp kayalıklar, derin vadiler ve ormanlık bölgeler.
|Tür Dağılımı
|Bezoar Yaban Keçisi (Capra aegagrus): Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın.
Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra): Daha çok Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki sarp dağlarda bulunur.
|Kış Mevsimi Davranışı
|Kışın yiyecek bulmak amacıyla daha alçak rakımlara, orman sınırına yakın yerlere inebilirler.