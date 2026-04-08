Nesli koruma altındaki dağ keçilerinin sayısı Diyarbakır Çermik’te artmaya devam ediyor. Keçiler Çermik’te yeniden görüntülenirken, keçileri kaçak avlayanlara ise 940 bin ceza kesiliyor.

Kaçak avcılık nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altına alınan dağ keçilerinin sayısı Diyarbakır’da günden güne arttı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde görünen keçiler, bölge halkı tarafından da korunmaya devam ediyor. Çermik'te halk tarafından korunan dağ keçilerinin popülasyonu hızlı bir şekilde artmaya devam eden dağ keçilerini kaçak avlayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

940 BİN LİRA CEZA

940 BİN LİRA CEZA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, dağ keçilerini izinsiz avlayanlara 940 bin lira idari para cezası kesiyor.

Halk arasında yaban keçisi olarak anılan dağ keçileri, Türkiye’de en yoğun olarak Toros Dağları üzerinde, özellikle Akdeniz Bölgesi (Antalya, Mersin) ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Tunceli, Erzincan, Hakkari) sarp, kayalık ve yüksek rakımlı alanlarda yaşar. Ayrıca Artvin, Rize ve Ardahan çevresinde çengel boynuzlu dağ keçisi türüne rastlanır.

940 bin cezası var! Diyarbakır’da sayısı artıyor, yılda tek yavru doğuran dağ keçileri koruma altında

Dağ keçilerinin korunma altına alınma nedenleri:

Sorun Açıklama Aşırı Avlanma ve Kaçak Avcılık Özellikle yaban keçisi popülasyonları, kaçak avcılık nedeniyle büyük oranda azalmıştır. Düşük Üreme Hızı Dağ keçileri, genellikle yılda sadece tek bir yavru doğurur, bu da popülasyonun toparlanmasını zorlaştırır. Habitat Kaybı ve Çevresel Değişimler Hayat alanlarının tahrip edilmesi, yapılaşma ve iklim değişikliği, bu türün hayatta kalma mücadelesini zorlaştırmaktadır. Genetik Çeşitliliğin Azalması Küçük ve izole kalan popülasyonlarda genetik çeşitlilik azalmakta, bu da türün hastalıklara ve çevresel değişikliklere karşı direncini düşürmektedir.

Genellikle 1.500-4.500 metre yükseklikteki, insanların ulaşamadığı sarp kayalıkları derin vadileri tercih eden keçiler kışın yiyecek bulmak amacıyla daha alçak rakımlara, orman sınırına yakın yerlere iner.

940 bin cezası var! Diyarbakır’da sayısı artıyor, yılda tek yavru doğuran dağ keçileri koruma altında

AV YASAK

Dağ keçileri, aşırı ve kaçak avlanma, habitat kaybı, iklim değişikliği ve düşük üreme hızları (yılda sadece bir yavru) nedeniyle nesli tehlike altında olduğu için koruma altındadır.

940 bin cezası var! Diyarbakır’da sayısı artıyor, yılda tek yavru doğuran dağ keçileri koruma altında

YILDA TEK YAVRU DOĞURUYOR

Türkiye'de Merkez Av Komisyonu kararlarıyla avlanması yasaklanan dağ keçilerini kaçak avlayanlara para cezası kesilir. Dağ keçileri, genellikle yılda sadece tek bir yavru doğurur, bu da popülasyonun toparlanmasını zorlaştırır.

Türkiye'de dağ keçileri nerelerde yaşar?

Kategori Detay En Yoğun Bölgeler Toros Dağları (Akdeniz), Munzur Dağları (Tunceli/Erzincan), Amanos Dağları ve Doğu Anadolu'nun yüksek kayalık alanları. Hayat Alanı Tercihleri Genellikle 1.500-4.500 metre yükseklikteki, insanların ulaşamadığı sarp kayalıklar, derin vadiler ve ormanlık bölgeler. Tür Dağılımı Bezoar Yaban Keçisi (Capra aegagrus): Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın.

Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra): Daha çok Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki sarp dağlarda bulunur. Kış Mevsimi Davranışı Kışın yiyecek bulmak amacıyla daha alçak rakımlara, orman sınırına yakın yerlere inebilirler.

